Cultura

La exposición de Ama Amoedo y el gesto de extender la pintura hacia una experiencia íntima

La exposición “Entre dos lunas” en Ungallery presenta pinturas, videos y un libro pensado para extender por fuera de sala el universo de la propuesta

Ama Amoedo - Ungallery
La exposición de Ama Amoedo y el gesto de extender la pintura hacia una experiencia íntima
Guardar

La muestra Entre dos lunas, de Ama Amoedo, se exhibe entre septiembre y octubre de 2026 en Ungallery, en La Boca.

Sobre el trabajo pictórico de Amoedo, Pabli Stein compartió una reflexión construida a partir de una rutina de encuentros semanales en el taller sostenida durante diez años. En ese texto, Stein describe un proceso creativo marcado por la búsqueda constante de nuevas formas y texturas en la pintura.

PUBLICIDAD

Según Stein, la técnica de la artista alterna entre un orden estructurado y gestos más libres, orgánicos y espontáneos. Su relato señala que Amoedo construye las obras sobre superficies diversas, con movimientos amplios y variados, y que en ocasiones invierte la orientación del lienzo mientras aplica la pintura.

La artista habría compartido que en su infancia confeccionaba vestidos para patinaje sobre hielo. Stein vincula ese recuerdo con el modo en que las pinceladas se deslizan sobre la tela, hasta evocar la imagen de un lago nevado.

PUBLICIDAD

Ama Amoedo - Ungallery
La exposición “Entre dos lunas” en Ungallery presenta pinturas, videos y un libro

En su apreciación, las pinturas presentan dos tipos de pinceladas: unas que delimitan y dan estructura, similares a renglones, y otras que atraviesan el espacio y aportan vitalidad. Esas formas, añade, se transforman y reaparecen a lo largo del proceso.

En relación con el color, Stein sostiene que las obras de Amalia tienden a una luminosidad cálida, con predominio de tonos claros y una aparente simplicidad. También indica que, en su opinión, las mejores piezas surgen sin premeditación y parecen descubiertas a medida que avanza el trabajo.

Ese testimonio resalta una actitud receptiva de la artista, que permite que las obras conserven autenticidad y una transparencia perceptible en la forma de mirar y crear. Stein añade que la presencia de Amoedo junto a sus cuadros complementa el sentido de las piezas, aunque estas mantienen su autonomía y su capacidad de transmitir sensaciones incluso en ausencia de la artista.

La exhibición está acompañada por un libro de artista concebido no como catálogo, sino como una pieza autónoma pensada para prolongar fuera de sala el universo de la exposición.

"Entre dos lunas", de Ama Amodeo
"Entre dos lunas", de Ama Amodeo

La publicación fue editada en 500 ejemplares y aparece en dos variantes de cubierta. Su estructura reúne poemas, rituales y prácticas ligadas a las cuatro estaciones del año, con instrucciones para trabajar con hierbas, cristales, preparados botánicos, baños rituales y meditaciones.

En ese formato está una de las claves del proyecto: el volumen no resume la muestra ni la documenta, sino que propone ejercicios de apropiación personal abiertos a la interpretación de cada lector. Concebido específicamente para acompañar Entre dos lunas, el libro deja deliberadamente esas prácticas y reflexiones sin conclusiones cerradas.

Entre los contenidos detallados figura la preparación de “agua ritual” durante la noche de San Juan, entre el 23 y el 24 de junio, a partir de la maceración de romero, lavanda, salvia o laurel en agua expuesta al aire libre. El recorrido suma además referencias a la “caña con ruda”, práctica presente en Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

Ama Amoedo - Ungallery
En relación con el color, Stein sostiene que las obras de Amalia tienden a una luminosidad cálida, con predominio de tonos claros y una aparente simplicidad

El libro también incluye distintas formas de elaborar perfumes botánicos, como spray de lavanda o extractos de jazmín. A eso se agregan baños rituales preparados con flores, leche de coco o cristales, además de prácticas como el “agua de sol”, vinculada al verano, y símbolos relacionados con los solsticios y los equinoccios.

El otoño aparece asociado a ideas de transición y cierre de etapas mediante elementos como el romero, las rosas y el ámbar. Esa lógica estacional ordena buena parte del volumen, que presenta cada práctica como parte de un calendario anual de celebraciones y transformaciones.

La publicación incorpora además referencias a prácticas de meditación de distintas tradiciones. Allí se describen mudras como el anjali mudra y el kali mudra, vinculados en el texto con nociones de unidad, transformación personal y cierre de ciclos.

El libro suma también propuestas culinarias. Entre ellas aparece la cristalización de pétalos de rosa comestibles, presentada como técnica de conservación y decoración.

Temas Relacionados

Arte contemporáneoLa BocaAma AmoedoUngallery

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El FIBA convierte a Buenos Aires en escenario de las artes escénicas del mundo durante 12 días

Entre hoy y el 20 de septiembre, unas 44 salas distribuidas en 35 sedes porteñas albergarán teatro, danza, música y propuestas interdisciplinarias, con 17 iniciativas extranjeras, 29 argentinas y ocho procesos en curso

El FIBA convierte a Buenos Aires en escenario de las artes escénicas del mundo durante 12 días

Poesía, música y pintura convergen en Hurlingham con voces de seis países americanos

Durante el 12 y 13 de septiembre, el Centro Cultural Leopoldo Marechal de Villa Tesei recibirá a narradores, editores, pintores, músicos y artistas de la performance en la cuarta edición del Festival Americano de Poesía, un fin de semana dedicado a la palabra

Poesía, música y pintura convergen en Hurlingham con voces de seis países americanos

“Lo que iba a ser una retrospectiva se ha convertido en un homenaje póstumo”: una muestra de Yayoi Kusama abre en Ámsterdam

La muestra del Museo Stedelijk abre dos semanas después del fallecimiento de la creadora japonesa, y gira en torno a una sala de espejos y tentáculos diseñada para la retrospectiva prevista originalmente

“Lo que iba a ser una retrospectiva se ha convertido en un homenaje póstumo”: una muestra de Yayoi Kusama abre en Ámsterdam

Cómo una historia de una conquista se convirtió en un símbolo de amistad: El Tapiz de Bayeux, una de las atracciones más visitadas del Museo Británico

La pieza medieval volvió a territorio británico por primera vez desde el siglo once, con boletos agotados durante meses y una expectativa enorme alrededor de una muestra que ya visitaron Carlos III y Emmanuel Macron

Cómo una historia de una conquista se convirtió en un símbolo de amistad: El Tapiz de Bayeux, una de las atracciones más visitadas del Museo Británico

Inés Ulanovsky presentó “Palabras que ya no existen”, un libro sobre los objetos y hábitos que quedaron atrás

La fotógrafa y escritora combina recuerdos personales con imágenes anónimas y elementos de la vida cotidiana para retratar los cambios tecnológicos y urbanos de las últimas décadas

Inés Ulanovsky presentó “Palabras que ya no existen”, un libro sobre los objetos y hábitos que quedaron atrás

DEPORTES

River Plate presentará el proyecto de remodelación del Monumental en un encuentro con jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial

River Plate presentará el proyecto de remodelación del Monumental en un encuentro con jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial

Cómo están las negociaciones por la renovación de Scaloni a poco más de tres meses de la finalización de su contrato con la Selección

El día que Owen Wilson se emocionó por el abrazo que le dio Lionel Messi tras un partido

Fuerte cuestionamiento de una estrella de la selección brasileña a Carlo Ancelotti: “Acá las cosas no funcionan así”

Lionel Messi, cerca de comprar un club de la Segunda División de España: los otros cuatro equipos detrás de su proyecto

TELESHOW

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

La muerte de Chiche Gelblung: familiares, amigos y colegas despiden al maestro del periodismo

La desafiante aventura de Carolina Baldini en moto por Europa: desde Edinburgo a Liverpool en dos ruedas

Sabrina Rojas criticó a Flor Vigna después de su eliminación de un reality en México: “Se supone que es experta”

La carta de amor de Luisana Lopilato a Michael Bublé por su cumpleaños: “La agradezco a Dios por ponerte en mi camino”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo se forma la niebla y por qué es más frecuente durante las noches frías

Cómo se forma la niebla y por qué es más frecuente durante las noches frías

Confirman que eran cubanos los cinco fallecidos en el accidente aéreo de Miami

El sector privado de Guatemala pide acelerar una agenda de seguridad y justicia para fortalecer la inversión

La recaudación tributaria en República Dominicana subió 8.5% hasta agosto

Fin del TPS: “Realmente se llegó el día, pero siempre sigue la esperanza”