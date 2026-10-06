Libros raros, salas históricas y un homenaje a Borges: así será la feria que revive su legado en el edificio donde él mismo fue director

A cuatro décadas de la muerte de Borges, la antigua sede de la Biblioteca Nacional, ubicada en la calle México, ofrecerá ejemplares de colección, recorridos guiados y una charla con especialistas

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A cuatro décadas de la muerte de Jorge Luis Borges, la antigua sede de la Biblioteca Nacional en México 564, en la ciudad de Buenos Aires, será escenario de la primera Feria del Libro Borgeano, que reunirá ejemplares nuevos, usados, antiguos y de colección vinculados con el escritor. La actividad se realizará el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, de 14 a 20, con entrada libre y gratuita.

El encuentro tendrá lugar en el edificio donde Borges dirigió la Biblioteca durante 18 años, antes del traslado de la institución a su actual sede.

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La feria será organizada por el Centro de Estudios Borgeanos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) y Agustín D’Ambrosio, responsable de la Feria del Libro Raro. También participarán la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, la Editorial de la BNMM y libreros anticuarios integrantes de la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (ALADA).

Ejemplares de Borges de Sudamericana (Foto: Gustavo Gavotti)

El público encontrará obras de Jorge Luis Borges, estudios sobre su producción y una selección de títulos que integraban las lecturas del autor.

Entre los expositores figuran Aquilanti, The Book Cellar & Henschel, Antiqvaria Durán, Alberto Magnasco, La Teatral, Los Siete Pilares, Rayo Rojo, Galería Mar Dulce, Rare Book Room, Caliban, Bibliocastas, Librería Mastronardi, La Libre, Abisal, Atelier de Livre, El Escriba, Arta Ediciones, Ediciones Biblioteca Nacional y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.

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Materiales de colección expuestos en la Feria del Libro de Buebnos Aires, en el año 2023 (Foto: Gustavo Gavotti)

El programa incluirá recorridos guiados por las salas históricas del edificio. Las visitas del viernes 9 tendrán dos turnos, a las 15 y a las 17, mientras que el sábado 10 habrá una a las 15. La organización advirtió que el acceso a las salas históricas del primer piso es únicamente por escalera, por lo que el sector tiene accesibilidad reducida. Para participar de las visitas será necesario inscribirse previamente y los cupos serán limitados.

El sábado 10, a las 17, el coleccionista e investigador Nicolás Helft y el librero y editor Ariel Fleischer encabezarán la charla “Tras las huellas del libro borgeano”, dedicada a los desafíos de formar una colección especializada en el autor.

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