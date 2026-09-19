‘Batman Day’ en Buenos Aires: comiquerías porteñas celebran a superhéroe con firmas de autores, sorteos y una función de cine

Batman Day: comiquerías porteñas preparan firmas, sorteos y una función de cine (Foto: Batman en su primer comic, marzo de 1939)

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Las comiquerías de la Ciudad de Buenos Aires preparan una jornada de actividades por el Batman Day este sábado 19 de septiembre, con firmas de ejemplares, sorteos, mesas de dibujantes y la proyección de una película. La programación abarcará locales de Caballito, Almagro, Balvanera y Villa Crespo. Varios autores argentinos vinculados a la historieta se reúnen en este ciclo con propuestas para lectores, coleccionistas y seguidores del personaje de DC Comics. Los horarios irán desde las 13 hasta las 23, de acuerdo con cada comiquería.

En Capitán Barato, en avenida Corrientes 5239, local 3, la actividad se desarrollará entre las 15 y las 17.30. Participarán Lea Caballero, Jorge Lucas y Juan Bobillo. El local anunció la entrega de una Sketch Card y de la revista Batman: Dos Mundos a quienes se acerquen.

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El sábado 19 de septiembre habrá actividades en Caballito, Almagro, Balvanera y Villa Crespo, con dibujantes invitados y propuestas para coleccionistas (Composición Infobae: DC / Gemini)

La programación de Caballito también incluirá a Fans Choice, en Rivadavia 5337, local 14, con la presencia de Quique Alcatena, Darío Brizuela, Manu Loza y Rubén Gauna. La comiquería informó que quienes compren tomos de Ovni–DC podrán solicitar un ejemplar de Batman de Dos Mundos, con validez para compras en línea.

En la sucursal de Caballito de Meridiana Comics, situada en avenida Rivadavia 4963, local 18, habrá un “Callejón de Artistas” desde las 15.30 hasta las 18. Patricio Oliver, Manuel Silva, Martín Morazzo, Jok, Matías De Vincenzo y Alcatena firmarán ejemplares que lleven los asistentes.

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El comercio también prevé entregar un print creado para esta edición del Batman Day, de acuerdo con la información publicada por el medio.

La tienda Batcave, en Colombres 690, abrirá su jornada especial de 13 a 21. El espacio, dedicado al universo de Batman, anunció sorteos, regalos, juegos e invitados vinculados al dibujo y al coleccionismo.

Las comiquerías de la Ciudad de Buenos Aires preparan una jornada de actividades dedicada al caballero de la noche

La lista difundida incluye a Martín Martín, Gasti Latorre, Nacho Medisen, Luciano F., Lubrio, Sergio Ibáñez, Julio Azamor, Daniel Omar Pérez, Eze Di Savino, Simi Redondo, Ricardo Silva, Andi Toledo, Walter Pérez, Jorge Copo, Gishu y Beto Ledes, entre otros. Los horarios de participación de los invitados todavía deben confirmarse.

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En Kar Ol Toys, en Rincón 27, la celebración se extenderá de 15 a 23. La actividad comenzará con una muestra de alumnos a las 15 y seguirá a las 16.30 con la presentación Batman con acento argentino.

A las 18 habrá una mesa de dibujantes y, desde las 20, el local proyectará The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. La función será el cierre de las actividades previstas hasta las 23.