Nicaragua obligará a taxistas a reemplazar sus vehículos por autos chinos

El régimen de Nicaragua contempla renovar la flota de taxis con vehículos chinos mediante un pago diario de entre cinco y seis dólares. (FOTO: LA PRENSA/Lissa Villagra)

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El régimen de Nicaragua prevé renovar parte de la flota de taxis mediante la incorporación de automóviles chinos. La medida podría alcanzar a propietarios de unidades fabricadas antes de 2016, aunque los conductores de Managua y otros departamentos todavía esperan que los dirigentes de sus cooperativas comuniquen las condiciones definitivas, según Confidencial.digital.

La propuesta se vincula con la disposición que fija una antigüedad máxima de diez años para obtener una concesión de transporte selectivo en Managua.

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En la capital circulan alrededor de 16,000 taxis, pero no existen registros públicos que permitan establecer cuántos vehículos superarían ese límite.

Los propietarios de las unidades que ingresen al plan tendrían que pagar entre USD 5 y USD 6 diarios, equivalentes a entre 183 y 220 córdobas. Aún no se informó el tiempo que duraría el financiamiento, el precio de los vehículos ni si los taxistas deberán entregar sus automóviles actuales o podrán conservarlos.

IRTRAMMA establece un límite de diez años para los taxis de Managua

El Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA) establece que los vehículos habilitados para el servicio de taxi en la ciudad no pueden superar diez años de antigüedad.

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Esa normativa dejaría expuestas a las unidades más antiguas, aunque algunos conductores creen que el reemplazo debería limitarse a los modelos de 2008 o anteriores.

El Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua exige una antigüedad máxima de diez años para las unidades del servicio selectivo. (Foto: Vos TV)

Julián, un taxista de Managua, afirmó a Confidencial.digital que su cooperativa lleva meses preparando a sus afiliados para aceptar la propuesta.

“En la cooperativa nos lo vienen diciendo desde hace varios meses para que lo aceptemos más fácilmente”, sostuvo el conductor ante el medio.

La falta de definiciones abarca las condiciones de los créditos, el mantenimiento de los automóviles y la disponibilidad de piezas de recambio.

Esos puntos forman parte de las inquietudes de quienes dependen del vehículo para trabajar y todavía no conocen los términos finales de la iniciativa.

Las cooperativas recibirían vehículos de la marca Changan

Cristian, directivo de una organización de taxistas de Managua, indicó que las unidades ofrecidas a las cooperativas serían de la marca Changan.

En Costa Rica, esos automóviles se comercializan desde USD 14,990, aunque el precio final depende del modelo, los impuestos y otras condiciones de venta.

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Ronald, taxista del occidente del país, dijo que no rechaza una renovación de la flota, pero cuestionó que el plan pueda incluir vehículos más nuevos que el suyo.

El conductor señaló que aceptaría una sustitución por un automóvil coreano, aunque expresó dudas sobre la resistencia y los repuestos de una marca que desconoce.

“Cambiarlo por un carro chino no me parece buena idea”, dijo Ronald a Confidencial.digital. El taxista agregó: “No me gustaría agarrar una deuda en esa condición”.

Una delegación nicaragüense visitó en Beijing las instalaciones del fabricante Changan para impulsar inversiones en el transporte. (Foto: Vos TV)

La relación entre Nicaragua y la automotriz china tuvo un antecedente en mayo de 2024, cuando una delegación de la embajada nicaragüense en Beijing visitó el Centro Global de Investigación y Desarrollo de Changan. El embajador Michael Campbell encabezó el grupo, que invitó a directivos de la empresa a conocer las posibilidades de inversión que ofrece el país para compañías chinas en Centroamérica.

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Los propietarios y los conductores alquilados enfrentan situaciones distintas

La posible renovación tiene efectos diferentes para quienes son dueños de los taxis y para los conductores que alquilan una unidad. Los propietarios tendrían que asumir un crédito, mientras que algunos trabajadores ven en el plan una eventual opción para acceder a un automóvil propio.

Horacio, un cadete que paga 900 córdobas (USD 24.47) por un turno de ocho horas, explicó que el propietario del vehículo que conduce no quiere adquirir una nueva deuda. El conductor considera que la aplicación de la medida podría reducir el margen de decisión de los dueños de taxis que superen la antigüedad permitida.

“Lo agarrás o lo agarrás”, resumió Horacio sobre la posibilidad de que IRTRAMMA ordene el reemplazo de las unidades. La expresión refleja la percepción de algunos trabajadores sobre el carácter obligatorio que podría tener la sustitución.

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El antecedente de los Lada importados en 2012 genera inquietud

La experiencia de los vehículos Lada de fabricación rusa aparece entre las principales referencias de los taxistas consultados por el diario. En 2012, el régimen importó 648 autos Lada y varios conductores recordaron que esas unidades presentaron sobrecalentamiento, fallas en la bomba de agua, problemas eléctricos y desperfectos en la suspensión.

Los conductores de Managua expresan dudas sobre la resistencia de los automóviles chinos y la disponibilidad de repuestos para su mantenimiento. (Foto: Nicaragua Investiga)

Leonel relató que numerosos compradores devolvieron los vehículos, otros los dejaron guardados y varios quedaron abandonados en las calles con sus placas. La escasez de repuestos agravó el deterioro de los automóviles y afectó a los taxistas que necesitaban mantenerlos operativos para generar ingresos.

Los créditos para esas unidades fueron otorgados por la Caja Rural Nacional (Caruna), una entidad utilizada por el régimen para parte de sus operaciones financieras. A los intereses corrientes se sumaron cargos por mora y, según los testimonios recogidos por la publicación, algunos conductores perdieron las placas, los vehículos y su fuente de trabajo.

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Arnulfo recordó que recibió la oferta de un Lada nuevo por una cuota diaria de seis dólares. El vendedor le aseguró que el automóvil era de buena calidad y le indicó que debía incorporarse a una cooperativa para acceder al crédito.

El taxista entregó su vehículo anterior junto con la placa, sin recibir compensación porque no debía pagar una prima inicial. “Por más viejito que fuera mi vehículo, sí tenía un valor”, afirmó Arnulfo ante el medio.