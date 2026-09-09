La Fundación Konex premió a 100 intelectuales de 2016-2025 en filosofía, derecho, economía, psicoanálisis, ciencias sociales y estudios de género

Los 100 galardonados con el Diploma al Mérito reunidos en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA, sede de la 47° edición de los Premios Konex de Humanidades

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La Fundación Konex reconoció a 100 personalidades de las Humanidades argentinas en una ceremonia que reunió al mundo del pensamiento, la cultura, el derecho, la economía y las ciencias sociales en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, este martes por la noche. La 47° edición de los Premios Konex, dedicada a las Humanidades, distinguió las trayectorias más relevantes de la década 2016-2025 en 21 disciplinas —una más de las habituales, con la incorporación excepcional de los Estudios de Género—. Los galardonados recibieron el Diploma al Mérito, primera etapa de un proceso que culminará el martes 3 de noviembre con la entrega de los Konex de Platino, de Honor, Mercosur y el Konex de Brillante, máxima distinción del certamen.

Fue una noche de palabras y emociones. Al final de la ceremonía, luego de la multitudinaria foto de los diplomados, la conductora Silvina Chediek dio con las palabras justas para el cierre: “Muchísimas gracias por dedicar gran parte de sus vidas a todos nosotros, por ayudarnos a pensar y a pensarnos. ¿Y saben qué? En esta sala se respiró mucho orgullo porque aquí están hermanos, amigos, esposas, esposos, hijos, nietos de los premiados que tienen toda la razón en estar orgullosos”.

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Los distinguidos fueron elegidos por un Gran Jurado de 20 personalidades presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci —Premio Konex de Brillante 2016 y Konex de Platino en 1998 y 1996—, con Pablo Gerchunoff como Secretario General y José Emilio Burucúa como Invitado Especial. En la apertura de la ceremonia, hicieron uso de la palabra el presidente de la institución, Luis Ovsejevich; la presidenta del Gran Jurado, Kemelmajer de Carlucci; y Martín Diego Farrell, en representación de los cien premiados.

Ovsejevich abrió la ceremonia con un discurso que repasó cuatro décadas de historia del certamen y subrayó la vigencia de su propósito original. “Pasaron cuarenta años desde aquel primer reconocimiento en 1986 y seguimos comprobando la vitalidad y la riqueza de la producción intelectual en nuestro país”, afirmó.

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Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, creador de los premios que llevan cuatro décadas distinguiendo lo más destacado de la cultura y el pensamiento argentinos

El presidente de la Fundación Konex recordó que, al crear los premios en 1980, eligió denominarlos Diplomas al Mérito para poner el acento en la trayectoria y no en un logro puntual: “Decidí llamarlos Diplomas al Mérito para destacar la relevancia de una trayectoria y la excelencia de quienes, con su trabajo y dedicación, realizan un aporte significativo a la sociedad. Los cien premiados de hoy, reconocidos por su labor en la década 2016-2025, representan ese espíritu: el valor del conocimiento, del pensamiento y de la creación intelectual como contribuciones fundamentales a nuestro país”.

Ovsejevich situó la edición en el contexto de las transformaciones tecnológicas y sociales del presente: “En un mundo atravesado por transformaciones profundas, nuevos conocimientos y tecnologías y debates que interpelan nuestra forma de vivir en sociedad, las disciplinas que hoy distinguimos cumplen un rol esencial. Nos ayudan a preguntarnos por el sentido de esas transformaciones, a comprenderlas en su dimensión histórica y social y a construir una mirada crítica sobre el presente y sobre el futuro que queremos”.

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Para el titular de la Fundación, el aporte de las humanidades “resulta indispensable para enriquecer el diálogo y fortalecer la capacidad de la sociedad para comprenderse a sí misma”. Antes de concluir, agradeció al Gran Jurado por “la dedicación, el conocimiento y la responsabilidad” con que llevó adelante la selección entre casi novecientos candidatos, y felicitó a los premiados con una doble encomienda: “Reciban este Diploma al Mérito como reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al conocimiento, pero también como estímulo para seguir enriqueciendo el pensamiento y la cultura”.

La presidenta del Gran Jurado, Aída Kemelmajer de Carlucci, describió con precisión las tres grandes dificultades que enfrentó el cuerpo colegiado al llevar adelante su tarea. La primera, la amplitud y mutabilidad del propio concepto de humanidades. “La palabra humanidades proviene del latín humanitas, o sea, comprende disciplinas relativas a los seres humanos. El enunciado es simple. Sin embargo, desde los orígenes de la expresión y a lo largo de los años, un número importante de materias ha ingresado y ha salido del concepto. Tal lo ocurrido con la ética, la filosofía, el derecho, la sociología, la antropología, la economía, la historia, la geografía, la psicología, la psiquiatría, entre otras”, señaló.

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Aída Kemelmajer de Carlucci, presidenta del jurado, advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial para las humanidades y destacó el valor de las disciplinas que forman ciudadanos capaces de pensar críticamente

Kemelmajer trazó una línea histórica que va del Renacimiento hasta el debate contemporáneo: “Un hito importante se produjo con el Renacimiento del siglo XV, cuando las humanidades empezaron a considerarse como algo más que una mera práctica. A su vez, este punto de vista fue cuestionado en el siglo XX por el movimiento posmodernista, que pretendía redefinir las humanidades en términos más igualitarios, adecuados para una sociedad democrática, ya que no lo eran las sociedades griega y romana en las que las humanidades nacieron”. La segunda dificultad que identificó fue de orden tecnológico y filosófico. “Se cree que las nuevas tecnologías han generado un proceso de deshumanización. En tanto, lo más típico del ser humano, su autonomía, su posibilidad de elegir su propio proyecto de vida, ha ingresado en una etapa de casi sustitución por la inteligencia artificial y la robótica”, planteó, y formuló una pregunta central: “Si esto es cierto, ¿con qué pautas juzgar para saber quiénes hacen progresar realmente las humanidades?”

Pese a esas complejidades, Kemelmajer defendió el resultado del proceso de selección y lo enmarcó en una convicción compartida por todos los integrantes del jurado: “Quienes integramos el jurado y seguramente también las cien personas que hoy destacamos, tenemos un punto de coincidencia. Creemos que las humanidades tienen aún un muy largo camino a recorrer”. Y cerró con una apuesta por el porvenir: “Esta actitud abre un camino lleno de esperanza, la esperanza de revisar los conceptos que venimos construyendo desde hace milenios, no para eliminarlos, sino para hacerlos servir a una humanidad más solidaria”.

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En representación de los cien galardonados, el jurista Martín Diego Farrell situó la historia del certamen en el marco de las grandes transformaciones del país. “Desde 1980, la Fundación Konex entrega anualmente sus premios a distintas áreas de la vida social y cultural del país, y desde 1986 lo hace en el área de las humanidades”, recordó. “Esta elección refleja su interés en disciplinas que muchas veces han sido criticadas por su falta de resultados empíricos, olvidando que el derecho, la economía, la filosofía, el psicoanálisis o la antropología son parte de aquello que desde Aristóteles se reconoce como la vida buena. La Fundación, con estos premios, afortunadamente se encarga de recordarlo”.

Farrell agradeció a Luis Ovsejevich la creación y el sostenimiento del prestigio del certamen: “Los premios fueron la creación del presidente de la Fundación, quien mostró que con talento, perseverancia, eficiencia e integridad se puede lograr el éxito y colocar a estas distinciones entre las más codiciadas del país. Cada uno de estos actos de entrega, entonces, es a la vez un homenaje a la figura de Ovsejevich. Él ha sido más que el creador de los premios, ha sido su ejecutor, no solamente en la elección de las categorías a premiar, sino también en la elección de los jurados, designados con escrupuloso cuidado y dotados de la máxima independencia para el ejercicio de su tarea. De todo esto, sin duda, proviene el prestigio de estos premios”.

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Los premios que entrega la Fundación Konex se cuentan entre las distinciones más prestigiosas del país en el campo de las humanidades, las artes y las ciencias

El jurista y filósofo destacó además la pertinencia del lugar elegido para la ceremonia y aprovechó para advertir sobre lo que calificó como una tendencia preocupante: “Yo observo con alarma el desinterés gubernamental por la educación pública, exhibido por una parte en el discurso agresivo y por la otra, en una fuerte reducción presupuestaria que se muestra en todos los niveles”. Sus palabras fueron recibidas con aplausos. “Acepto que el país necesita recuperarse en materia económica y acepto también que toda recuperación demanda un sacrificio. Pero supongo que todos nosotros compartimos la idea de que sin educación no hay recuperación. Y me gustaría advertir una mayor empatía gubernamental acerca de esta verdad indiscutible”.

Farrell cerró su intervención con una mirada histórica. Señaló que cuando se entregaron por primera vez los premios a las Humanidades, en 1986, “el país transitaba un complejo período de consolidación de la democracia”. “Cuarenta años más tarde, vivimos en una democracia consolidada y estable. Que así sea para siempre en la Argentina”, concluyó, entre nuevos aplausos del salón.

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En el marco de la ceremonia, se recordó a diez grandes figuras de las Humanidades argentinas desaparecidas durante el período bajo análisis, designadas como Los Inolvidables: Mario Bunge, Emilio de Ípola, Jorge Dotti, Horacio Etchegoyen, Ernesto Garzón Valdés, Eva Giberti, Horacio González, Juan José Llach, José Nun y Juan José Sebreli.

Los 100 premiados, por disciplina

Los cien Diplomas al Mérito se distribuyeron entre cinco galardonados por cada una de las 21 categorías.

En Filosofía fueron reconocidos Mónica Cragnolini, Claudia D’Amico, Claudia Hilb, Silvia Manzo y María Isabel Santa Cruz. En Lógica y Filosofía de la Ciencia, Eduardo Barrio, Christián Carman, Sebastián Fortin, Federico Pailos y Alberto Guillermo Ranea. En Ética y Bioética, Santiago Kovadloff, Florencia Luna, Julio Montero, Arleen Salles y Fishel Szlajen. En Estética, Roberto Amigo, Néstor García Canclini, Ricardo Ibarlucía, Graciela Silvestri y Gabriela Siracusano.

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En Ciencias Antropológicas los premiados fueron Claudia Briones, María Constanza Ceruti, Rafael Goñi, Carlos Somigliana y Guillermo Wilde. En Educación, Agustín Adúriz-Bravo, Sandra Carli, Myriam Feldfeber, Carolina Gandulfo y Carina Kaplan. En Psicología, Gabriela Dueñas, Marisa Punta Rodulfo, Alicia Stolkiner, Fernando Uribarri y Hugo Vezzetti. En Psicoanálisis, Leticia Glocer Fiorini, Jorge Luis Maldonado, Julio Marotta, Juan David Nasio y Juan Eduardo Tesone.

En Historia Política, Cultural e Intelectual fueron distinguidos Omar Acha, Lila Caimari, Adrián Gorelik, Elías Palti y Marcela Ternavasio. En Historia Económica y Social, María Inés Barbero, Gerardo della Paolera, Roy Hora, Eduardo José Míguez y Ricardo Salvatore. En Sociología, Fernanda Beigel, Claudia Jacinto, Gabriel Kessler, Juan Ignacio Piovani y Gabriel Vommaro. En Ciencias Políticas, Pilar Calveiro, Carlos Gervasoni, Mariana Llanos, María Victoria Murillo y Catalina Smulovitz.

Silvina Chediek condujo la ceremonia de entrega de los Premios Konex 2026 de Humanidades en la Facultad de Derecho de la UBA

En Filosofía del Derecho resultaron premiados Martín Diego Farrell, Paula Gaido, Ezequiel Monti, Eduardo Rivera López y Rodolfo Luis Vigo. En Derecho Privado, Miguel Federico De Lorenzo, Marisa Herrera, María Susana Najurieta, Juan Carlos Palmero y Ramón Daniel Pizarro. En Derecho Constitucional e Internacional Público, María Gabriela Abalos, Víctor Abramovich, Alejandro Chehtman, María Laura Clérico y María Angélica Gelli. En Derecho Administrativo, Tributario y Laboral, Mario Ackerman, Alejandro Pérez Hualde, Jorge A. Sáenz, Domingo Juan Sesin y Alberto Tarsitano. En Derecho Penal y Procesal, Mary Beloff, Alberto Binder, Edgardo Alberto Donna, Daniel Pastor y Marcelo Sancinetti.

En Macroeconomía los reconocidos fueron Fernando Álvarez, Daniel Heymann, Eduardo Levy Yeyati, Juan Pablo Nicolini y Martín Rapetti. En Microeconomía, Irene Brambilla, Germán Coloma, Guillermo Cruces, Juan Carlos Hallak y Martín Rossi. En Econometría y Métodos Cuantitativos, Hildegart Ahumada, Martín González-Rozada, Gabriel Montes Rojas, Andrea Rotnitzky y Martín Sola. Finalmente, en la categoría incorporada en esta edición, Estudios de Género, fueron premiadas Paola Bergallo, Eleonor Faur, María Luisa Femenías, Mariana Marchionni y Graciela Morgade.

En las ediciones anteriores de los Premios Konex dedicadas a las Humanidades, recibieron el Konex de Brillante Gregorio Weinberg (1986), Gregorio Klimovsky (1996), Julio Olivera (2006), y Aída Kemelmajer de Carlucci y José Emilio Burucúa (2016).

[Fotos: Jaime Olivos]