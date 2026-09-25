El "último metro" del vino argentino: por qué la alta gama sale a buscar al consumidor en plena crisis del sector

La industria vitivinícola atraviesa una de las coyunturas más complejas de las últimas décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando decidimos encarar el proyecto de un local propio en Buenos Aires, la meta nunca fue levantar un negocio de volumen masivo ni buscar retornos inmediatos. El propósito fundacional tuvo una lógica analítica muy clara: invertir en prestigio, construir marca y ganar visibilidad frente a un consumidor de alta gama que no busca solo una bebida, sino una propuesta con identidad y origen. En este segmento, el valor de mercado no se impone en una etiqueta, se construye con consistencia, cercanía y educación.

Durante décadas, la vitivinicultura argentina funcionó bajo un axioma indiscutible: la bodega produce en origen —entre las fincas, el frío de la montaña y las piletas de fermentación— y delega la comercialización a una estructura de distribuidores, vinotecas y restaurantes. Ese modelo tradicional ha sido la columna vertebral del negocio y, sin dudas, lo seguirá siendo al menos para nosotros. Sin embargo, acercarnos a ese último metro en el cual el consumidor puede conocer la historia de nuestra familia y nuestros vinos de primera mano, sabemos que generará una mayor visibilidad de la marca. Por otro lado, también es muy importante esa instancia en la que podemos charlar con alguien que elige un vino de la bodega; entender qué le gusta, qué busca en una etiqueta, en qué momento la toma.

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El consumo per cápita en la Argentina cayó casi un 34% en los últimos diez años

El retail nació de una decisión de construcción de marca y cercanía con el público, no de una búsqueda de margen ni de una reacción defensiva frente a la crisis. Sin embargo, mientras construíamos este nuevo espacio en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, se comenzó también a dar un escenario que revalorizó nuestro objetivo. La industria vitivinícola atraviesa una de las coyunturas más complejas de las últimas décadas: el consumo per cápita en la Argentina cayó casi un 34% en los últimos diez años, arrastrado por transformaciones culturales y cambio en los hábitos de consumo. A esto se suma una fuerte presión sobre los márgenes de rentabilidad, el incremento en los costos operativos y un mercado global que también muestra signos de desaceleración.

Ante este escenario de contracción generalizada, la decisión de abrir espacios propios en polos urbanos clave, le da un valor más fuerte a esta apuesta estratégica para tener una relación más directa con quien elige nuestros vinos. Este espacio está logrando también ser una herramienta comercial. Tener presencia directa nos permite amortiguar la retracción de los canales tradicionales, sostener el valor promedio de venta y reaccionar con agilidad en un entorno hipercompetitivo.

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No salimos a disputarle el cliente a nuestros socios comerciales; salimos a dinamizar el mercado para que toda la cadena se beneficie

Lejos de fragmentar la red de distribución existente —algo que nunca estuvo ni está en los planes— esta presencia en el retail propio suma en forma positiva. Si una etiqueta gana notoriedad, educa a nuevos paladares y construye comunidad, el resultado directo es una mayor demanda en las vinotecas de barrio y en las cartas de los restaurantes. No salimos a disputarle el cliente a nuestros socios comerciales; salimos a dinamizar el mercado para que toda la cadena se beneficie.

Estar en el centro de consumo urbano responde también a una rigurosa necesidad de inteligencia de mercado. Un punto de encuentro propio funciona como la antena más precisa para interpretar en tiempo real qué busca hoy el público exigente, testear nuevos desarrollos enológicos y transmitir la historia de nuestro terruño.

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En el segmento premium, la atención del cliente es el activo más escaso. Esperar a que el consumidor recorra miles de kilómetros hasta la finca ya no resulta suficiente. Conquistar el “último metro” es la inversión más sólida para defender el valor de la marca en el tiempo y garantizar que cada botella no solo repose en una cava, sino que conquiste la preferencia de quienes saben apreciarla.

El autor es fundador y director de la Bodega Magia De Uco