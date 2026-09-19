Cultura

“Basta de odio”: 48 testimonios se unen en un libro para reivindicar al coronel Larrabure como símbolo de reconciliación

‘Larrabure. Voces para el reencuentro’, compilado por el general de brigada (R) José Luis Figueroa, se presenta el martes 22 en el auditorio ‘Dr. Raúl Alfonsín’ del Senado de la Nación

Retrato en tono sepia de un hombre con traje junto al texto Larrabure Voces para el reencuentro y una ilustración de un puente.
El libro 'Larrabure. Voces para el reencuentro' se presenta el martes 22 de septiembre en el Senado de la Nación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El general de Brigada (R) José Luis Figueroa presenta el martes 22 de septiembre, a las 17, en el Auditorio “Dr. Raúl Alfonsín” del Senado de la Nación, el libro Larrabure, Voces para el Reencuentro, una obra que reúne 48 testimonios sobre el coronel Argentino del Valle Larrabure, el militar secuestrado y muerto en cautiverio por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975, y cuya figura se propone hoy como puente para la reconciliación nacional. El volumen, publicado por Vertientes Editorial bajo el sello “Argentina Puede”, fue compilado por Figueroa, presidente de la Asociación Amigos de Argentino del Valle Larrabure, quien también firma una introducción y las conclusiones del libro. El prólogo corresponde a monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad de la República Argentina.

La obra convoca bajo el título “Una invitación a escuchar” a figuras de procedencias muy distintas: el exsenador Eduardo Menem, el directivo del diario La Nación Julio Saguier, el periodista Eduardo Feinmann, los coroneles Horacio Losito y Eduardo Cardozo, los exmontoneros Mario Montoto y Luis Labraña, hijos y hermanos de desaparecidos, familiares y amigos de Larrabure. En total, 48 voces que, según Figueroa, coinciden en un mensaje que trasciende las posiciones de cada uno. “Acá no se está hablando de que uno tenía razón o el otro tenía razón”, explicó el compilador del libro. “Lo que pasó, pasó. Hay que mirar hacia el futuro. Es decir, basta de brecha, basta de estar peleándose, basta de odio.”

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El general subrayó que el valor del libro reside precisamente en que quienes hablan son personas que vivieron la violencia política en carne propia: “Si aquellos que pelearon, que combatieron, aquellos que tuvieron a sus padres que murieron de un lado y del otro lado, te dicen ‘basta de tanta grieta, basta de la pelea por la pelea, basta del odio’, ya no hay nadie que pueda estar echando nafta para que nos sigamos peleando.”

Para Figueroa, la clave del libro está en las cartas que Larrabure escribió a sus hijos y amigos durante los 372 días de cautiverio, textos que el militar no redactó para la posteridad sino para sus seres queridos. Figueroa identificó tres mensajes que considera fundamentales en esos escritos. El primero es el perdón: “Dice: ‘Che, no odien, sepan perdonar y no odien’. Inclusive poner la otra mejilla si es necesario. Pero no es una cosa angelical lo que él dice, porque él antes describe la situación que estaba viviendo, lo que le estaba pasando.” El segundo es el límite que Larrabure se impuso a sí mismo cuando le ofrecieron la libertad a cambio de pasarse de bando: “Dice: ‘No, la libertad a este precio no’. Pone un límite, un límite que no todo a cualquier precio.” El tercer mensaje, según Figueroa, está dirigido al conjunto de la sociedad argentina: “Esta sangre inútilmente derramada, de un lado, del otro, que los conmueva para hacer mejor Argentina, para terminar con todas estas afrentas.”

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Proyección del documental "El Vasco nos mira desde arriba", sobre la vida y obra del coronel Argentino del Valle Larrabure, realizada en el auditorio principal de la Cámara de Diputados de la Nación
El general de Brigada (R) José Luis Figueroa, compilador del libro 'Larrabure, Voces para el Reencuentro'

El caso Larrabure: 372 días de cautiverio

Argentino del Valle Larrabure (Tucumán, 6 de junio de 1932 - Rosario, 19 de agosto de 1975) era militar, ingeniero químico, padre, esposo y docente. Se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, Córdoba, cuando en la madrugada del 12 de agosto de 1974 un comando de más de 100 guerrilleros del ERP atacó las instalaciones. Tras un combate de media hora, Larrabure y otro oficial fueron secuestrados y trasladados a una “cárcel del pueblo” subterránea.

Durante casi un año y dos meses permaneció cautivo. Se comunicó con su familia a través de cartas escritas a mano; su esposa e hijos le respondían mediante solicitadas. El 19 de agosto de 1975, su cuerpo fue hallado en un zanjón de la periferia de Rosario, envuelto en plástico. La primera autopsia determinó muerte por asfixia por estrangulación. El ERP sostuvo que se trató de un suicidio; la versión del homicidio nunca pudo determinarse con certeza judicial, aunque en 2007 el fiscal general de la Cámara Federal de Rosario, Claudio Marcelo Palacín, dictaminó que los hechos constituirían delitos de lesa humanidad.

Para Figueroa, la discusión sobre el pasado no es el eje del libro. “La verdad absoluta solamente la tiene Dios”, señaló. “Uno es imperfecto. No todos tenemos la verdad. Interpretamos la verdad. Entre ese espacio que hay entre la verdad absoluta y lo que nosotros interpretamos es la zona de los conflictos, es la zona de las diferencias, es la zona donde hay que aprender a convivir.” Y añadió una reflexión sobre la violencia interna: “Entre hermanos, internamente, la pelea armada no es opción. Cuando se pelean entre hermanos es a sangre, no hay regulación posible.”

“Hemos naturalizado la decadencia”, resumió Figueroa al trazar el diagnóstico que, según él, da sentido a la publicación. “Hay que explicar cómo estamos como estamos, por qué estamos así.”

Cubierta de libro en tonos sepia con la ilustración de un hombre, manuscritos de fondo y textos explicativos en la contraportada
La cubierta del libro 'Larrabure: Voces para el reencuentro', escrito por José Luis Figueroa, presenta textos reflexivos sobre la historia reciente de Argentina.

Los 48 testimonios que integran el libro

  1. Susana Larrabure — Hija del coronel Larrabure
  2. Arturo Larrabure — Hijo del coronel Larrabure
  3. Dr. Julio César Saguier — Directivo de La Nación
  4. Dr. Eduardo Guillermo Feinmann — Periodista
  5. Dr. Carlos Manfroni — Escritor
  6. Dr. Agustín Monteverde — Economista, senador nacional
  7. Dr. Ricardo López Murphy — Exministro y diputado nacional
  8. Dr. Pascual Albanese — Dirigente político
  9. Dr. Eduardo Menem — Exsenador nacional
  10. Dr. Horacio Jaunarena — Exministro y exdiputado nacional
  11. Dr. Adolfo Roberto Vázquez — Ministro retirado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
  12. Dr. Mario Guillermo Montoto — Empresario, exintegrante de Montoneros
  13. Tte. Cnl. (ex) VGM Aldo Rico — Veterano de dos guerras, dirigente político
  14. Sold. c/54 Jorge Fernández — Soldado herido en el combate de Villa María
  15. Luis Labraña — Exintegrante de Montoneros
  16. Cnl. (ex) Eduardo Cardozo — Combatiente, hijo de padre muerto en un atentado
  17. Lic. Jorgelina Paula Molina Planas — Hija de madre desaparecida y padre integrante del ERP
  18. Gral. Gabriel Francisco Dámico — Su padre, coronel, murió en un atentado
  19. Presbítero Fernando Emilio Mignone — Hermano de desaparecido; su padre fue fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y su madre integrante de Madres de Plaza de Mayo
  20. Embajador Diego Guelar — Diplomático, exintegrante de Montoneros
  21. Cnl. (ex) VGM Horacio Losito — Combatiente de dos guerras
  22. Monseñor Samuel Jofré — Obispo de Villa María
  23. Rabino Marcelo Polakoff — Rabino del Centro Unión Israelita de Córdoba
  24. Sheik Abdul Raúl Felpete — Líder espiritual del Islam
  25. Dr. Enrique Munilla — Exintegrante de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación
  26. Dr. Eduardo Rafael Riggi — Juez de la Cámara de Casación Penal de la Nación
  27. Dr. Eduardo Palacín — Exfiscal general ante la Cámara Federal de Rosario
  28. Tte. Gral. (R) Bari del Valle Sosa — Exjefe del Estado Mayor Conjunto
  29. Gral. Br. Carlos Alberto Terrado — Vicepresidente primero de la Autoridad Regulatoria Nuclear
  30. Dr. Javier Vigo Leguizamón — Escritor y empresario
  31. Dr. Miguel Ángel Milano — Artista y empresario
  32. Cnl. Raúl Fernando Castañeda — Héroe de Malvinas
  33. Dr. Alfonso Santiago — Referente de la cultura y la educación
  34. Ing. José Raúl Bistué — Director de empresas
  35. Alicia Susana Rodríguez — Ama de casa
  36. Gerardo Cartellone — Empresario
  37. Dr. Pablo Héctor Plá — CEO de empresas, estratega y geopolítico
  38. Gral. Br. Heriberto Justo Auel — Pensador y referente en geopolítica
  39. Haydeé Larrabure (fallecida) — Hermana del coronel Larrabure
  40. Enrique Larrabure — Sobrino del coronel Larrabure
  41. Prof. Dolores Larrabure — Sobrina del coronel Larrabure
  42. Prof. Martín Márquez Miranda — Docente universitario
  43. Prof. Juan Ignacio Escudero — Docente
  44. Fausto José Policante — Joven participante
  45. Cnl. Benito Pérez — Compañero de promoción del coronel Larrabure
  46. Gral. Br. Ángel Viezcas (fallecido) — Compañero de promoción del coronel Larrabure
  47. Gral. Br. Naldo Dasso (fallecido) — Compañero de promoción del coronel Larrabure
  48. Ing. Leónidas Montaña (fallecido) — Mentor profesional del coronel Larrabure.

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