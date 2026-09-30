El zepelín de Hitler: cómo el Hindenburg se convirtió en un símbolo nazi antes de terminar en una bola de fuego

El libro el día: "Shadow before the flame", de Catherine Grace Katz

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Han pasado casi 90 años desde que un dirigible de 244 metros, lleno de gas hidrógeno inflamable, adornado con esvásticas y con pasajeros a bordo, explotó en una bola de fuego sobre un aeródromo desolado de Nueva Jersey. Y, aun así, no podemos dejar atrás al Hindenburg.

El icónico zepelín alemán ha sido objeto de documentales, investigaciones televisivas, parodias en Los Simpson, una multitud de videos de YouTube, una película de Hollywood y una gran cantidad de libros. Seguimos regresando a él, aparentemente porque el desastre dejó una huella indeleble en cualquiera que estuviera vivo entonces y al alcance de una radio.

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Ahora volvemos a hacerlo con la ambiciosa crónica del desastre de Catherine Grace Katz, La sombra antes de la llama. El desastre del Hindemburg y el preludio de una guerra. Katz pretende usar su impresionante investigación —que incluye documentos olvidados hace mucho tiempo, cartas descubiertas y entrevistas con descendientes de pasajeros— para pintar un retrato inmersivo de la Alemania nazi anterior a la guerra y situarnos a bordo del Hindenburg en su último vuelo, en mayo de 1937. Cumple su misión con resultados desiguales.

El Hindenburg sobrevolando Manhattan en la década de 1930

El Hindenburg no era solo un medio de transporte; era la aeronave más grande jamás construida y un símbolo del Reich nazi. Sobre el océano, los pasajeros sentían que flotaban sobre una nube y la mayoría se sentía segura. Hubo varios accidentes notorios en las décadas de 1920 y 1930, incluida la explosión de un zepelín alemán entregado a Francia como reparación por la Gran Guerra, pero, desde el armisticio, escribe Katz, “ningún pasajero había sufrido ni siquiera un rasguño” mientras viajaba en un dirigible alemán pilotado por capitanes alemanes.

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Al parecer, eso no fue suficiente para Adolf Hitler. Tenía demasiado miedo de viajar en zepelín, aunque estaba decidido a aprovechar el Hindenburg para su maquinaria de propaganda nazi. Casi todos se alinearon, incluido el ingeniero aeronáutico y antiguo crítico de Hitler, Hugo Eckener. Al final de la historia de Katz, Eckener —el genio detrás de la revolución alemana de los dirigibles— termina gritando “¡Sieg Heil!”, y cada alemán muerto en el Hindenburg queda reducido a un peón en el juego de Hitler.

Katz acierta al intentar situar al Hindenburg dentro de las grandes corrientes políticas de su tiempo. Sin embargo, en su afán de contar una historia amplia, a veces se pierde en detalles de contexto. Ofrece biografías extensas de los personajes cuando retratos más ágiles habrían bastado. Recrea todo el caso de Charles Lindbergh, cuando un relato más breve habría logrado el mismo efecto. Dedica tres páginas a las mujeres en la aviación durante la década de 1930 solo para preparar una escena en la que una mujer camina por una estrecha pasarela entre las celdas de gas del zepelín, hasta que el vértigo la hace regresar.

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El Hindenburg en su último vuelo, en mayo de 1937

Katz también se demora demasiado en la investigación de 1937 sobre el accidente, que no pudo determinar con certeza la causa —la respuesta completa llegaría mucho después—. Dedica demasiadas páginas a las falsas afirmaciones antisemitas de que un saboteador judío atacó el Hindenburg. Y, al final, intenta decirnos qué significa el Hindenburg, en vez de dejar que su investigación lo demuestre por sí misma. Con cada digresión, nos alejamos de la mejor parte de este libro: las historias de las personas que iban en el aire.

Cuando el Hindenburg de Katz atraviesa el océano, su relato se eleva. Nos maravillamos con Benny Spah, un artista de vodevil que documenta el viaje con una pequeña cámara de cine. Sentimos el dolor de Bert Dolan, un ejecutivo de perfumes que ha subido al Hindenburg sin avisar a su familia para sorprender a su esposa en el Día de la Madre. Nos identificamos con Ernst Lehmann, un célebre capitán de dirigibles que vuela lejos de una tragedia y hacia otra. Y nos emociona estar en tierra junto a Herb Morrison, un locutor de radio que está a punto de registrar accidentalmente todo. Pronto será él quien grite: “Oh, la humanidad”.

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Estos personajes son mucho más interesantes que Hitler, Eckener y los grandes temas nazis que ya se han abordado antes. Las personas que iban en el Hindenburg no partieron con la intención de hacer historia; simplemente quedaron atrapadas en ella. Katz señala que son “como el elenco de personajes de uno de los populares misterios de Agatha Christie”. Algunos vivirán, otros no, y leeremos hasta el final queriendo saber quién, si alguien lo consigue, saldrá de las llamas para contar qué ocurrió en el último vuelo del Hindenburg.

Fuente: The New York Times