Economía

Cuánto cuesta criar un hijo en la Argentina según su edad y cuál fue el aumento en el último año

En agosto las canastas de crianza medidas por el Indec subieron por encima del índice de inflación

Un informe detallado sobre los últimos datos del INDEC revela el costo mensual de criar un hijo en Argentina, desglosado por rangos de edad. Conoce las cifras que impactan en la economía de las familias.
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La canasta de crianza osciló en agosto entre $557.303 y $713.070 mensuales, según la edad de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la medición difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El valor más alto correspondió al grupo de seis a 12 años, mientras que el menor se registró entre quienes tenían menos de un año.

Para la crianza de un menor de un año, el costo mensual se ubicó en $557.303. La cifra ascendió a $663.900 para el tramo de uno a tres años; fue de $567.243 entre los cuatro y cinco años, y llegó a $713.070 para niños de seis a 12 años.

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Las cuatro canastas aumentaron durante agosto respecto de julio. El alza fue de 2,1% para menores de un año y para el grupo de uno a tres años, mientras que alcanzó 2,3% en las franjas de cuatro a cinco años y de seis a 12 años. En todos los casos, superó la inflación que en el mes avanzó 1,7%.

Para la crianza de un menor de un año, el costo mensual se ubicó en $557.303 (Magnific)
Para la crianza de un menor de un año, el costo mensual se ubicó en $557.303 (Magnific)

En términos nominales, la canasta para menores de un año avanzó desde $545.683 en julio hasta $557.303 en agosto. Para niños de uno a tres años, pasó de $649.935 a $663.900. La correspondiente a cuatro y cinco años subió de $554.646 a $567.243, y la del segmento de seis a 12 años pasó de $697.268 a $713.070.

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La comparación interanual muestra incrementos mayores. Frente a agosto de 2025, las canastas aumentaron 29% para menores de un año, 29,3% para niños de uno a tres años, 31,6% en el tramo de cuatro a cinco años y 31,5% para el grupo de seis a 12 años.

Siete mamaderas transparentes con tetinas blancas y roscas grises contienen leche blanca sobre una mesa de madera clara.
Las cuatro canastas aumentaron durante agosto respecto de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo en la primera infancia

La canasta de crianza combina dos componentes: los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes, y la valorización económica del tiempo de cuidado.

En agosto, los bienes y servicios para un menor de un año representaron $181.852, mientras que el cuidado sumó $375.450. En el tramo de uno a tres años, esos componentes alcanzaron $234.814 y $429.086, respectivamente.

Para los niños de cuatro y cinco años, el costo de bienes y servicios fue de $299.064 y el de cuidado, de $268.179. En el grupo de seis a 12 años, la relación se invirtió: los bienes y servicios ascendieron a $370.990 y el cuidado a $342.080.

El Indec calcula el componente de consumo a partir de la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, que contempla alimentos, indumentaria, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros rubros. Para estimar el cuidado, toma como referencia la remuneración del personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

El informe asigna 147 horas mensuales de cuidado a los menores de un año y 168 horas a quienes tienen entre uno y tres años. Para los niños de cuatro y cinco años, la estimación es de 105 horas mensuales, mientras que para el grupo de seis a 12 años es de 84 horas.

Una mujer sentada en un sillón sostiene y alimenta con un biberón a un bebé recostado en sus brazos en una sala de estar.
En agosto, los bienes y servicios para un menor de un año representaron $181.852 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de Buenos Aires, los costos son bastante más elevados. Según el último dato disponible del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), en julio, la canasta de crianza porteña varió entre $966.505,40 y $1.563.484,66 según la edad y género de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.

Según la metodología oficial, la canasta de bienes y servicios está compuesta por dos grandes grupos: alimentos y productos y prestaciones no alimentarias. Dentro de este segundo componente se contemplan los gastos asociados a electricidad, gas y agua; vivienda y expensas; mantenimiento y equipamiento del hogar; salud y educación; transporte y comunicaciones; recreación y cultura; indumentaria; y otros bienes y servicios.

Para calcular el valor del cuidado, el organismo recurrió a los datos de la Encuesta de Uso del Tiempo de la Ciudad de Buenos Aires de 2023 y utilizó el método del costo de reemplazo. La estimación considera distintas cantidades de horas de cuidado según la edad: 12 horas por día para niños de hasta 2 años, ocho para quienes tienen entre 3 y 5 años, cuatro entre los 6 y 12 años, y tres para adolescentes de 13 a 17.

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