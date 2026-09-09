La exposición de Ama Amoedo y el gesto de extender la pintura hacia una experiencia íntima

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La muestra Entre dos lunas, de Ama Amoedo, se exhibe entre septiembre y octubre de 2026 en Ungallery, en La Boca.

Sobre el trabajo pictórico de Amoedo, Pabli Stein compartió una reflexión construida a partir de una rutina de encuentros semanales en el taller sostenida durante diez años. En ese texto, Stein describe un proceso creativo marcado por la búsqueda constante de nuevas formas y texturas en la pintura.

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Según Stein, la técnica de la artista alterna entre un orden estructurado y gestos más libres, orgánicos y espontáneos. Su relato señala que Amoedo construye las obras sobre superficies diversas, con movimientos amplios y variados, y que en ocasiones invierte la orientación del lienzo mientras aplica la pintura.

La artista habría compartido que en su infancia confeccionaba vestidos para patinaje sobre hielo. Stein vincula ese recuerdo con el modo en que las pinceladas se deslizan sobre la tela, hasta evocar la imagen de un lago nevado.

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La exposición “Entre dos lunas” en Ungallery presenta pinturas, videos y un libro

En su apreciación, las pinturas presentan dos tipos de pinceladas: unas que delimitan y dan estructura, similares a renglones, y otras que atraviesan el espacio y aportan vitalidad. Esas formas, añade, se transforman y reaparecen a lo largo del proceso.

En relación con el color, Stein sostiene que las obras de Amalia tienden a una luminosidad cálida, con predominio de tonos claros y una aparente simplicidad. También indica que, en su opinión, las mejores piezas surgen sin premeditación y parecen descubiertas a medida que avanza el trabajo.

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Ese testimonio resalta una actitud receptiva de la artista, que permite que las obras conserven autenticidad y una transparencia perceptible en la forma de mirar y crear. Stein añade que la presencia de Amoedo junto a sus cuadros complementa el sentido de las piezas, aunque estas mantienen su autonomía y su capacidad de transmitir sensaciones incluso en ausencia de la artista.

La exhibición está acompañada por un libro de artista concebido no como catálogo, sino como una pieza autónoma pensada para prolongar fuera de sala el universo de la exposición.

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"Entre dos lunas", de Ama Amodeo

La publicación fue editada en 500 ejemplares y aparece en dos variantes de cubierta. Su estructura reúne poemas, rituales y prácticas ligadas a las cuatro estaciones del año, con instrucciones para trabajar con hierbas, cristales, preparados botánicos, baños rituales y meditaciones.

En ese formato está una de las claves del proyecto: el volumen no resume la muestra ni la documenta, sino que propone ejercicios de apropiación personal abiertos a la interpretación de cada lector. Concebido específicamente para acompañar Entre dos lunas, el libro deja deliberadamente esas prácticas y reflexiones sin conclusiones cerradas.

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Entre los contenidos detallados figura la preparación de “agua ritual” durante la noche de San Juan, entre el 23 y el 24 de junio, a partir de la maceración de romero, lavanda, salvia o laurel en agua expuesta al aire libre. El recorrido suma además referencias a la “caña con ruda”, práctica presente en Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

En relación con el color, Stein sostiene que las obras de Amalia tienden a una luminosidad cálida, con predominio de tonos claros y una aparente simplicidad

El libro también incluye distintas formas de elaborar perfumes botánicos, como spray de lavanda o extractos de jazmín. A eso se agregan baños rituales preparados con flores, leche de coco o cristales, además de prácticas como el “agua de sol”, vinculada al verano, y símbolos relacionados con los solsticios y los equinoccios.

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El otoño aparece asociado a ideas de transición y cierre de etapas mediante elementos como el romero, las rosas y el ámbar. Esa lógica estacional ordena buena parte del volumen, que presenta cada práctica como parte de un calendario anual de celebraciones y transformaciones.

La publicación incorpora además referencias a prácticas de meditación de distintas tradiciones. Allí se describen mudras como el anjali mudra y el kali mudra, vinculados en el texto con nociones de unidad, transformación personal y cierre de ciclos.

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El libro suma también propuestas culinarias. Entre ellas aparece la cristalización de pétalos de rosa comestibles, presentada como técnica de conservación y decoración.