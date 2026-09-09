Cultura

El FIBA convierte a Buenos Aires en escenario de las artes escénicas del mundo durante 12 días

Entre hoy y el 20 de septiembre, unas 44 salas distribuidas en 35 sedes porteñas albergarán teatro, danza, música y propuestas interdisciplinarias, con 17 iniciativas extranjeras, 29 argentinas y ocho procesos en curso

El video muestra una cobertura del evento FIBA. Se observan distintas actuaciones escénicas, incluyendo una persona con vestimenta tradicional junto a una mesa decorada con flores y comida, y un percusionista tocando un tambor en un escenario con iluminación. También se aprecian tomas de exteriores que registran un paseo en bote por un río con edificios a lo lejos y un grupo de personas en un muelle con un suelo colorido, junto a estructuras urbanas. Estas escenas combinan presentaciones artísticas con entornos citadinos.
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Del miércoles 9 al domingo 20 de septiembre, 44 salas y espacios repartidos en 35 sedes de distintos barrios porteños alojarán la nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), con compañías y creadores de Argentina y otros 14 países. La programación reúne teatro, danza, performance, música y artes interdisciplinarias en 17 proyectos internacionales, 29 proyectos nacionales, ocho Work in Progress y 15 actividades especiales.

Robert Wilson abre el festival con una relectura de Oscar Wilde

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La apertura internacional del FIBA se realizará el 9 de septiembre en el Teatro Coliseo con Dorian, de Robert Wilson, a partir de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde

La apertura internacional se realizará el miércoles 9 a las 20 horas en el Teatro Coliseo con Dorian, bajo concepto, dirección y diseño de Robert Wilson, uno de los referentes de la escena contemporánea mundial. La obra parte de la relectura de Darryl Pinckney de la novela El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y se presenta como un monodrama visual sobre la belleza, la identidad, el deseo y el paso del tiempo. Se trata de una coproducción del Teatro Nacional de Drama de Kaunas y el D’haus Theater de Düsseldorf.

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El cierre quedará a cargo del coreógrafo francés Rachid Ouramdane con Contre-nature, que se presentará el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. La producción combina el contacto corporal con la danza aérea y profundiza en la investigación del artista sobre el movimiento suspendido. Entre los intérpretes figura la bailarina argentina Celeste Mendozi.

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El cierre del FIBA estará a cargo de Rachid Ouramdane con Contre-nature en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, con funciones entre el 18 y el 20 de septiembre

Brasil y Corea del Sur encabezan la programación internacional

Brasil tendrá presencia destacada con Encantado, de Lia Rodrigues; EDSON, de Matheus Macena, y Língua, de Vinicius Arneiro. La compañía surcoreana Liquid Sound presentará KIN (Long): Proyecto Yeonhee I, y Jeong Seyoung mostrará Except That You Cannot See Me, Vol. 2. El español Reinaldo Ribeiro traerá NO/MAS/SACRE, mientras que el argentino Juan Ignacio Tula dirigirá e interpretará Instante, con producción francesa. Completan el recorrido internacional obras de Canadá, Bolivia, Suiza, Ecuador y Colombia.

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Uno de los puntos salientes será el estreno mundial de Principio de éxtasis, coproducción entre España y Argentina que se presentará en el Teatro Colón. La obra, creada y dirigida por el coreógrafo español Goyo Montero, fue comisionada especialmente por el Colón y se inspira en El Aleph, de Jorge Luis Borges. Gustavo Santaolalla compuso la música original, con aportes adicionales y diseño sonoro de Owen Belton.

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Brasil y Corea del Sur encabezan la programación internacional del FIBA con obras de Lia Rodrigues, Matheus Macena, Vinicius Arneiro, Liquid Sound y Jeong Seyoung

Un récord de postulaciones define la programación local

La programación nacional está integrada por 29 proyectos, seleccionados en parte a través de una convocatoria abierta que alcanzó un récord de 985 compañías postulantes, una cifra que refleja la vitalidad de la escena independiente argentina. Entre las obras elegidas se cuentan Baco polaco, de Mauricio Kartun; La lluvia de fuego, de Marilú Marini; A cielo abierto, de Mey Scápola; En mitad de tanto fuego, de Alejandro Tantanian; Parece ser, de Iván Haidar; El trabajo, de Federico León; Una sombra voraz, de Mariano Pensotti, y Al oeste: capítulos I, II y III, de Martín Flores Cárdenas.

También participan proyectos de Fernando Rubio y Rocío Gómez Cantero, Juan Pablo Galimberti, Margarita Bali, Gerardo Litvak, Pablo Rotemberg, Maruja Bustamante y Mayra Bonard, entre otros artistas.

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La programación nacional del FIBA reúne 29 proyectos y se definió en parte por una convocatoria abierta que recibió un récord de 985 compañías postulantes

El Circuito SITE lleva el teatro a espacios no convencionales

El Circuito SITE Buenos Aires presentará cinco proyectos en espacios elegidos de manera específica para cada obra, con el objetivo de que el público ingrese a lugares que forman parte de la vida cotidiana porteña desde la ficción. Las propuestas son La gravedad de las burbujas, en La China Casa Cultural –Adolfo Dickman 1220–; Atlas de un mundo imaginado, en Casa Gómez –Yeruá 4962–; Liquidación total!, en Dudou Vintage –Guatemala 4334–; Los pasteleros, en el Club Estrella de Maldonado –El Salvador 5470–, y Una casa en Biarritz, en Casa Biarritz –Biarritz 2334–.

Otra obra que expande esta lógica es También está pasando esto, de Fernando Rubio y Rocío Gómez Cantero, que propone una experiencia ligada a la memoria y a la infancia en el carrusel del Ecoparque de Buenos Aires.

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El Circuito SITE Buenos Aires llevará el teatro a espacios no convencionales con cinco proyectos montados en casas, locales y clubes de la vida cotidiana porteña

Mercado FIBA conecta a artistas locales con programadores internacionales

Entre el 16 y el 19 de septiembre se desarrollará MERCADO/FIBA, plataforma orientada a promover la circulación y la internacionalización de las artes escénicas argentinas. Artistas, productores, programadores, curadores, festivales e instituciones de distintos países se encontrarán en Buenos Aires para conocer obras, compartir proyectos y construir nuevas redes de colaboración. Dentro de este espacio se presentarán, además, los ocho Work in Progress, que permiten conocer producciones todavía en proceso de creación.

Una muestra revisa la historia del Teatro San Martín en dictadura

Las 15 actividades especiales incluyen exhibiciones, debates, mesas de conversación, presentaciones de libros y encuentros entre artistas, profesionales y público. Entre ellas se destaca La Isla – El Teatro San Martín en dictaduras, una exhibición que recupera materiales fotográficos, periodísticos y documentales del Centro de Documentación de Teatro y Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires para reconstruir la relación entre esa sala y la ciudadanía en contextos de dictadura y represión.

La edición 2026 contará también con una nueva entrega del Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, organizado junto al Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Creado en 1999, el galardón busca estimular la producción de jóvenes autores argentinos o radicados en el país y favorecer nuevos canales de circulación para la dramaturgia.

Palabras oficiales sobre la nueva edición

“FIBA es un referente de lo mejor de la escena mundial. Este año el Festival vuelve con una fuerza increíble, con compañías internacionales y locales de primer orden. Estamos muy orgullosos: más disciplinas, más artistas, más proyectos, más escenarios. FIBA es el mejor ejemplo de la cultura de calidad que tenemos y queremos para la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por su parte, la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, señaló: “FIBA es una oportunidad virtuosa en la que convergen lo mejor de la escena local y la vanguardia de las producciones internacionales. El teatro de Buenos Aires lo hacemos entre todos: es una red viva, única en el mundo, que reúne espacios públicos, privados e independientes. Esta edición refleja esa potencia, impulsa la proyección internacional de nuestros artistas y reafirma el lugar de Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica”.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, el festival se consolidó desde su creación, en 1997, como uno de los principales encuentros de artes escénicas de América Latina.

Cómo conseguir entradas

Las entradas se adquieren de forma online en fiba.ar, sitio donde también se pueden consultar los puntos de venta presencial y toda la información del festival. Los proyectos en idiomas distintos del español cuentan con subtítulos. Algunas propuestas tendrán entrada sin costo y requerirán reserva previa, disponible desde las 12 horas, cinco días antes de cada función, en fiba.ar. Para las funciones con entrada libre y sin reserva previa, el ingreso será por orden de llegada y hasta completar la capacidad de la sala. En cumplimiento con el artículo 4 de la ley 3546, se dispondrá de un cupo sin costo para personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Información y programación completa

Toda la grilla de espectáculos, horarios y sedes del FIBA está disponible en el sitio oficial fiba.ar.

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