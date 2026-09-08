Cultura

“Cuando empecé a trabajar, hace 150 años, no había mujeres en el plató”: Ellen Burstyn, toda una vida dedicada al cine

La actriz de 93 años presentó en el festival de Venecial el corto “Flesh Impact”, dirigido por Maggie Gyllenhaal, una apuesta singular que imagina a la estrella de Hollywood en una audición marcada por la vulnerabilidad

En Venecia, Ellen Burstyn reflexiona sobre su interpretación de Marilyn Monroe
Ellen Burstyn protagoniza "Flesh Impact" como una Marilyn Monroe de 100 años en un cortometraje dirigido por Maggie Gyllenhaal
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De todos los papeles que le podrían haber ofrecido a Ellen Burstyn a sus 90 años, el de Marilyn Monroe parecía bastante improbable. Pero un día Maggie Gyllenhaal pasó por su departamento para hablarle de una idea descabellada: “¿Y si interpretaba a Monroe a los 100 años?“.

“Me pareció una buena idea”, declaró Burstyn. Su cortometraje de 17 minutos, Flesh Impact, se estrenó mundialmente el lunes en el Festival de Cine de Venecia, donde Burstyn, de 93 años, también recibió un León de Oro por su trayectoria profesional.

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El momento Marilyn Monroe de Ellen Burstyn

Aunque Burstyn nunca conoció a Monroe, que falleció a los 36 años, hubo puntos en común. Compartían un masajista, que solía contar historias sobre su difunta amiga. Incluso le dijo a Burstyn que, en realidad, se parecía bastante a Monroe, y le prestó uno de los viejos libros de Monroe titulado The Thinking Body, que contenía algunos tesoros, como viejos recibos en su interior.

En Venecia, Ellen Burstyn reflexiona sobre su interpretación de Marilyn Monroe
Maggie Gyllenhaal imaginó a Marilyn Monroe a los 100 años en una audición sola en un escenario como eje de "Flesh Impact"

“Sabía que ella no era lo que mostraba como su imagen pública y que, en realidad, esa era una imagen que ella misma había creado”, afirmó Burstyn. “Ella creó todo el concepto de Marilyn Monroe y lo interpretó”.

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Una vez, la vio en un club nocturno, y Monroe le saludó con la cabeza. “Era tan sorprendentemente hermosa que me llamó la atención y… sentí que me había reconocido”, dijo Burstyn. “Estaba en los inicios de mi carrera. Y el hecho de que me reconociera me hizo sentir muy honrada y complacida”.

El cortometraje sobre Monroe surgió de una forma un tanto poco convencional, a través de la marca de coches de lujo Genesis, cuya directora de marketing, Amy Marentic, se puso en contacto con Gyllenhaal para proponerle hacer algo con motivo de lo que habría sido el centenario del nacimiento de Monroe en junio.

En Venecia, Ellen Burstyn reflexiona sobre su interpretación de Marilyn Monroe
"Flesh Impact" se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde Ellen Burstyn también recibió un León de Oro por su trayectoria

Gyllenhaal pidió un fin de semana para pensárselo y se decantó por Marilyn, a los 100 años, “haciendo básicamente lo más vulnerable, una de las cosas más vulnerables que, en mi opinión, puede hacer un actor: una audición, sola en un escenario”.

Burstyn fue la primera actriz en la que pensó. “Simplemente tuve la sensación de que quizá esta fuera una oportunidad para que ella viera las cosas de otra manera”, explicó Gyllenhaal.

Las dos descubrieron que compartían un lenguaje y un enfoque similares respecto al trabajo.

“Nos interesa la profundidad de lo que se revela. Y las dos queremos llegar hasta ahí”, dijo Burstyn. “Si vamos a hacer algo, lo haremos partiendo de ahí”.

En Venecia, Ellen Burstyn reflexiona sobre su interpretación de Marilyn Monroe
Además de "Flesh Impact", Ellen Burstyn presenta en Venecia la película "Place to Be", de Kornél Mundruczó, junto a Taika Waititi

El efecto Gloria Steinem

Aunque, en realidad, nada ha cambiado mucho en la forma en que Burstyn elige sus papeles a lo largo de los años —solo quiere que le emocionen o le supongan un reto—, tener un plató lleno en su mayoría de mujeres distaba mucho de cómo eran las cosas cuando ella empezaba.

“Cuando empecé a trabajar, hace 150 años, no había mujeres en el plató. No había mujeres en el equipo técnico. No había ninguna mujer detrás de la cámara. Si había una mujer en el plató, significaba que era actriz”, declaró Burstyn en una rueda de prensa el lunes. “Luego, poco a poco, gracias a la bendita Gloria Steinem, que acaba de fallecer, la mentalidad empezó a cambiar”.

Burstyn también participa en un largometraje, Place to Be, de Kornél Mundruczó, junto a Taika Waititi, que se proyecta en el festival. Se siente “un poco abrumada” por todo esto.

“Me he estado preguntando: ¿por qué me merezco esto? ¿Qué he hecho? Es una larga carrera”, dijo. “Y hoy, por fin, me he dado cuenta de que no habría tenido esta carrera sin mi formación”.

En Venecia, Ellen Burstyn reflexiona sobre su interpretación de Marilyn Monroe
Ellen Burstyn afirmó que en sus comienzos no había mujeres en los equipos técnicos y vinculó el cambio en los rodajes a Gloria Steinem

Celebrando una larga carrera

Quizá eso sea un poco modesto para alguien que ha ganado un Oscar por Alice Doesn’t Live Here Anymore [Alicia ya no vive más aquí], un Tony y dos Emmy por su interpretación. En sus más de 50 años en el mundo del espectáculo, ha aparecido en unas 150 películas y es copresidenta de The Actors Studio. Burstyn incluso imparte clases de interpretación de vez en cuando, continuando el legado de su mentor y profesor de interpretación, Lee Strasberg.

“Su maestría artística, capaz de iluminar el dolor y la resiliencia cotidiana con dignidad, ironía y valentía, sigue siendo un modelo absoluto de autenticidad en la interpretación y de compromiso cívico dentro del arte de la interpretación”, afirmó en un comunicado el director del festival, Alberto Barbera.

Sentada junto a Gyllenhaal el día antes de la gran entrega de premios, describió su atuendo, un vestido de gala, y se preguntó si resultaba excesivo. Su director le aseguró que no: ese era su día.

“Simplemente estoy muy feliz de estar aquí y muy agradecida por recibir este premio, así como a esta señora que me dio un papel en esta película tan interesante, profunda, divertida y maravillosa”, dijo Burstyn.

* Es redactora de cine de la AP.

Fuente: AP.

Fotos: Scott A. Garfitt/ Invision/ AP.

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