Cultura

Hallazgo: descubren un pequeño fragmento de “La Odisea” de hace unos 1.700 años

La pieza, fechada entre los siglos III y IV d.C., incluye versos del libro XII y se halló en una colección de manuscritos antiguos en una biblioteca de los Países Bajos

Fragmento de papiro deteriorado con inscripción en griego antiguo, una etiqueta de archivo y una regla milimetrada
La Biblioteca de la Universidad de Utrecht identificó un fragmento de "La Odisea" de Homero de unos 1.700 años de antigüedad
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Un pequeño fragmento de La Odisea de Homero de unos 1.700 años de antigüedad ha sido identificado en la Biblioteca de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, un hallazgo del que solo se conocen alrededor de una treintena de piezas similares en el mundo, anunció este martes la institución neerlandesa.

El fragmento, fechado entre los siglos III y IV después de Cristo, contiene versos del libro XII de la obra y fue descubierto por el papirólogo neerlandés Mark de Kreij mientras estudiaba una colección de manuscritos antiguos en posesión de la Universidad de Utrecht.

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La pieza había permanecido durante décadas en la biblioteca sin ser identificada correctamente y había sido considerada inicialmente un fragmento poco relevante del siglo VII.

“En realidad, es muy especial: está ahí, en algún lugar de Utrecht, pero nadie sabe que está”, explicó De Kreij a la cadena regional RTV Utrecht.

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El investigador reconoció algunas palabras características de las epopeyas de Homero y un análisis permitió determinar que correspondían al libro XII de La Odisea, una de las obras célebres de la literatura griega antigua, que relata el viaje de regreso a Ítaca de Odiseo tras la guerra de Troya.

Dos libros: La Odisea y La Ilíada de Homero, con cubiertas que muestran un guerrero espartano de espaldas y dos guerreros griegos luchando.
El análisis de palabras características de las epopeyas de Homero permitió atribuir el texto al libro XII de "La Odisea"

El fragmento mide 6,6 por 7,7 centímetros, aproximadamente el tamaño de una carta de una baraja, y presenta decoloración y manchas de humedad.

La universidad explicó que el pergamino habría formado parte de una edición completa y de formato pequeño de La Odisea, del tamaño de un lector electrónico Kindle, perteneciente probablemente a un lector de Homero que vivía en el oasis de Fayum, en Egipto, sobre el año 300.

Los versos conservados narran uno de los momentos decisivos de la obra: cuando Helios, dios del Sol, descubre que los compañeros de Odiseo han sacrificado y comido su ganado sagrado pese a la prohibición de su líder.

Helios pide entonces a Zeus que los castigue y una tormenta acaba destruyendo el barco y causando la muerte de toda la tripulación, dejando a Odiseo como único superviviente.

La universidad considera el pasaje un “punto de inflexión crucial” de La Odisea, situado a mitad de los 24 libros que componen la obra.

La Odisea
La universidad señaló que solo se conservan en el mundo una treintena de fragmentos comparables de La Odisea de ese periodo

La pieza forma parte de una colección de antiguos manuscritos cristianos que la Universidad de Utrecht compró a mediados del siglo XX a los herederos del académico alemán Carl Schmidt.

La mayor parte de esos documentos estaban escritos sobre pergamino en copto, una lengua utilizada en Egipto y escrita principalmente con caracteres derivados del alfabeto griego, aunque la colección contenía también papiros egipcios y griegos que habían recibido menos atención.

Pese a la antigüedad de la pieza, el papirólogo señaló que no está entre los documentos más antiguos con los que ha trabajado. “Para mí es incluso bastante joven”, afirmó, celebrando que tiene “el trabajo más divertido del mundo, un buscador de tesoros”.

De Kreij encontró el fragmento hace unos dos años, aunque la universidad ha anunciado ahora el descubrimiento coincidiendo con el interés internacional por la obra de Homero tras su adaptación cinematográfica dirigida por el británico-estadounidense Christopher Nolan.

Según la universidad, solo se conservan en el mundo una treintena de fragmentos comparables de La Odisea correspondientes a ese periodo.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Universidad de Utrecht, Universal Picture e Infobae.

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