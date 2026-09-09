Poesía, música y pintura convergen en Hurlingham con voces de seis países americanos

El Festival Americano de Poesía celebrará su cuarta edición el 12 y 13 de septiembre en el Centro Cultural Leopoldo Marechal de Villa Tesei, Hurlingham

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Un fin de semana completo dedicado a la palabra reunirá a poetas, narradores, editores, pintores, músicos y artistas de la performance en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, en Villa Tesei, Provincia de Buenos Aires. El 12 y 13 de septiembre, el Municipio de Hurlingham celebra la cuarta edición del Festival Americano de Poesía (FAPH!), un encuentro que convierte a este espacio, ubicado en la avenida Vergara 2396, en un punto de cruce entre distintas tradiciones literarias del continente.

Voces de seis países compartirán el escenario

La grilla de esta edición reúne a autores de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela y Guatemala. Entre los nombres confirmados figuran Marina Closs, Nara Mansur Cao, Nina Ferrari, Jairo Rojas Rojas, Carmen Benítez, Tomás Fadel y Patricio Foglia, quienes compartirán lecturas a lo largo de las dos jornadas.

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El festival no se limitará a darles espacios a las figuras consagradas: un grupo de jóvenes poetas de los colegios secundarios de Hurlingham también subirá al escenario, junto con una selección de autores de la Zona Oeste del conurbano que se postularon a una convocatoria abierta. Un jurado de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) fue el responsable de elegir a los seleccionados entre las postulaciones recibidas.

Más allá de las lecturas, el FAPH! propone experiencias que combinan la escritura con otros lenguajes artísticos. Lucía Seles ofrecerá la charla De Rubén Darío a Ejército de los Andes, mientras que Selva Almada repasará los libros de poesía que marcaron su propia formación como escritora.

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La programación del Festival Americano de Poesía incluirá charlas de Lucía Seles y Selva Almada (foto) sobre literatura y formación como escritora

La música tomará el escenario con Pablo Ramos, que tocará en compañía de su banda Los Disléxicos, y con la poeta y cantautora brasileña Danú Gontijo, que ofrecerá un show que combina letra y música. En paralelo, Washington Cucurto exhibirá sus obras pictóricas en la sala del Centro Cultural, en una propuesta que suma el color a la palabra.

La reflexión sobre el oficio también tendrá su lugar. En la mesa Se puede enseñar a escribir poesía, Gerardo Jorge y Andi Nachón debatirán sobre los vínculos entre crítica y educación. La segunda mesa, Hagan de la crítica un modo de vida, convocará a Fernando Bogado, Ana Guebel y Sofía de la Vega para pensar la crítica como una práctica sostenida en el tiempo.

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La terraza del Centro Cultural Marechal volverá a transformarse en una feria literaria, donde más de 30 editoriales especializadas en poesía exhibirán sus catálogos. Cada sello organizará presentaciones y lecturas junto con los autores que publica, en una dinámica que se repite edición tras edición desde el nacimiento del festival.

La terraza del Centro Cultural Marechal albergará una feria literaria con más de 30 editoriales especializadas en poesía durante el Festival Americano de Poesía

Programa completo

Sábado 12 de septiembre

A las 13 . Apertura de feria editorial.

A las 14 . Presentación de los libros Amapolas en el cuerpo , de Ivana Szac ; Historias íntimas y el río , de Laura Bogetto ; y El alcance de la pérdida , de Victoria Panelo .

A las 14:45 . Lectura y comentario de la obra de Omar Cao , con la participación de María Sueldo Müller , Daniela Camozzi , Damián Lamanna Guiñazú , José Managua y Ema Fresco .

A las 15:30 . Lectura de poesía Convocatoria Zona Oeste - Morena Amoroso , Alonso Mejías Ureta y Gonzalo Montenegro .

A las 16 . Charla Se puede enseñar a escribir poesía . Mesa de crítica y educación con Carmen Lucía Alvarado Benítez , Gerardo Jorge y Andi Nachón . Modera Gabriel Cortiñas , en el Hall.

A las 16:30 . Lectura de poesía: Cata Guebel y Pablo Rozán Guibaud .

A las 17:30 . Letra y música , con Danú Gontijo . Lectura de poesía, música y entrevista en vivo con Lucía Tennina , en el Auditorio.

A las 18 . Lectura de poesía: Gerardo Jorge , Andi Nachón y Jairo Rojas Rojas .

A las 18:30 . Lectura de poesía Sub-18 - Jóvenes poetas de Hurlingham , en el Hall.

A las 19 . De Ruben Darío a Ejército de los Andes , Lucía Seles , en el Auditorio.

A las 20 . Lectura de poesía: Carmen Lucía Alvarado Benítez , Marina Closs y Patricio Foglia , en el Hall.

A las 21. Recital de Pablo Ramos & Disléxicos, en el Auditorio.

Domingo 13 de septiembre

A las 13 . Apertura de feria editorial.

A las 14 . La lengua de la libertad , lectura a cargo de Paula Pereyra , María Belgrano , Ana Anticic y Roxana Buttazzoni .

A las 14:45 . Presentación de los libros Buenos Aires Mbairy Mbáire , de Mario Castells ; Punto Caramelo , de Mersi Sevares ; y Éxodo II , de Mariano Acosta .

A las 15:30 . Lectura de poesía: Esther Pagano , Olivia Milberg , Nora Fiñuken y Stefano Branca .

A las 16 . Recital de poesía Convocatoria Zona Oeste : Sean MacGinty , Matilde Méndez y Matías Meza .

A las 16:30 . Charla Hagan de la crítica un modo de vida . Mesa con Fernando Bogado , Ana Guebel y Sofía de la Vega . Modera Emilio Jurado Naón , en el Hall.

A las 17:30 . Lectura de poesía: Lucas Benielli y Ana Guebel .

A las 18 . Exhibición de poemas visuales. Entrevista pública con Washington Cucurto , en el Hall.

A las 18:30 . Lectura de poesía: Sofía de la Vega , Tomás Fadel y Nara Mansur Cao .

A las 19 . Hasta el litoral y más allá: Veiravé y Calveyra: Una intervención sonora . Selva Almada (lectura) y Monobestialismo (música), en el Hall.

A las 20 . Lectura de poesía: Fernando Bogado , Nina Ferrari y Carlos Godoy , en el Hall.

A las 21. Recital de Los Maniquíes, en el Auditorio.

* Centro Cultural Leopoldo Marechal Avenida Vergara 2396, Villa Tesei, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires.

Fotos: gentileza prensa FAPH! y Helena Margarit Cortadellas.