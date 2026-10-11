Cultura

El papa León XIV impulsa una trienal artística para defender la creatividad humana ante la inteligencia artificial

La propuesta congregará a más de 100 creadores en siete universidades de cuatro continentes y concluirá en Venecia en 2027

El papa León XIV impulsa una trienal artística para defender la creatividad humana ante la inteligencia artificial (AP Foto/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV impulsa una trienal artística para defender la creatividad humana ante la inteligencia artificial (AP Foto/Alessandra Tarantino)
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El papa León XIV impulsa la Trienal de Arte de las Universidades Católicas, titulada “Ejercicios de empatía”, para defender la creatividad humana ante una inteligencia artificial que, sin supervisión moral, podría socavar aspectos esenciales de la humanidad. La iniciativa reunirá a más de 100 artistas en siete universidades de cuatro continentes y terminará en Venecia en 2027.

La propuesta se desplegará durante el resto del año en Río de Janeiro, Bogotá, Boston, Lisboa, Luanda, Milán y Santiago. La mayor muestra será la de Lisboa, con más de 30 artistas, entre ellos Martha Rosler y William Eggleston.

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La trienal surge después de que León XIV advirtiera en mayo, en su primera encíclica, que las inteligencias artificiales “carecen de la perspectiva afectiva, relacional y espiritual a través de la cual crecen los seres humanos”.

El Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede organiza el encuentro y sitúa a las universidades católicas como ámbitos para examinar el estado del mundo mediante el arte. Muchas de estas instituciones forman a sus estudiantes en filosofía y teología.

Martha Rosler
Martha Rosler

El curador principal, Nuno Crespo, dirige la Escuela de Artes de la Universidad Católica Portuguesa, en Lisboa, y definió el proyecto como una “Escuela de Empatía” destinada a desarrollar experimentos morales. En su declaración curatorial, explicó: “La Trienal reúne a artistas que hablan lenguajes diferentes, poseen poéticas distintas y prácticas artísticas, culturales, sociales y políticas muy diversas”.

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“Cada obra, cada exposición y cada artista nos conduce hacia prácticas colectivas de empatía”, añadió Crespo.

José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, vinculó el programa con la delegación de procesos en algoritmos. “En un momento en que muchos procesos están siendo delegados a algoritmos, reafirmar la centralidad de la empatía humana se convierte en un acto de conciencia cultural”, sostuvo en un comunicado.

La trienal surge después de que León XIV advirtiera en mayo, en su primera encíclica, que las inteligencias artificiales “carecen de la perspectiva afectiva, relacional y espiritual a través de la cual crecen los seres humanos” (REUTERS/Abdul Saboor)
La trienal surge después de que León XIV advirtiera en mayo, en su primera encíclica, que las inteligencias artificiales “carecen de la perspectiva afectiva, relacional y espiritual a través de la cual crecen los seres humanos” (REUTERS/Abdul Saboor)

El prefecto pidió que la trienal fortalezca el papel internacional de las universidades católicas como “talleres culturales capaces de contribuir a la tarea de humanización”.

La Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro abrirá la serie a fines de agosto con obras de Ana Maria Maiolino, pionera del arte conceptual brasileño, y Arthur Jafa, conocido por sus registros sobre la vida de la población negra en Estados Unidos.

La sede chilena presentará trabajos del artista multimedia tailandés Korakrit Arunanondchai y de Rivane Neuenschwander, artista brasileña reconocida por sus instalaciones elaboradas con materiales cotidianos.

Apichatpong Weerasethakul (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Apichatpong Weerasethakul (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En Bogotá participarán 13 artistas, entre ellos el cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul. El director ganó la Palma de Oro de Cannes en 2010 por Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives.

Boston College expondrá obras de Corita Kent, la exmonja cuya producción, cargada de textos, incorporó asuntos de justicia social al arte pop. La Universidad Católica de Angola reunirá a más de 20 artistas, incluidos Sammy Baloji y Kiluanji Kia Henda, ambos vinculados a la exploración de identidades africanas poscoloniales a través de la fotografía.

La clausura en Venecia tendrá lugar en 2027, después de que el Vaticano presentara allí un pabellón sonoro en la Bienal de este año.

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