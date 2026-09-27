Neurociencia y arte, el dúo que revoluciona la medicina: por qué pintar o ir a un museo cambia el cerebro como ningún fármaco

Grandes maestros de la pintura como Frida Kahlo y Francisco de Goya canalizaron sus patologías físicas y neurológicas mediante la creación artística

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Desde las pautas trazadas por los grandes maestros —quienes canalizaron sus propias batallas, colapsos físicos y psíquicos— hasta los niños que aguardan resultados positivos sin comprender por qué están allí, todos, consciente o inconscientemente, coinciden en una súplica: salir de ahí cuanto antes. En ese breve instante en que el diagnóstico lo cambia todo, solo milésimas de segundos hacen falta para ubicarnos en un rol pasivo que desorienta y paraliza, donde ningún argumento alcanza; justo ahí, un solo papel nos pertenece: ser pacientes.

Pero hoy nuevas herramientas acompañan. Alternativas integradas de arte y terapia modifican realidades parcial o completamente y, aunque los puentes no acaben y la vida jamás sea plana, los cambios para el bienestar y la salud requieren políticas, desarrollo e investigación para dar continuidad a los resultados que impactan. La evidencia científica avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el University College London (UCL) demuestra que las intervenciones de arte terapia activan mecanismos neurobiológicos y fisiológicos concretos, reduciendo los niveles de cortisol, la presión arterial y la percepción del dolor, lo que se traduce en reducciones en la necesidad de fármacos analgésicos y opiáceos y en un acortamiento de los períodos de recuperación hospitalaria.

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Arte terapia como intervención clínica

El Informe de Evidencia #67 de la OMS, que sintetizó más de 3.000 estudios globales, y las investigaciones del Centro Colaborador de la OMS en el UCL —dirigido por la Dra. Daisy Fancourt— confirman que el arte terapia no es solo bienestar subjetivo, sino una intervención clínica con beneficios neuropsicológicos directos. En el Reino Unido, se estima que la participación en arte y salud aporta £8.000 millones anuales en mejoras de calidad de vida y reducción de costos sanitarios. Los resultados positivos impactan en la población de menores, adultos y adultos mayores.

En el primer grupo se aplica principalmente en cáncer pediátrico, trastornos del espectro autista (TEA), TDAH, trauma y trastorno de estrés postraumático (TEPT), e intervenciones quirúrgicas que requieren extensos tiempos de recuperación. El arte ofrece una vía no verbal de expresión que reduce la ansiedad y la desesperación. En los períodos pre y posoperatorios, el miedo a las agujas, los procedimientos invasivos, el alejamiento de familiares, el contacto inevitable con desconocidos, la incomprensión de la situación y el dolor físico conforman un cuadro del que todos quisieran huir. El temor y la ira se enredan, cambian las frecuencias y en los gestos se siente el grito que solo desea la pronta recuperación.

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En la niñez el tiempo y la espera son dos extraños; ninguno es bienvenido al juego y en cuestiones de salud mucho menos. Es entonces cuando aparece la ilusión: la creatividad despierta al color para que se mueva cambiando la habitación, aparezca una canción, un cuento, un paisaje, una historia fantástica, un superhéroe que salva, y en esa extracción de realidad la imaginación vuela alto con un único deseo: encontrar calma.

Cuando una persona toma un pincel, el cerebro desencadena una cascada neurobiológica cuantificable: desciende el cortisol, se estabiliza el pulso y se modulan las vías del dolor

Arte terapia en adultos y adultos mayores

Lo mismo ocurre con los adultos. Las terapias se aplican ante dolor crónico, depresión mayor y condiciones neurológicas como Parkinson, Alzheimer y accidente cerebrovascular (ACV), además de diferentes estadios de tratamiento oncológico. Con la inclusión del arte terapia, la reserva cognitiva se favorece, el cerebro improvisa y se compensa con nuevas rutas; la neuroplasticidad cambia de caminos, se adapta y reorganiza generando nuevos acuerdos y recuperando recuerdos en pacientes con demencia. En pacientes oncológicos, la actitud positiva reforzada por la creatividad se ha asociado clínicamente con mayores tasas de supervivencia y mejor tolerancia a los tratamientos. Al paso obligado de rayos y quimioterapias los espera, en la otra orilla, un proyecto que surge en paralelo, pendiente de terminación, que no invisibiliza la situación pero ocurre en simultáneo: lecturas, dibujo, danza, teatro; cada proceso creativo desplaza el foco de la estética hacia la introspección y activa múltiples áreas.

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Varios países y centros de salud han incorporado estos modelos combinados. La transición es cada vez más profunda y la medicina alternativa es ahora medicina integral, con un cuidado completo que intenta no perder de vista a la persona: el llamado Whole-Person Care.

Un mercado en expansión y respaldo institucional

Un 36,7% de los adultos en Estados Unidos combina terapias complementarias con la medicina convencional. El mercado global de medicina integrativa y complementaria alcanzó los USD 35.620 millones en 2025 y se proyecta en USD 264.000 millones para 2035, con una tasa de crecimiento anual del 22,18%. La Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Estrategia Global sobre Medicina Tradicional e Integrativa 2025-2034 de la OMS para formalizar su inclusión en los sistemas nacionales de salud pública.

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La evidencia científica del arte integrado a la medicina no solo acompaña tratamientos: también busca generar resiliencia y prevención. Ya no se trata de simple percepción o intuición filosófica. En las últimas décadas, el impacto de las disciplinas artísticas en la salud abandonó las hipótesis románticas y se convirtió en un área de investigación biomédica rigurosa.

Las investigaciones lideradas por la Dra. Fancourt en el UCL demostraron que el arte terapia estimula los mismos circuitos cerebrales de recompensa y regulación emocional que ciertos tratamientos convencionales. La práctica artística activa la neuroplasticidad, reduce los niveles de cortisol —la hormona del estrés—, estabiliza la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y modula la percepción del dolor. Fisiológicamente, esto se traduce en una menor necesidad de analgésicos u opiáceos posoperatorios y en un acortamiento medible de los tiempos de recuperación hospitalaria.

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Centros médicos de referencia mundial como la Cleveland Clinic —a través de su Arts & Medicine Institute—, la Mayo Clinic y Johns Hopkins Medicine integran el arte terapia en sus protocolos de forma rutinaria. Ensayos clínicos aleatorizados, como el estudio HeRe We Arts® de la Cleveland Clinic, demostraron que un programa artístico de ocho semanas genera mejoras estadísticamente significativas en resiliencia, salud mental y calidad de vida en pacientes con enfermedades crónicas, con beneficios que se mantienen hasta 16 semanas después.

Henri de Toulouse-Lautrec inmortalizó la vida nocturna parisina desde un cuerpo fracturado por una enfermedad genética ósea. Lo que hoy la ciencia confirma, él lo practicó por instinto

Grandes maestros: cuando la enfermedad se convirtió en obra

La relación entre arte y dolencia no es nueva. En la historia del arte, grandes maestros canalizaron sus condiciones físicas y psicológicas a través de procesos creativos: bocetos repetidos infinidad de veces, frustración, incertidumbre y, finalmente, decisión. Esa última palabra es clave: la que permite comprender cómo sortearon sus dificultades, las que hoy tienen nombre de obra.

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Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901). Afectado por pycnodysostosis —enfermedad genética ósea— y fracturas en la adolescencia que frenaron el crecimiento de sus piernas, encontró en la pintura su medio de integración social, inmortalizando la vida nocturna parisina en obras como En el Moulin Rouge (1892).

Frida Kahlo (1907–1954). Padeció poliomielitis a los seis años y sufrió a los 18 un accidente de autobús que le destrozó la columna vertebral y la pelvis. Sometida a más de 30 cirugías y a dolor crónico de por vida, utilizó la pintura desde su cama como catarsis, retratando su anatomía fracturada en obras como La columna rota (1944).

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Francisco de Goya (1746–1828). A los 46 años sufrió un cuadro neurológico grave, asociado a saturnismo por intoxicación con plomo, que lo dejó completamente sordo. Ese aislamiento sensorial transformó su estilo: pasó de los retratos cortesanos a la introspección de sus Pinturas Negras, entre ellas Saturno devorando a su hijo.

Claude Monet (1840–1926). Diagnosticado con cataratas bilaterales severas en la vejez, la pérdida paulatina de la percepción cromática tiñó su visión de tonos amarillos y marrones, alterando la paleta de su célebre serie Los nenúfares antes de ser operado en 1923.

Edvard Munch (1863–1944). Afectado por ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y agorafobia, sufrió un colapso en un puente al ver el cielo rojo sangre. Su miedo no era a un otro sino a su terror existencial; de ahí nació El grito (1893).

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Yayoi Kusama (1929–). Padecía trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), fobias específicas y alucinaciones visuales de campos de puntos desde niña. Cubría superficies con lunares —polka dots— como ritual de autorregulación psíquica. Desde 1977 vivió voluntariamente en un hospital psiquiátrico de Tokio.

Yayoi Kusama cubría superficies de lunares como ritual de autorregulación psíquica para callar sus alucinaciones. Desde 1977 vivió voluntariamente en un hospital psiquiátrico de Tokio y siguió pintando (Foto: AP archivo/Itsuo Inouye)

Vincent van Gogh (1853–1890). La depresión profunda y el trastorno bipolar se sumaron a episodios psicóticos. Gran parte de sus obras más intensas, como La noche estrellada (1889), fueron creadas durante sus internaciones en el asilo de Saint-Rémy.

Mark Rothko (1903–1970). Inmerso en una depresión clínica severa, convirtió sus campos de color flotantes —Seagram Murals, serie Black on Gray— en meditaciones sobre la tragedia, el éxtasis y la angustia existencial.

Arte y medicina: un modelo más humano

La integración del arte en la práctica médica moderna representa una evolución hacia un modelo de salud que completa los métodos científicos. Como señalan los investigadores del Centro Colaborador de la OMS, si el arte fuera un fármaco, se recetaría diariamente en todos los hospitales del mundo. La convivencia entre la tecnología médica de vanguardia y la sensibilidad artística no busca reemplazar los tratamientos convencionales, sino potenciarlos: curar el cuerpo mientras se sostiene y reconforta la mente, con la intención concreta de reducir el dolor a través de actividades multimodales.

Las intervenciones artísticas también ofrecen una vía para involucrar a grupos minoritarios o de difícil acceso que con frecuencia presentan mayores riesgos de salud y generan costos sanitarios más elevados. Durante décadas, las respuestas médicas convencionales se concentraron exclusivamente en la química y el bisturí. Sin embargo, esta silenciosa revolución está transformando los pasillos de los hospitales y los despachos de salud pública globales.

Cuando una persona modela arcilla, escucha una melodía que evoca su infancia o plasma trazos en un lienzo, el cerebro desencadena una cascada neurobiológica cuantificable. Los niveles de cortisol descienden, el pulso cardíaco se estabiliza y el sistema nervioso modula las vías del dolor, reduciendo la necesidad de analgésicos y opioides posoperatorios. El arte terapia ha dejado de habitar los márgenes de la medicina alternativa para convertirse en una herramienta integrada que acompaña tratamientos ubicando en el centro a la persona que padece.

Para un artista la etapa más compleja suele ser el proceso creativo, esa negociación que culmina en obra y está impregnada de historias, sentimientos y emoción. Ahora, sin necesidad de títulos, estas terapias convocan a formar nuevos rompecabezas de vida, convirtiendo momentos en espacios de contemplación, resiliencia y paz. La calma aparece como compañera esencial, un catalizador que une el cuerpo, la mente y las emociones. La aceptación radical suele aliviar el camino y, lejos de cánones exquisitos de proporcionalidad, un arte encantador aparece para quedarse: nos abraza, nos toma de la mano y nos acompaña a cruzar sin preguntar cuál es la altura del puente. Se llama Arte Terapia Integral.

Doy FE.