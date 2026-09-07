Cultura

De Jauretche y San Martín al "tiempo de los Kirchner": 5 libros de Norberto Galasso, cartógrafo del pensamiento nacional

Tras la partida física del célebre historiador revisionista y ensayista argentino, un recorrido por las coordenadas bibliográficas esenciales de una obra colosal que redibujó el mapa de nuestra memoria popular

Norberto Galasso
De Jauretche y San Martín al "tiempo de los Kirchner": 5 libros de Norberto Galasso, cartógrafo del pensamiento nacional (Télam)
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La partida física de Norberto Galasso, ocurrida hoy, a sus 90 años, pone el punto final a una vida pero no a una obra que se muliplica con cada lectura. Más que un historiador atrapado en el rigor frío de los archivos o en los pedestales de la academia tradicional, Galasso fue el gran cartógrafo del pensamiento nacional y popular argentino. Su labor intelectual de más de seis décadas no consistió en inventar un territorio conceptual nuevo, sino en caminar pacientemente el relieve de nuestra memoria colectiva, midiendo sus tensiones y trazando con nitidez las coordenadas de una tradición de resistencia cultural y política que la historiografía oficial intentó sepultar.

Nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1936, se graduó como contador público en la Universidad de Buenos Aires, pero su verdadera vocación despertó al calor de las encrucijadas políticas de su tiempo. Discípulo directo de Arturo Jauretche y profundamente influenciado por el pensamiento de Raúl Scalabrini Ortiz, eligió abandonar los balances contables corporativos para balancear las cuentas pendientes de la historia oficial. Desde su mítica casa en el barrio porteño de Parque Chacabuco—declarada sitio de interés cultural—, combinó la investigación rigurosa con una incansable militancia de base, dictando conferencias en sindicatos, universidades y centros culturales de todo el país, una trayectoria coherente que en 2014 le valió el reconocimiento oficial como Embajador de la Cultura Popular Argentina.

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Con una producción que supera los setenta libros, su gran aporte fue dotar de una brújula a las nuevas generaciones. Al cruzar el revisionismo histórico con una mirada de izquierda nacional, antiimperialista y profundamente latinoamericana, Galasso rescató del olvido a la “fila de los malditos” y humanizó a los próceres para transformarlos en banderas del presente. Estos son sus libros fundamentales:

“Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín” (2000)

Portada de un libro con el título Seamos libres, el autor Norberto Galasso y una ilustración de José de San Martín.
"Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín" (2000)

En esta biografía, Galasso traza la coordenada de la emancipación continental al desmontar científicamente el mito del “militar de bronce” inventado por el mitrismo liberal. A través de una rigurosa compulsa de correspondencias y documentos, el autor redibuja a un José de San Martín que es un agudo estratega político, un revolucionario hispanoamericano consustanciado con las masas populares y un defensor acérrimo de la Patria Grande. Al humanizar al prócer, el texto nos plantea que las fronteras de nuestra independencia no se cierran en los límites nacionales, sino en el destino común de América Latina.

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“Jauretche. Biografía de un argentino” (1997)

Portada del libro Jauretche de Norberto Galasso, con la ilustración de un hombre con moño sobre un fondo azul.
"Jauretche y su época. De Yrigoyen a Perón" (1985)

Norberto Galasso recorre la vida de Arturo Jauretche desde su infancia en Lincoln hasta su madurez como pensador y polemista. El libro sigue su temprana adhesión al yrigoyenismo, su participación en la resistencia al golpe contra Hipólito Yrigoyen y en la insurrección de El Paso de los Libres, y su rol en la fundación de FORJA. Narra luego su integración al peronismo, su gestión al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y su regreso a la resistencia tras el golpe de 1955.

La obra también destaca su faceta intelectual: las polémicas en medios gráficos y libros como El medio pelo de la sociedad argentina, Manual de zonceras y Los profetas del odio, con los que desnudó prejuicios y fábulas del establishment cultural y político. A lo largo de todas esas etapas, Galasso retrata a un Jauretche que siempre antepuso lo nacional y popular a lo partidario, con la convicción de “ver el mundo desde aquí” como brújula permanente.

“Historia de la deuda externa argentina: De la Banca Baring al FMI” (2002)

Portada de un libro con billetes de dólar sobre la fachada de la Casa Rosada, ubicada al centro sobre un fondo difuminado del mismo diseño.
El libro Historia de la deuda externa argentina, de Norberto Galasso, examina el proceso de endeudamiento financiero del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haciendo valer su formación técnica como contador público, Galasso traza aquí la coordenada de la dominación económica, convirtiendo los números financieros en una radiografía de la dependencia. A través de un recorrido cronológico implacable, el autor propone que el endeudamiento externo no ha sido una sucesión de accidentes contables, sino un mecanismo sistemático y político de drenaje de recursos y sumisión nacional. Este libro es, fundamentalmente, un mapa de advertencia que enseña a identificar los engranajes de la entrega económica para poder defender la soberanía del presente.

“Perón” (2005)

Portada verde del libro Perón de Norberto Galasso que presenta a un militar sobre un caballo frente a un fondo boscoso desenfocado.
"Perón" (2005)

Dividida en dos tomos que abarcan desde la formación del líder hasta su regreso y muerte, esta obra fija la coordenada del fenómeno de masas más complejo del relieve político argentino. Galasso aborda al peronismo desde la originalidad de la izquierda nacional, esquivando con maestría tanto la descalificación antiperonista de las élites liberales como la apología acrítica. El resultado es un mapa político de alta definición que expone las tensiones internas del movimiento, las conquistas sociales determinantes y las contradicciones de una época, transformándose en una lectura indispensable para entender el poder popular en Argentina.

“Historia de la Argentina: Desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner” (2011)

Portada del libro Historia de la Argentina de Norberto Galasso ubicada en el centro sobre un fondo extendido con ilustraciones.
"Historia de la Argentina: Desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner" (2011)

Es la obra cumbre de Galasso, donde el historiador despliega, en dos tomos, el mapa total y definitivo del territorio histórico argentino. Este trabajo sitúa como verdaderos protagonistas del devenir nacional a las mayorías populares, los caudillos federales y las clases trabajadoras.

Es la cartografía completa de una larga disputa entre dos modelos de país: una herramienta bibliográfica indispensable que sintetiza una vida entera dedicada a reescribir la memoria colectiva.

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