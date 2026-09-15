Tip de ortografía del día: a mitad de(l) mandato, mejor que de medio término

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

El giro a mitad de(l) mandato es preferible a la expresión de medio término y al anglicismo midterm de la que es calco, para referirse a las elecciones legislativas que se celebran a los dos años de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, como las convocadas para el próximo 3 de noviembre.

En este sentido, en los medios de comunicación es habitual encontrar frases como «Acogerá una inusual convención republicana previa a las elecciones de medio término», «Así están los sondeos sobre Trump y las ‘midterm’» o «¿Cuál es el mensaje de demócratas y republicanos a los votantes para las elecciones de medio término?».

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El adjetivo inglés midterm puede definirse como ‘que sucede a mitad del periodo para el que se elige a un presidente o a un alcalde’, lo que en español se indica transparentemente con el giro a mitad de(l) mandato , mejor que de medio término , expresión que recurre al calco término como traducción inadecuada de term .

Alternativas como de medio mandato o de medio periodo son menos precisas porque pueden sugerir que los cargos elegidos se mantendrán solo durante medio mandato.

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Dado que estos comicios tienen lugar hacia el ecuador del mandato presidencial, a mitad de(l) mandato es un equivalente más acertado que las otras opciones mencionadas. Asimismo, dependiendo del contexto, las expresiones de mitad de mandato, en mitad de(l) mandato o, simplemente, elecciones intermedias también son alternativas adecuadas a midterm .

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir «Acogerá una inusual convención republicana previa a las elecciones de mitad de mandato», «Así están los sondeos sobre Trump y las elecciones intermedias» y «¿Cuál es el mensaje de demócratas y republicanos a los votantes para las elecciones a mitad de mandato?».

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Finalmente, se recuerda que son impropias fórmulas como a mitad de legislatura , pues esta última voz, según el diccionario académico, es el ‘t iempo durante el cual funcionan los cuerpos legislativos’ y el propósito de estas elecciones es renovar al completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado para la 120.ª legislatura, que abrirá en enero del 2027. Por tanto, lo que caracteriza estas elecciones es que se celebran a mitad del mandato presidencial y no a mitad de ninguna legislatura : al final de esta, se llevan a cabo las elecciones para renovar las cámaras y dar comienzo a una nueva.

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

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Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

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Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.