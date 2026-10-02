Cultura

“Hoy, el país lee”: más de cuatro millones de personas y 14 mil escuelas participan de la Maratón Nacional de Lectura 2026

La jornada reúne a estudiantes, docentes y familias de más de 3.100 localidades. “Si hoy entrás a una escuela decís: esto es otro planeta”, asegura Patricia Mejalelaty, directora de la Fundación Leer

Niños observan a una persona vestida de astronauta mientras una mujer fotografía la escena con un teléfono móvil en un parque.
Más de cuatro millones de personas participan de la Maratón Nacional de Lectura 2026: "Hoy es un país el que está leyendo" (Imagen Ilustrativa Infobae / Insgram @fundleer)
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Estudiantes, docentes y familias de 3155 localidades están participando hoy de la Maratón Nacional de Lectura 2026, una iniciativa organizada por Fundación Leer que reunirá actividades en escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y espacios culturales de todo el país. “Si mirás las redes, estallaron. Hay cuatro millones de chicos, jóvenes y adultos. Son más de catorce mil escuelas participando. La verdad es que el país hoy lee”, dice, del otro lado del teléfono, Patricia Mejalelaty, directora de la fundación.

La convocatoria alcanzará a 4.028.000 niños, niñas, jóvenes y adultos de 14.105 instituciones educativas. La jornada busca promover la lectura como una práctica compartida y poner en agenda la formación de lectores entre las infancias y las juventudes. Este año el lema es: “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”. El papel protagónico lo tienen las obras de ciencia ficción. La propuesta plantea abordar relatos sobre viajes en el tiempo, avances científicos, tecnologías y sociedades alternativas para impulsar preguntas sobre el presente y los futuros posibles.

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“Recién estuvimos en Caminito, en Fundación Andreani, con chicos de la Escuela 10, y una narradora, Victoria Bayona, que es autora. Es muy emocionante ver que la Argentina se une para leer y transmitirle a los chicos que la lectura no solo nos importa, sino que le dedicamos tiempo y que la disfrutamos”, asegura Mejalelaty y agrega que “el compromiso de los maestros para que los chicos lean es enorme”: “Cuando vos los ayudás, les das pautas, los movilizás y trabajás con ellos codo a codo, las cosas se producen”.

Fundación Leer - Maratón 2026
Ciencia ficción, el género elegido paras las lecturas de este año de la Maratón

“Hay quien te dice que los chicos todo el día miran el celular y ahí leen. Y la respuesta es sí, ahí leen, pero las capacidades que se necesitan desarrollar para leer un texto complejo ahí no están. Son otras habilidades cognitivas. No es lo mismo leer un mensaje que leer un texto literario, un ensayo o un texto informativo. Son otras las habilidades. Y también lo que está produciéndose es que el tiempo de atención de los chicos es cada vez menor, y esto dificulta estar sentado frente a un libro. Hay que recuperar la lectura en los hogares, además de la escuela, porque son las casas en donde tenemos que darles a los chicos el ejemplo”, completa.

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“Todos aquellos que queremos que los chicos lean tenemos que tomarnos el tiempo. Porque si en la noche vos le leés a un chico un cuento y le das un tiempo de calidad en torno a la lectura, estás sembrando algo que dura para toda la vida”, dice Mejalelaty, que se asume optimista respecto del futuro: “Si no fuera optimista no estaría trabajando y dando todo por Fundación Leer. Lo seré mientras exista la posibilidad de acercar un libro a un chico, mientras exista, como hoy en la maratón, más de 450 mil adultos que están dedicando el día a que los chicos lean, mientras la articulación público-privada se dé, mientras podamos trabajar codo a codo con ministerios, mientras las escuelas y los maestros armen lo que arman”.

Fundación Leer - Maratón 2026
La convocatoria alcanzará a 4.028.000 niños, niñas, jóvenes y adultos de 14.105 instituciones educativas

La oferta incluye una guía de actividades con lecturas sugeridas para distintas edades, encuentros virtuales con referentes de la literatura infantil y un especial de textos clásicos del género en la biblioteca digital de Desafío Leer. La Maratón también cuenta con la participación de más de 160 voluntarios y voluntarias, quienes realizan lecturas en voz alta en escuelas primarias y espacios comunitarios. Las actividades se realizan en la Ciudad de Buenos Aires; Bahía Blanca, Bragado y Belén de Escobar, en la provincia de Buenos Aires; Córdoba; Rosario; Puerto Deseado y Monteros.

La iniciativa de voluntariado corporativo reúne a personal de Acerbrag S.A., Excelerate Energy S.R.L., Corven S.A.C.I.F., Distribuidora Cummins, Meridional Seguros, Pan American Silver Argentina S.A., S.A. San Miguel y Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Fundación Leer organiza la Maratón Nacional de Lectura desde hace 24 años. La organización desarrolla programas desde 1997 en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, donde alcanzó a 2.699.171 niños y jóvenes, distribuyó 2.729.043 libros nuevos y creó 4.551 espacios de lectura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
"Si hoy entrás a una escuela decís: esto es otro planeta", asegura Patricia Mejalelaty, directora de la fundación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si vos entrás a una escuela en el día de hoy, decís: ‘Esto es otro planeta’. Casi como el lema de la Maratón Nacional de Lectura, que te habla de futuros posibles. Hay que seguir trabajando mucho codo a codo. No es tan complejo poder mostrarle a un chico el valor de la lectura y disfrutarla con él. Es solo decidir cómo utilizamos nuestro tiempo libre en casa. Es solo decidir por las noches leer cinco minutos con nuestros hijos en lugar de estar mirando la tele. En la escuela entender que los libros no se usan para calmar a los chicos. Que los libros y la lectura se enseñan, más allá de que el chico ya aprendió a leer. Cuando todas esas energías se suman, tenés días como hoy en la Maratón Nacional de Lectura, que hay cuatro millones de chicos, jóvenes y adultos leyendo”, explica.

“De pronto tenés un chico que sonríe frente a un libro, tenés una historia que se termina, tenés un final que cambia, tenés cuatro millones de personas hablando en torno a la lectura y a los libros y a las formas de leer. Tenés medios que se suman y amplifican. Tenés cámaras. Hoy es un país el que está leyendo. La movilización de fuerzas, la articulación de esas fuerzas es un trabajo que no es de un día, es de todo un año, es de casi treinta años como los que cumple Fundación Leer el año próximo”, concluye Mejalelaty.

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