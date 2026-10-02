Emmanuel Carrère ya está en Buenos Aires para ser la figura central de FILBA, en diálogos con Leila Guerriero y Javier Sinay

Emmanuel Carrère dialogará este viernes con Leila Guerriero en la Facultad de Derecho de la UBA, y el sábado con Javier Sinay en el MALBA, dentro de la 18ª edición del FILBA

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El escritor francés Emmanuel Carrère, valorado globalmente como el gran renovador de la literatura de no ficción y el cruce de géneros, ya se encuentra en Buenos Aires. Su desembarco se da en el marco de la edición número 18 del FILBA, donde se erige como la figura estelar entre los invitados internacionales.

Este viernes por la noche, a partir de las 20, el autor de El adversario, Limonov y Koljós dialogará con la escritora y cronista argentina Leila Guerriero, en el Salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA. La expectativa es total y, previendo que las localidades presenciales —que se retiraban en el MALBA— se agotaron en cuestión de minutos, la organización tomó una decisión clave para los fanáticos de todo el país. ¿Se puede ver online? Sí. La charla completa se transmitirá en vivo y de forma gratuita a través del Canal de YouTube de Filba. Una oportunidad única para escuchar a dos de las mentes más filosas de la crónica contemporánea debatir sobre los límites de la realidad y la literatura.

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La agenda pública de Carrère en Buenos Aires cerrará el sábado 3 de octubre a las 11 de la mañana, en el Auditorio del MALBA. Bajo el título Carrère cronista, el autor francés conversará con Javier Sinay sobre la cocina de su escritura periodística, sus obsesiones y los pormenores de su último libro. Al término de este encuentro —también con entradas agotadas—, realizará una firma de ejemplares. Será la última oportunidad para el contacto cara a cara antes de que prepare sus valijas y continúe su itinerario por la región.

Nacido en París en 1957, Carrère ha construido una de las obras más inclasificables y potentes de las últimas décadas. Aunque se formó en Sciences Po y comenzó su carrera como crítico de cine y novelista de ficción, el verdadero quiebre de su trayectoria ocurrió en el año 2000 con la publicación de El adversario. En este monumental libro, al estilo de A sangre fría de Truman Capote, investigó el escalofriante caso de Jean-Claude Romand, un hombre que inventó una vida falsa durante dos décadas y terminó asesinando a toda su familia.

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A partir de allí, el autor abandonó la ficción tradicional para volcarse a una literatura híbrida donde el periodismo, la biografía y la autobiografía más cruda se mezclan sin pedir permiso. Ganador de galardones de un prestigio descomunal como el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2021 y el Premio FIL de Literatura en 2017, Carrère es un anatomista de las obsesiones humanas y de sus propios abismos.

En libros aclamados como Limónov diseccionó las contradicciones de la Rusia contemporánea a través de un personaje inclasificable, mientras que en Yoga desnudó sin pudores su propia internación psiquiátrica y sus batallas contra la depresión. Su pluma es capaz de saltar de la crónica judicial en los juicios por los atentados de París (V13) al cine, donde ha brillado como director de películas de la talla de La moustache o Entre dos mundos, protagonizada por Juliette Binoche.

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"El poder político me interesa, pero desde afuera", definió Carrère en diálogo con Infobae, en una entrevista publicada en mayo de 2026

Su relación con Rusia, país que marcó su infancia y buena parte de su obra —desde Una novela rusa hasta Limónov—, sufrió un quiebre definitivo tras la invasión a Ucrania. “Estaba enamorado de Rusia y hubo una desilusión”, confesó el autor a este medio. Carrère profundizó en esa ruptura con una autocrítica poco habitual: “Apareció otra cara de Rusia. Yo debería haberla visto antes. No la vi porque estaba prisionero de una visión romántica (...) Hice amigos ucranianos y empecé a ver las cosas desde su punto de vista. La idea de que las relaciones entre Rusia y Georgia o Ucrania eran relaciones coloniales era evidente, pero yo nunca la había pensado así”.

Su último título es Koljós, publicado originalmente en francés como Kolkhoze y editado en español por Editorial Anagrama. Fue galardonado con prestigiosos reconocimientos como el Premio Médicis y el Premio Grand Continent. Es una obra de no ficción sumamente íntima que funciona como un relato de duelo y una investigación genealógica. El punto de partida es el funeral de Estado de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, quien falleció en 2023 y fue una eminente historiadora, experta en asuntos rusos y la primera mujer en liderar la Academia Francesa.

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El vínculo entre Carrère y la figura materna atraviesa buena parte de este libro que presenta en el FILBA. En una entrevista publicada por Infobae el 10 de mayo de este año, el escritor explicó cómo se animó a exponer la intimidad familiar sin traicionar a los suyos: “Decidí hacer leer el libro no solo antes de la publicación, sino cuando todavía era posible cambiar muchas cosas, no simplemente quitar una frase. Se lo di a mis dos hermanas y a mi tío Nicolás”, relató. Sobre el resultado de ese ejercicio de confianza, agregó: “Mis hermanas me dijeron: ‘Sí, hay cosas que a mamá no le habrían gustado, pero cuentas la historia desde un lugar donde hay amor, y nos sentimos bien con eso’. De hecho, se creó algo común entre nosotros tres. Nos vemos más ahora. (...) En ese sentido, Koljós funcionó”.

Sobre el oficio de narrar vidas ajenas, un dilema que persigue a Carrère desde El adversario, el escritor fue categórico respecto a sus propios límites morales: “Mi relación ideal con el poder es no ejercerlo y no ser objeto de él. Afortunadamente, estoy más o menos en esa situación. Mi trabajo es escribir de modo independiente. Dependo de los lectores. El poder político me interesa, pero desde afuera”, afirmó a Infobae. Consultado sobre si alguna vez se sintió tentado por ejercerlo de manera directa, fue tajante: “No. Ni siquiera lo pensé”.

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