Everest, 1924, una expedición desastrosa y un siglo de misterios: revelan uno de los enigmas más fascinantes del montañismo

El libro del día: “The Everest Mystery”, de Julie Summers y Jochen Hemmleb

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El 8 de junio de 1924, el montañista Noel Odell estaba en las laderas más altas del Monte Everest y buscaba a dos hombres que intentaban subir aún más. Muy arriba, vio dos puntos luchando por avanzar por la arista noreste de la montaña.

Eran George Mallory y Sandy Irvine, un montañista legendario y un novato de 22 años, que realizaban el intento final de cumbre de una expedición que había comenzado mal y estaba a punto de empeorar.

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Odell observó todo el tiempo que pudo. “Entonces toda la fascinante visión desapareció”, escribió más tarde, “envuelta una vez más por las nubes”.

Mallory e Irvine nunca volvieron a ser vistos. A lo largo del siglo siguiente, su desaparición se convertiría en uno de los misterios más fascinantes del montañismo, mientras escaladores y expertos de sillón se preguntaban si, antes de morir, la pareja condenada podría haber sido la primera en alcanzar la cumbre. En The Everest Mystery, Julie Summers y Jochen Hemmleb reconstruyen la expedición con un enfoque en Irvine, cuyas contribuciones a menudo han quedado opacadas por las de su compañero más famoso.

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Lastrada por la enfermedad, el agotamiento y un equipo deficiente, la tercera expedición al Everest estaba condenada al fracaso casi desde el principio. Arriba, Sandy Irvine y George Mallory aparecen a la izquierda (New York Times)

Escrito con gran afecto por su protagonista — Summers es sobrina nieta de Irvine y Hemmleb ha estado “irrevocablemente cautivado” por la historia desde la infancia —, el libro es una apasionada reconstrucción que, en lugar de intentar resolver el misterio, celebra la vida del joven que murió entre las nubes.

Demasiado joven para las trincheras, Irvine era un prodigio de la ingeniería que pasó la Gran Guerra ideando mejoras para las ametralladoras de los aviones. También era un atleta talentoso y remó con distinción en la universidad.

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Irvine tenía una experiencia mínima en montañismo cuando fue invitado a unirse a la tercera expedición al Everest. Fue elegido por su fuerza, su habilidad mecánica y su disposición para el trabajo duro.

Ni siquiera se había graduado cuando partió hacia el Tíbet — Oxford le concedió permiso con la condición de que retomara sus estudios en otoño — y afrontó las dificultades con entusiasmo juvenil. En las filmaciones y fotografías de la expedición es fácil reconocerlo: más alto y fuerte que sus compañeros, con una amplia sonrisa.

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Después de que las dos primeras expediciones al Everest fracasaran en parte por el mal de altura, los organizadores de este viaje admitieron a regañadientes que alcanzar la cumbre podría requerir oxígeno suplementario.

La cumbre del monte Everest, Nepal (REUTERS/Purnima Shrestha)

Aunque nominalmente Odell estaba a cargo del equipo de oxígeno, delegó la tarea en Irvine, que pasó los meses previos a la partida trabajando para mejorar el aparato. Cuando llegó a India, descubrió que los fabricantes habían ignorado sus sugerencias y habían enviado dispositivos mal construidos y tanques de oxígeno con fugas.

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Irvine pasó el resto del viaje ajustando las máquinas, hasta la noche previa a su intento de cumbre. “La capacidad de trabajo de Irvine era inmensa”, escribió Geoffrey Bruce, miembro de la expedición. “Después del día más agotador en el glaciar, se instalaba dentro de su tienda a mejorar el aparato de oxígeno o reparar estufas, mucho después de que el resto de nosotros ya estuviera dentro de los sacos de dormir”.

La expedición se desmoronó casi de inmediato. La mayoría de los porteadores desertaron debido a los bajos salarios, lo que obligó a los ingleses a pedir a sus sherpas de élite, altamente entrenados, que cargaran bultos de 80 libras a través del hielo, agotándolos antes incluso de que comenzara el verdadero trabajo.

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Durante una desastrosa subida a la montaña, Mallory — por distracción o insensibilidad — dejó atrás los sacos de dormir de los porteadores para priorizar el equipo de oxígeno, obligándolos a soportar una tormenta infernal bajo mantas delgadas, lo que destrozó tanto su salud como su moral.

El intento final de subir a la cumbre había comenzado mal y estaba a punto de empeorar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ánimo de Irvine no se apagó. En su última carta a su madre, escribió con su alegría característica: “Un poco de disentería durante los últimos 16 días me ha debilitado algo, ¡pero creo que ya estoy curado!”.

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Después de que un intento de cumbre sin oxígeno dejara a un escalador con ceguera por nieve y provocara que su compañero tosiera hasta expulsar el revestimiento de su propia garganta, llegó el turno de Irvine y Mallory. Se prepararon lo mejor que pudieron, pero la enfermedad, el agotamiento y el mal equipo los habían encaminado al fracaso.

Aunque Odell pasó el resto de su vida insistiendo en que, cuando los vio por última vez, se dirigían hacia la cumbre, la mayoría de los expertos — incluidos los autores — cree que es más probable que no la alcanzaran y murieran durante el descenso. Pero, como escribe Summers, a menos que encuentren una nota “que diga: ‘Maldita sea, no lo logramos’, siempre quedará un destello de esperanza para quienes creen que sí lo hicieron”.

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Hemmleb formó parte de una expedición de 1999 que encontró el cuerpo de Mallory bajo la arista noreste, donde él e Irvine estaban escalando cuando desaparecieron. No se halló rastro de Irvine hasta 2024, cuando un equipo de National Geographic encontró una bota en las laderas glaciares mucho más abajo: una bota que contenía un pie humano y llevaba una etiqueta con el nombre “A.C. Irvine” cosido cuidadosamente. ¿Había caído Irvine hacia su muerte junto con Mallory? ¿O vio morir a su compañero más experimentado y siguió avanzando a trompicones en la oscuridad creciente hasta que el frío lo venció?

Irvine, izquierda, Mallory, derecha, en Everest 1924

El padre de Irvine se enteró de la muerte de su hijo por un telegrama escueto: “El comité lamenta profundamente recibir malas noticias de la expedición al Everest hoy. Norton comunica que su hijo y Mallory murieron en la última escalada”. Fueron homenajeados con ceremonias en toda Inglaterra y con tributos que presentaron sus muertes como un noble sacrificio.

Pero cualquiera que haya visto las imágenes del cuerpo de Mallory — su pierna esquelética quebrada en ángulo recto, su espalda blanqueada como papel por un siglo al sol — tendrá dificultades para ver nobleza en ello.

Un homenaje más apropiado llegó en 1925, cuando Oxford estableció el Fondo de Viajes A.C. Irvine. “Su objetivo declarado era solicitar fondos para salir y vivir aventuras en las montañas”, escriben los autores. Una condición era que “la expedición no debía ser en modo alguno académica, sino que debía ampliar las habilidades y el disfrute de los estudiantes en las colinas”.

Sandy Irvine probablemente nunca alcanzó la cumbre del Everest, pero afrontó sus laderas mortales con una sonrisa.

Fuente: The New York Times