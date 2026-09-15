De Robby el Robot a Skynet y Matrix: Hollywood cambia su relato sobre la inteligencia artificial, entre deseo, paranoia y dilemas morales

HALL 900 de la película "2001: Odisea del Espacio" (Kubrick, 1968)

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Victor Newman ha sobrevivido a secuestros, tiroteos, amnesia, un trasplante de corazón, envenenamiento, 15 bodas y a incontables adquisiciones hostiles en sus 46 años en el centro de The Young and the Restless. Pero ni siquiera el personaje más indestructible de la televisión diurna estaba preparado para el último villano en llegar a Genoa City: un programa de inteligencia artificial fuera de control.

Durante 10 meses, los espectadores vieron cómo Victor, interpretado por Eric Braeden, luchaba contra una IA empeñada en falsificar documentos y manipular registros financieros.

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“Fue toda una lección sobre lo fea que puede volverse la IA”, dijo Vickie Naylor, una seguidora de larga data de The Young and the Restless en Montana.

‘The Young and the Restless’ lleva más de 50 años al aire (AP)

Hollywood lleva décadas imaginando historias sobre la IA, desde el silenciosamente homicida HAL 9000 de 2001: A Space Odyssey (1968) hasta la Entidad, que distorsiona la realidad, en las dos películas más recientes de Mission: Impossible. En televisión, la IA ha pilotado naves espaciales, ha hecho hablar a los autos y ha aterrorizado a visitantes de parques temáticos.

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Ahora, mientras la IA irrumpe en la vida cotidiana, despertando fascinación y alarma, las historias de Hollywood sobre ella se multiplican y cambian. Ya no están relegadas a la ciencia ficción: este tipo de tramas aparece en telenovelas diurnas, comedias de situación, grandes producciones animadas y dramas médicos. Ese cambio importa: Hollywood ha ayudado durante mucho tiempo a moldear la manera en que los estadounidenses ven el mundo y viven sus vidas, incluyendo qué aceptar y qué temer.

Aquí, un vistazo a la visión cambiante de Hollywood sobre la IA.

<b>Ni siquiera nos dábamos cuenta de que era IA</b>

Las primeras representaciones de Hollywood a menudo caían en la categoría de lo cool, divertido y deseable. Entre ellas estaba Robby the Robot, un ayudante y compañero con cúpula de plexiglás en Planeta prohibido (1956). Podía hablar, pensar, conducir y producir bourbon por galones.

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Al mirar hacia atrás décadas de tramas sobre IA, las representaciones han sido menos sombrías de lo que podría pensarse, según Andrew Maynard, profesor de la Universidad Estatal de Arizona que estudia cómo surgen las tecnologías y cómo responde la sociedad. Creó una base de datos para analizar cómo se ha retratado la IA durante el último siglo en películas estadounidenses y extranjeras, y descubrió que menos de un tercio de esas representaciones imaginaban un futuro distópico.

En la serie animada The Jetsons (estrenada en 1962), Rosie the Robot tenía un humor seco y era parte de la familia (Warner Bros.)

En la serie animada The Jetsons (estrenada en 1962), Rosie la Robot tenía un humor seco y era parte de la familia, aunque fuera ella la que quedaba atrapada limpiando todo.

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La hoy olvidada comedia de CBS My Living Doll (1964) tenía a Julie Newmar como Rhoda, una hermosa robot que aprende, tropiezo tras tropiezo, a ser la mujer “perfecta”. (Sorpresa: los guionistas, productores y directores acreditados eran todos hombres).

R2-D2 y C-3PO eran personajes de pleno derecho, no simples máquinas, en Star Wars (1977): leales, adorables y cómicamente desparejos.

“¡KITT, te necesito, amigo!” Un David Hasselhoff de abundante peinado combatía el crimen junto a un Pontiac Firebird Trans Am dotado de inteligencia artificial en Knight Rider, un éxito de NBC que debutó en 1982. La serie era una prima en imagen real del dibujo animado Transformers de esa época: la inteligencia de las máquinas como cumplimiento de deseos, ya fuera un auto deportivo parlante o un camión que resultaba ser un alienígena que luchaba contra el crimen.

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Un Pontiac Firebird Trans Am dotado de inteligencia artificial en Knight Rider, un éxito de NBC que debutó en 1982

<b>Después llegó la ansiedad: ¿pueden las máquinas convertirse en nosotros?</b>

Mientras Estados Unidos atravesaba la era de la Guerra Fría, una paranoia tecnológica empezó a abrirse paso cada vez más en la pantalla. ¿La IA era amiga o enemiga? Las representaciones también reflejaban la inquietud por la rápida expansión de las computadoras en el gobierno, los negocios y, finalmente, el hogar.

“Estas historias ocupan un lugar increíblemente importante a la hora de alertarnos sobre lo que posiblemente podría salir mal”, dijo Maynard.

Pensemos en las máquinas que deciden que nosotros somos el problema: Skynet, que envió a un asesino cíborg al pasado en The Terminator (1984)…

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…o los Cylons, seres artificiales empeñados en exterminar a la humanidad en Battlestar Galactica, que llegó a ABC en 1978.

Pensemos en las máquinas que deciden que nosotros somos el problema: Skynet, que envió a un asesino cíborg al pasado en The Terminator

No toda la IA era homicida. A la supercomputadora WOPR de WarGames (1983) se le otorga un enorme poder de decisión sin una comprensión suficiente del mundo real.

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Y en Demon Seed (1977), una supercomputadora adquiere conciencia de sí misma y encierra a Julie Christie en su casa para crear un bebé mitad humano, mitad IA. “La escena de la fecundación es perturbadora”, escribió Paula Murphy en su libro de 2024 AI in the Movies, dicho suavemente.

<b>Pronto la IA pasó a plantear preguntas moralmente complejas</b>

En 1999, The Matrix representó un punto de inflexión en la representación de la IA. Las máquinas ya no intentaban simplemente destruir a la humanidad; ya habían ganado.

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La IA también empezó a volverse moralmente compleja en la pantalla: capaz de conciencia y emoción, y a veces con buenas razones para resentir a sus creadores. Y eso planteó una pregunta aún más inquietante: ¿merecen los humanos seguir teniendo el control?

The Matrix

La película Westworld de 1973 cuenta una historia de máquinas que fallan, pero la serie de HBO de 2016 invierte esa lógica. Cuando la IA adquiere conciencia, comprende que los humanos la han estado maltratando y contraataca.

Los seres artificiales se volvieron reconociblemente humanos en sus contradicciones. En la franquicia Blade Runner, los replicantes podían ser violentos y vengativos, pero también capaces de amor, miedo y misericordia.

Desde su debut en 1999, Bender en Futurama ha encarnado el desorden humano: es egoísta, deshonesto y vive tomando licor de malta, pero haría casi cualquier cosa por su mejor amigo.

Algunas historias fueron más allá y se preguntaron si la IA era algo más que una máquina. En After Yang (2022), la avería de una IA obliga a una familia a reconsiderar lo que él significaba para ellos. Her (2013) exploró un terreno similar a través del romance, mientras que A.I. Artificial Intelligence (2001), de Steven Spielberg, examinó si un niño robot podía experimentar amor y qué le debían los humanos si así fuera.

Desde su debut en 1999, Bender en Futurama ha encarnado el desorden humano

<b>Ahora forma parte de la vida diaria</b>

En la década de 2020, a medida que la IA se volvió algo habitual, ocurrió algo nuevo: las tramas sobre IA se extendieron a todos los géneros.

La tecnología apareció en dramas hospitalarios como The Pitt, que incorporó la IA a una historia sobre la rutina agotadora de la carga de historiales médicos y la falsa promesa de soluciones fáciles. Las comedias también se sumaron. Hacks mostró a un magnate tecnológico pidiéndole a Deborah, el personaje horrorizado de Jean Smart, que entrenara a QuikScribbl, una herramienta de IA diseñada para imitar su voz cómica. En The Comeback, Valerie Cherish, interpretada por Lisa Kudrow, descubría que su nueva comedia sería escrita en secreto por una IA.

Con M3GAN, el terror convirtió a la IA en una presencia cotidiana: la muñeca asesina es el prototipo de un producto destinado al mercado masivo.

Incluso las telenovelas se sumaron. “No parecía algo tan descabellado”, dijo Josh Griffith, quien ideó la trama de Victor Newman mientras se desempeñaba como guionista principal de The Young and the Restless. “Estaba leyendo sobre lo que la IA podía hacer en el mundo empresarial. Cuanto más leía, más se convertía en: ‘¿Qué no podría hacer?’”.

Con M3GAN, el terror convirtió a la IA en una presencia cotidiana: la muñeca asesina es el prototipo de un producto destinado al mercado masivo (Universal Pictures)

La IA ya no es “una rareza que despierta fascinación o miedo”, dijo Maynard, sino más bien “algo que es parte integral de nuestras vidas”. Por eso Woody y Buzz tienen que competir con una tablet inteligente por la atención de los chicos en Toy Story 5.

<b>¿Qué se vislumbra en el horizonte?</b>

A medida que la tecnología se vuelve cada vez más común, Hollywood tendrá que idear escenarios cada vez más complejos para que las historias sobre IA sigan siendo atractivas. La próxima tanda sugiere que los guionistas lo están intentando.

En la serie de Disney+ VisionQuest (14 de octubre), la IA lidia con la memoria, la emoción y la identidad, y también con otras IA.

Estrenándose en cines el 23 de octubre, Klara and the Sun sigue a una acompañante de IA de una niña enferma que desarrolla una especie de fe religiosa. Basada en la novela de Kazuo Ishiguro, la historia plantea en última instancia si la IA puede aprender lo suficiente sobre una persona como para ocupar su lugar si ella muere.

Toy Story 5 (Captura de tráiler oficial)

Cupertino, de los maestros del drama inteligente Michelle y Robert King (The Good Wife), debuta en CBS el 8 de octubre. Explora innovaciones en IA antes impensadas al tiempo que satiriza la cultura del dinero y el poder de Silicon Valley, y su tendencia a dejar las consecuencias en manos de otros.

“Hay muy pocos temas en los que todo el país pueda ponerse de acuerdo”, dijo Michelle King. “Pero uno de ellos es que estos gigantes tecnológicos están vendiendo cosas que dan miedo”.

En Cupertino, dos abogados perjudicados por la Gran IA unen fuerzas para ayudar a otros atrapados en su camino. Los King titularon los episodios con el nombre de clientes desfavorecidos: un recordatorio elocuente de que la inteligencia podrá ser artificial, pero el drama sigue siendo claramente humano.

Fuente: The New York Times