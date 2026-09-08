"La virgen de la tosquera" fue elegida como la candidata argentina a los Goya 2027

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La virgen de la tosquera fue seleccionada por la Academia de Cine Argentina para representar al país en los Premios Goya 2027, en la categoría Mejor Película Iberoamericana de la 41ª edición del reconocimiento español.

La elección recayó en la película dirigida por Laura Casabé y escrita por Benjamín Naishtat a partir de los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, de Mariana Enríquez.

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El anuncio se realizó ayer, lunes 7 de septiembre, en la Residencia del Embajador de España en Argentina. Participaron Dolores Fonzi, integrante de la Academia de Cine Argentina y directora de Belén (ganadora del Goya a Mejor Película Iberoamericana en la edición anterior), y el embajador Joaquín María de Arístegui Laborde.

La selección se definió tras un proceso de votación en dos etapas con participación de más de 700 miembros de la Academia. En la instancia final, la película compitió con El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella.

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El aval local llegó después de un recorrido internacional que comenzó con el estreno mundial en el Festival de Sundance 2025 y continuó por festivales internacionales.

En Argentina, el film recibió cuatro premios en el BAFICI, incluido el Gran Premio del Jurado. También obtuvo una mención en el Festival de Leeds y el premio a Mejor Fotografía en Sitges.

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El film dirigido por Laura Casabé, que cosechó cuatro galardones en el BAFICI y reconocimientos en Leeds y Sitges, obtuvo el aval de la Academia para cruzar el Atlántico y dar batalla en los premios españoles

En términos de posicionamiento para la carrera a premios, el dato central quedó en la confirmación institucional: la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió La virgen de la tosquera para competir como representante oficial del país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Goya 2027. El camino hacia esa instancia comenzó con su estreno en Sundance 2025 y se apoyó en premios obtenidos en el circuito de festivales.

Ambientada en el conurbano bonaerense durante el verano de 2001, la historia sigue a tres amigas adolescentes atravesadas por el deseo, los celos y la violencia, en un universo donde lo cotidiano comenzó a convivir con lo sobrenatural.

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La película estuvo protagonizada por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Candela Flores, Isabel Bracamonte y Agustín Sosa, con participación especial de Dady Brieva.

En la sinopsis, Natalia, Mariela y Josefina terminaron el último año del secundario en las afueras de Buenos Aires y se enamoraron de Diego, su amigo de toda la vida. Cuando apareció Silvia y capturó su atención, Natalia enfrentó el rechazo y el miedo a perderlo todo.

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Con la ayuda de su abuela Rita, Natalia decidió realizar un conjuro contra Diego y Silvia, apelando a macumbas vernáculas. A partir de esa decisión, se manifestó en ella “algo nuevo y extraño”, una cualidad desconocida que la empoderó y condujo a un desenlace crudo.

La producción quedó a cargo de las productoras argentinas Ajimolido Films y Mostra Cine, que ya trabajaron en conjunto en producciones anteriores, incluida Los que vuelven, última película de Laura Casabé. En conjunto, produjeron más de 25 películas.

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En Argentina, el film recibió cuatro premios en el BAFICI, incluido el Gran Premio del Jurado. También obtuvo una mención en el Festival de Leeds y el premio a Mejor Fotografía en Sitges

El proyecto se estructuró como coproducción internacional con México y España. El coproductor mexicano fue Caponeto, radicado en Ciudad de México, señalado como responsable de producciones para plataformas como Desenfrenadas para Netflix y del largometraje Tengo miedo Torero, que compitió en Venecia y se estrenó en Amazon Prime.

El coproductor español fue Mr. Miyagi Films, productora de Barcelona, Catalunya, responsable de más de 20 películas, entre ellas El hoyo, ganadora como mejor película en Sitges y en Toronto (TIFF), con más de 12 premios en festivales internacionales y más de 30 nominaciones.

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En el frente de financiamiento, La virgen de la tosquera obtuvo fondos del ICAA y del ICEC (Catalunya). También obtuvo apoyo del fondo nacional EFICINE, con una declaración de interés con puntaje 100/100.

La distribución internacional quedó asociada a Filmax, definido como el principal estudio independiente español, que obtuvo los derechos internacionales y garantizó la distribución en España.

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Laura Casabé, egresada de la UBA, se formó con Emir Kusturica y estudió guion en la New York Film Academy. Nacida en Buenos Aires en 1982, filmó más de 50 cortometrajes y dirigió dos largometrajes de ficción.

Ambientada en el conurbano bonaerense durante el verano de 2001, la historia sigue a tres amigas adolescentes atravesadas por el deseo, los celos y la violencia, en un universo donde lo cotidiano comenzó a convivir con lo sobrenatural

Su film La Valija de Benavidez participó del Blood Window del Festival de Cannes y pasó por Sitges, Fright Fest, BAFICI y Morbido; ganó seis premios internacionales y se mantuvo siete semanas en cartel tras su estreno en salas comerciales argentinas.

Los que Vuelven estrenó mundialmente en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2019. Ganó el premio a Mejor Película del Mercosur, además de Mejor Fotografía y Mejor Música; estrenó internacionalmente en Rotterdam y participó en BIFAN, BIFF y Sitges, donde ganó el premio a Mejor dirección en la sección Noves Visions.

En 2022, Laura Casabé se desarrolló como guionista y directora de La Hora Marcada en una producción realizada en la Ciudad de México, para Vix y Televisa.

El guion de La virgen de la Tosquera lo escribió Benjamín Naishtat. Junto a María Alché, ganó el premio al mejor guion en el festival de San Sebastián por Puan. También ganó en San Sebastián como mejor director por Rojo y estuvo nominado al Oso de Oro de la Berlinale con su primera película, Historia del miedo.

Actualmente Benjamín Naishtat se encontró en Brasil dirigiendo la película Glaxo, basada en la novela homónima de Hernán Ronsino y protagonizada por Lali Espósito.