Cómo una historia de una conquista se convirtió en un símbolo de amistad: El Tapiz de Bayeux, una de las atracciones más visitadas del Museo Británico

El Tapiz de Bayeux se expone en el Museo Británico por primera vez en suelo británico desde el siglo XI

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Tras una espera de casi 1.000 años y un viaje de cientos de millas, ha llegado el gran momento del Tapiz de Bayeux.

El panorama bordado, que representa la última invasión exitosa de Inglaterra, se expone al público esta semana en el Museo Británico, de vuelta en suelo británico por primera vez desde el siglo XI.

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Las entradas están agotadas desde hace meses, y el museo espera que un millón de visitantes vean el tapiz antes de que la exposición finalice en julio de 2027. Los escolares de todo el Reino Unido recibirán clases especiales de historia sobre él. El rey Carlos III y el presidente francés Emmanuel Macron ya han disfrutado de una visita privada.

Se trata de un nivel de expectación extraordinario para lo que el primer ministro Andy Burnham denominó en tono jocoso un “recordatorio de una de las mayores derrotas de Gran Bretaña” de 70 metros (230 pies).

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El Tapiz de Bayeux narra la conquista normanda de Inglaterra en 1066 y la batalla de Hastings en la que Guillermo derrotó al rey Harold

Es una historia con un mensaje político

A modo de cómic medieval, el tapiz narra una vívida historia de traición, derramamiento de sangre, sufrimiento y conquista, y representa un momento crucial de la historia europea: la conquista normanda de Inglaterra en 1066.

Ilustra los acontecimientos que condujeron a la batalla de Hastings, en la que Guillermo, duque de Normandía, derrotó al ejército anglosajón del rey Harold. La invasión convirtió a Guillermo en el primer rey normando de Inglaterra, introdujo la lengua francesa y a los colonos franceses en Inglaterra y entrelazó para siempre los destinos de ambos países.

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El curador de la exposición, Michael Lewis, afirmó el lunes durante una presentación previa que “el año 1066 es el acontecimiento más importante de la historia de Inglaterra” y que hay un “elemento propagandístico” entretejido en el tapiz.

La exposición del Tapiz de Bayeux agotó entradas y el Museo Británico espera recibir un millón de visitantes hasta julio de 2027

Según él, fue concebido para transmitir al pueblo inglés que “Harold era rey, probablemente no estabais locos por seguirle, pero ahora la situación ha cambiado por completo. Guillermo es rey y tenéis que aceptar, en cierto modo, la nueva realidad”.

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Es más que simple propaganda medieval

Las 58 escenas del tapiz comienzan con el noble inglés Harold Godwinson viajando a Francia, donde presta juramento a Guillermo, quizá aceptando respaldar la sucesión del duque al trono inglés. Pero cuando fallece el gobernante inglés Eduardo el Confesor, Harold es coronado rey, lo que lleva a Guillermo a reunir una flota y zarpar hacia Inglaterra.

Las secciones finales representan la batalla culminante: arqueros con arcos largos, caballería al ataque, caballeros empuñando espadas, combate cuerpo a cuerpo y cuerpos mutilados.

El préstamo del Tapiz de Bayeux fue presentado como un símbolo de la amistad entre Francia y Gran Bretaña tras años de negociaciones y un traslado bajo estrictas medidas de conservación

La violencia brutal convive con detalles de la vida cotidiana. Los soldados roban ganado, preparan la cena, comen utilizando sus escudos como platos y queman una casa inglesa mientras una mujer y un niño huyen. La gente saquea los cadáveres.

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Los márgenes superior e inferior de la tela rebosan de personas, peces, perros y bestias aladas, que en ocasiones actúan como un comentario irónico sobre la acción principal.

Sigue siendo extraordinariamente vívida, y habría resultado aún más impactante para sus espectadores del siglo XI, afirmó Lewis.

“Quizá incluso hubieran intentado reconocerse a sí mismos en el relato de estos acontecimientos”, afirmó.

Para los historiadores, el tapiz es una fuente inestimable de información sobre la vida en el siglo XI: la construcción naval, la moda, la gastronomía, la arquitectura, las armaduras e incluso la astronomía. En un momento dado, el cometa de Halley atraviesa el cielo, tal y como ocurrió realmente en 1066.

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Los estudiosos siguen debatiendo sus misterios. ¿Fue la flecha que alcanza a Harold en el ojo, causándole la muerte, una adición posterior? Falta una escena final, que posiblemente representara la coronación de Guillermo. Los historiadores incluso discuten sobre el número exacto de penes equinos y humanos que aparecen en el tapiz: 93 o 94.

Las 58 escenas del Tapiz de Bayeux muestran desde el viaje de Harold Godwinson a Francia hasta la batalla final y la violencia de la invasión

Leonie Hicks, profesora de estudios medievales en la Universidad Christ Church de Canterbury, afirma que una de las razones por las que el tapiz sigue siendo tan famoso es que sus ilustraciones vívidas e infantiles son “muy aptas para los memes”.

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“Se puede utilizar para comentar la política actual o para señalar acontecimientos memorables”, escribió Hicks en una entrada de blog, refiriéndose a una portada reciente de una revista en la que se veía a Burnham a caballo avanzando hacia su predecesor, Keir Starmer, representado como Harold con una flecha clavada en el ojo.

“En los márgenes aparecían el Big Ben y el gato Larry”, señaló.

Aclamado como símbolo de la amistad entre Gran Bretaña y Francia

Es probable que el tapiz fuera encargado por el hermanastro de Guillermo, el obispo Odo de Bayeux, y ha permanecido casi 1.000 años en esta localidad francesa. Sin embargo, los historiadores creen que probablemente fue bordado por mujeres del sureste de Inglaterra, no muy lejos del lugar de la batalla. El rey señaló en una recepción con Macron la semana pasada que podría denominarse con igual precisión el Bordado de Canterbury.

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Los gobiernos de ambos lados del Canal de la Mancha han aclamado su préstamo como un símbolo de la amistad franco-británica. Pero conseguir que llegara a Londres llevó años de negociaciones diplomáticas. Tras décadas de solicitudes británicas infructuosas para tomar prestado el tapiz, se anunció un acuerdo en 2018, que se retrasó por la COVID-19 y las tensiones del Brexit, y que finalmente confirmó Macron durante una visita de Estado al Reino Unido el año pasado.

Algunas figuras del mundo cultural francés, así como el difunto artista británico David Hockney, se opusieron a la iniciativa debido al riesgo de que se dañara este frágil objeto.

Asegurado por 960 millones de euros (1.100 millones de dólares), el tapiz se colocó dentro de un embalaje a prueba de golpes y con control de temperatura antes de ser transportado por carretera y ferrocarril hasta el museo bajo escolta policial, llegando en plena noche. Se expone en posición horizontal, en lo que los conservadores describen como una vitrina robusta y de última generación, en lugar de colgado como estaba en Bayeux.

Lewis afirmó que la “fenomenal experiencia” de los equipos tanto de Francia como de Gran Bretaña había permitido que llegara intacto.

“También tiene que volver”, dijo. “Pero hemos aprendido muchísimo en ese proceso. Estoy convencido de que hemos aprendido muchas cosas que nos ayudan a estar seguros de que volver va a ser igual de bueno”.

Fuente: AP.

Fotos: AP Photo/ Kin Cheung.