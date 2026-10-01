Cultura

La Berliner Philharmoniker regresa al Teatro Colón después de 26 años

La orquesta alemana actuará en Buenos Aires los días 21, 22 y 23 de octubre, bajo la dirección de su titular, Kirill Petrenko, en una de sus pocas giras completas por Sudamérica

Berliner Philharmoniker en el Teatro Colón
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La Berliner Philharmoniker vuelve a la Argentina. La orquesta, una de las más valoradas a nivel internacional, ofrecerá tres conciertos en el Teatro Colón los días 21, 22 y 23 de octubre, su primera visita al país en 26 años. Las funciones, que comenzarán a las 20:00, estarán a cargo de su director musical titular, Kirill Petrenko, y colocarán a Buenos Aires dentro del circuito de las grandes orquestas del mundo.

Berliner Philharmoniker en el Teatro Colón
La Berliner Philharmoniker ofrecerá tres conciertos en el Teatro Colón los días 21, 22 y 23 de octubre

El ciclo se organiza alrededor de dos programas que se alternan entre las tres fechas. Miércoles 21 y viernes 23 comparten el mismo repertorio: el Concierto para piano y orquesta n.° 1 en re menor de Johannes Brahms, escrito entre 1854 y 1859, y Also sprach Zarathustra [Así habló Zaratustra], op. 30, la obra que Richard Strauss estrenó en 1896. En ambas funciones, el solista será el pianista islandés Víkingur Ólafsson, quien interpretará el concierto de Brahms junto a la orquesta alemana.

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El jueves 22, en cambio, el programa cambia por completo: la orquesta interpretará las Variaciones sobre un tema original, op. 36, “Enigma”, que Edward Elgar compuso en 1899, y la Sinfonía n.º 4 en fa menor, op. 36, de Piotr Ilich Chaikovski, estrenada en 1878.

Berliner Philharmoniker en el Teatro Colón
La orquesta alemana regresa a la Argentina tras 26 años de su última visita al país

La última vez que la Berliner Philharmoniker se presentó en el país fue hace 26 años, un dato que explica la magnitud del regreso y el interés que generó entre el público aficionado a la música clásica. Las tres funciones marcan, además, uno de los pocos ciclos completos que la orquesta ofrece en Sudamérica en los últimos años.

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Las entradas se pueden adquirir en la boletería del Teatro Colón, en Tucumán 1171, con atención de lunes a sábado de 09:00 a 20:00 y los domingos de 09:00 a 17:00, o a través del sitio web www.teatrocolon.org.ar.

Fotos: Stephan Rabold/ Teatro Colón.

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