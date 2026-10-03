Cultura

“El cinismo está en el espíritu de la época”: un estudio revela por qué los finales de Hollywood ya no son tan felices

Un análisis de miles de producciones detectó que, desde 2010, apenas la mitad de las películas de acción conserva un desenlace triunfal, frente a tres cuartas partes en las décadas previas

Vista trasera de una sala de cine oscura con butacas rojas y pocos espectadores sentados, mirando una pantalla grande con imagen borrosa y luminosa.
El porcentaje de finales felices en las películas de acción cayó del 75% en los años ochenta y noventa al 56% a partir de 2010
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Si últimamente te parece que los finales de las películas de Hollywood —especialmente las de acción— son menos felices, no eres el único. Los datos lo confirman.

Las películas de acción han cambiado sutilmente en este siglo, según un detallado estudio publicado a principios de este mes por el analista cinematográfico Stephen Follows, que estudia décadas de producción cinematográfica. Las películas con muchas explosiones tienen ahora cada vez más probabilidades de tener un final agridulce, en lugar de un triunfo claro del bien sobre el mal. Ese detalle se incluía en un estudio más amplio, publicado en Substack por Follows, que muestra un porcentaje creciente de finales menos felices en películas de todos los géneros.

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“Las películas de acción solían tener los finales felices más fiables del cine comercial. En los años 80 y 90, tres cuartas partes de ellas terminaban felizmente. Desde 2010, el porcentaje es del 56%, y la proporción de finales agridulces ha pasado de una quinta parte a más de un tercio”, escribe Follows. “Ese único cambio explica aproximadamente la mitad del descenso total de los finales felices. Así que los héroes siguen ganando, pero les está costando mucho más”.

Hace varias décadas, las películas clásicas de acción como Contacto sangriento y En busca del arca perdida eran la norma: hay un bueno. Hay un malo. Hay puñetazos o caras que se derriten y —atención, spoiler— el bueno salva el día. Y todo el mundo se va a casa contento porque hay menos maldad en el mundo. Ahora es diferente, como puede atestiguar Robert Mark Kamen, el guionista detrás de Karate Kid, El quinto elemento y Búsqueda implacable, entre muchas otras películas. Afirmó que el cambio en la forma de escribir los finales de las películas de acción es un reflejo del creciente cinismo de la sociedad en general. “El cinismo se ha convertido en una parte importante del espíritu de la época, en contraposición a los finales felices, porque lo que vemos una y otra vez en la historia reciente es que no hay finales felices”, dijo Kamen.

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Follows utilizó cuatro métodos para su análisis. Uno consistió en emplear un software que estudia las expresiones faciales, escaneando los rostros de 10.421 actores protagonistas y comparándolos con los momentos más turbulentos de la película para ver si el personaje parecía más feliz o más triste al final. Otro consistió en examinar bases de datos públicas como IMDb para medir cómo se sentía el público al final de las películas. Un tercero evaluó la resonancia emocional del final de la banda sonora. Y el último método consistió en analizar sinopsis de películas disponibles públicamente.

Liam Neeson y Natasha Richardson
Robert Mark Kamen, guionista "Taken" (foto), entre otras películas, afirmó que el cambio en los desenlaces cinematográficos refleja un aumento del cinismo en la sociedad

Su conclusión: en general, las películas siguen terminando bien. “A pesar de todo lo que se habla sobre el pesimismo en el cine de prestigio, los finales claramente tristes no son más habituales ahora de lo que lo eran en la década de los ochenta, y son menos frecuentes que en la década de 2000”, escribe Follows.

Follows descubrió, en su amplio estudio, que, en general, no ha habido un aumento de los finales trágicos en las películas, ni de la representación de villanos triunfantes y protagonistas fallecidos. Y concluyó que el cambio en los finales no se debe, por ejemplo, al descenso en el número de películas románticas que se producen. Simplemente, los finales son más matizados, un poco más tristes, y eso se debe casi por completo a las películas de acción de las últimas décadas, afirmó.

Tomemos como ejemplo la película de 2017 Logan, la cruda secuela de X-Men protagonizada por Patrick Stewart como el profesor X y Hugh Jackman como Lobezno. Aunque se salva el día, no acaba bien para los dos protagonistas.

Para Kamen, El quinto elemento y la primera Karate Kid se escribieron con finales felices bastante inequívocos. Ahora, dice que sigue escribiendo películas con finales felices, pero con una salvedad: “¿A qué precio?”. La película que, según cuenta, está escribiendo actualmente trata sobre la persecución del oficial de policía nazi Klaus Barbie a través de los ojos del hijo de un hombre al que este torturó. Por ahora, sin entrar en detalles, hay un final feliz —o tan feliz como puede serlo una historia así—. “Escribo ese tipo de cosas y quizá esté desfasado con respecto al resto”, dijo Kamen, aunque añadió que en realidad no le importaba, utilizando una palabrota.

Follows atribuyó el cambio en las películas de acción a la década de los noventa, cuando los villanos empezaron a tener historias de fondo más complejas. Unos villanos mejor desarrollados dieron lugar a finales más matizados en algunas películas.

Wicked: por siempre
La mayor complejidad en las historias de los villanos desde la década de 1990 propició finales con mayores matices en el cine

Un ejemplo que puso fue El mago de Oz y su nueva versión desde la perspectiva de la malvada bruja del Oeste en Wicked, que pasó de Broadway al cine. “El mago de Oz es muy sencilla. Ella es malvada. Lo dice su nombre. Nadie lo cuestionaba”, afirmó Follows. “En cambio, ahora uno se pregunta: ‘¿Bueno, ¿qué la llevó a ser malvada?’”.

Muchas películas nominadas al Oscar de la década de 2000 se caracterizaron por sus finales implacables. La era de las series de televisión de prestigio, que floreció en esa década, también contribuyó a ello. Roshan Sethi, un cineasta que se ha dedicado principalmente a las comedias románticas, debutó recientemente en el género de acción en el Festival Internacional de Cine de Toronto con The Surgeon, protagonizada por Michelle Yeoh y Martin Freeman.

“Lo que ocurrió en parte fue que, con Breaking Bad y, antes de eso, con Los Soprano, hubo un auténtico auge y un gran interés por el antihéroe y por personajes moralmente complejos y con defectos”, explicó Sethi en una entrevista.

Otra razón del cambio es la aparición de universos cinematográficos, como el de Marvel. Es más fácil escribir secuelas que batirán récords de taquilla si los finales son más ambiguos. “Un final feliz pone punto y final a todo”, afirmó Follows. “Parte del problema a la hora de escribir una secuela es que has creado un problema y lo has resuelto por completo”.

Sin desvelar nada, la nueva película de Sethi se ciñe a una narrativa tradicional del bien contra el mal. Al principio no era así. El final original era más ambivalente y agridulce, pero los productores y el público de las proyecciones de prueba lo presionaron para que lo cambiara. “Me interesaba algo que fuera realmente entretenido para un público amplio”, afirmó Sethi.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Atlaspix; Universal Pictures]

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