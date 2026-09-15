Cuánto cuesta criar un hijo en la Argentina según su edad y cuál fue el aumento en el último año

La canasta de crianza osciló en agosto entre $557.303 y $713.070 mensuales, según la edad de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la medición difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El valor más alto correspondió al grupo de seis a 12 años, mientras que el menor se registró entre quienes tenían menos de un año.
Para la crianza de un menor de un año, el costo mensual se ubicó en $557.303. La cifra ascendió a $663.900 para el tramo de uno a tres años; fue de $567.243 entre los cuatro y cinco años, y llegó a $713.070 para niños de seis a 12 años.
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Las cuatro canastas aumentaron durante agosto respecto de julio. El alza fue de 2,1% para menores de un año y para el grupo de uno a tres años, mientras que alcanzó 2,3% en las franjas de cuatro a cinco años y de seis a 12 años. En todos los casos, superó la inflación que en el mes avanzó 1,7%.
En términos nominales, la canasta para menores de un año avanzó desde $545.683 en julio hasta $557.303 en agosto. Para niños de uno a tres años, pasó de $649.935 a $663.900. La correspondiente a cuatro y cinco años subió de $554.646 a $567.243, y la del segmento de seis a 12 años pasó de $697.268 a $713.070.
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La comparación interanual muestra incrementos mayores. Frente a agosto de 2025, las canastas aumentaron 29% para menores de un año, 29,3% para niños de uno a tres años, 31,6% en el tramo de cuatro a cinco años y 31,5% para el grupo de seis a 12 años.
El costo en la primera infancia
La canasta de crianza combina dos componentes: los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes, y la valorización económica del tiempo de cuidado.
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En agosto, los bienes y servicios para un menor de un año representaron $181.852, mientras que el cuidado sumó $375.450. En el tramo de uno a tres años, esos componentes alcanzaron $234.814 y $429.086, respectivamente.
Para los niños de cuatro y cinco años, el costo de bienes y servicios fue de $299.064 y el de cuidado, de $268.179. En el grupo de seis a 12 años, la relación se invirtió: los bienes y servicios ascendieron a $370.990 y el cuidado a $342.080.
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El Indec calcula el componente de consumo a partir de la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, que contempla alimentos, indumentaria, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros rubros. Para estimar el cuidado, toma como referencia la remuneración del personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.
El informe asigna 147 horas mensuales de cuidado a los menores de un año y 168 horas a quienes tienen entre uno y tres años. Para los niños de cuatro y cinco años, la estimación es de 105 horas mensuales, mientras que para el grupo de seis a 12 años es de 84 horas.
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En la Ciudad de Buenos Aires, los costos son bastante más elevados. Según el último dato disponible del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), en julio, la canasta de crianza porteña varió entre $966.505,40 y $1.563.484,66 según la edad y género de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.
Según la metodología oficial, la canasta de bienes y servicios está compuesta por dos grandes grupos: alimentos y productos y prestaciones no alimentarias. Dentro de este segundo componente se contemplan los gastos asociados a electricidad, gas y agua; vivienda y expensas; mantenimiento y equipamiento del hogar; salud y educación; transporte y comunicaciones; recreación y cultura; indumentaria; y otros bienes y servicios.
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Para calcular el valor del cuidado, el organismo recurrió a los datos de la Encuesta de Uso del Tiempo de la Ciudad de Buenos Aires de 2023 y utilizó el método del costo de reemplazo. La estimación considera distintas cantidades de horas de cuidado según la edad: 12 horas por día para niños de hasta 2 años, ocho para quienes tienen entre 3 y 5 años, cuatro entre los 6 y 12 años, y tres para adolescentes de 13 a 17.
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