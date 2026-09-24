El Salvador

Niños con bajo peso al nacer pueden tener mayor riesgo de daño renal, advierte nefrólogo salvadoreño

El médico Rafael Chávez Díaz explicó que las nefronas se forman durante el embarazo, no se regeneran al dañarse y que ese antecedente debe considerarse en los controles pediátricos y durante toda la vida

Modelo de riñón con cálculos, botella de vitamina D3 abierta con pastillas, vaso de orina y estetoscopio sobre una mesa de madera clara.
Los niños que nacen con bajo peso pueden presentar una menor cantidad de nefronas y una menor reserva renal desde sus primeros años. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿A que edad se debe comenzar a cuidar los riñones? Los niños que nacen con bajo peso podrían tener una menor reserva renal desde sus primeros años de vida, según advirtió el especialista en medicina interna y nefrología Rafael Chávez Díaz, quien pidió prestar atención a ese antecedente durante los controles médicos.

El médico explicó que los riñones se forman durante el embarazo y que el bajo peso al nacer puede estar asociado con una menor cantidad de nefronas, las unidades encargadas de filtrar la sangre.

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“Esos niños que nacen con bajo peso ya vienen con filtros en los riñones menos de lo que normalmente debe de tener una persona”, afirmó.

Las declaraciones fueron hechas en el programa de entrevista Frente a Frente, donde Chávez Díaz abordó el daño renal que puede desarrollarse sin síntomas durante años.

El especialista señaló que las nefronas no se regeneran una vez que se dañan, por lo que recomendó mantener vigilancia médica desde la niñez cuando existen factores de riesgo.

Dos riñones sobre una bandeja metálica; uno entero y otro seccionado que revela daño interno. Una etiqueta visible dice 'DAÑO RENAL CRÓNICO'.
Dos riñones, uno seccionado para mostrar el daño renal crónico, reposan sobre una superficie metálica en una demostración patológica de la enfermedad renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riñones tienen millones de filtros que no se reemplazan

Cada riñón posee cerca de un millón de nefronas, según explicó el nefrólogo. Estas estructuras eliminan sustancias de desecho de la sangre y ayudan a mantener el equilibrio de agua, sales y minerales en el cuerpo.

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“Una vez los dañe uno, se mueren y no se regeneran”, señaló Chávez Díaz. Por esa razón, la salud renal depende de la reserva con la que nace cada persona y de los cuidados que mantiene a lo largo de su vida.

El bajo peso al nacer no significa que un niño desarrollará enfermedad renal, pero puede ser un antecedente relevante dentro de una evaluación médica. Chávez Díaz indicó que los controles deben considerar la historia familiar, la presión arterial, el peso corporal y los resultados de exámenes de orina y sangre.

La función renal puede disminuir sin causar molestias. Una persona puede mantener una actividad cotidiana normal aunque sus riñones ya presenten alteraciones.

“Si uno cree que por ser joven no tienen daño en los riñones”, advirtió el médico, esa percepción puede retrasar la consulta.

Riñones
Las nefronas cumplen la función de filtrar la sangre y carecen de la capacidad de regenerarse tras sufrir un daño. - crédito Freepik

¿Cómo identificar señales tempranas?

El especialista también mencionó que algunos problemas renales pueden estar relacionados con factores hereditarios. Incluso cuando los padres no desarrollaron la enfermedad, pueden transmitir genes asociados con una mayor vulnerabilidad a sus hijos.

Entre las señales que requieren atención figura la presencia de proteínas en la orina. Chávez Díaz explicó que ese hallazgo puede indicar una alteración en los filtros renales y debe evaluarse con un profesional de salud.

La espuma persistente en la orina puede motivar una consulta, aunque no confirma por sí sola una enfermedad. El médico recomendó realizar un examen general de orina y una prueba de creatinina para conocer el funcionamiento de los riñones.

También destacó que existen fórmulas médicas para calcular la tasa de filtrado glomerular, un indicador que permite estimar la capacidad de los riñones para limpiar la sangre. Estos estudios ayudan a detectar cambios antes de que aparezcan síntomas como cansancio, hinchazón o anemia.

La diabetes, la hipertensión, la obesidad y el consumo frecuente de analgésicos aumentan el riesgo de daño en los riñones. 11/02/2020 Riñones UNIVERSIDAD CASE WESTERN RESERVE
La diabetes, la hipertensión, la obesidad y el consumo frecuente de analgésicos aumentan el riesgo de daño en los riñones. 11/02/2020 Riñones UNIVERSIDAD CASE WESTERN RESERVE

La prevención debe continuar durante toda la vida

La diabetes, la hipertensión, la obesidad y el consumo frecuente de algunos analgésicos pueden aumentar el riesgo de daño renal. El especialista sugirió que, desde los 20 años, las personas se realicen al menos un análisis anual de sangre. Quienes tienen factores de riesgo pueden requerir controles con mayor frecuencia, de acuerdo con la evaluación de un médico.

Mantener la presión arterial y la glucosa en rangos adecuados, evitar la automedicación y realizar análisis de orina y sangre forman parte de las medidas que pueden ayudar a detectar alteraciones a tiempo.

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