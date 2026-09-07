Cultura

La Fundación Konex reconoce a 100 figuras de las humanidades en 21 áreas, desde filosofía y sociología hasta estudios de género y psicoanálisis

La ceremonia será este martes 8 de septiembre a las 19 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, con transmisión en vivo por YouTube y conducción de Silvina Chediek

LA SOCIOLOGÍA ARGENTINA, DISTINGUIDA EN LOS PREMIOS KONEX 2026 INTERIOR
La Fundación Konex entregará 100 Diplomas al Mérito de los Premios Konex 2026 a personalidades de las humanidades argentinas destacadas en la década 2016-2025
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La Fundación Konex distinguirá este martes 8 de septiembre a 100 personalidades de las humanidades argentinas que se destacaron durante la década 2016-2025. La ceremonia de entrega de los Diplomas al Mérito de los Premios Konex 2026 - Humanidades se realizará a las 19 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y contará con transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube de la fundación. La conducción del acto estará a cargo de Silvina Chediek.

Veintiuna disciplinas bajo la lupa del Gran Jurado

El Gran Jurado seleccionó a cinco premiados en cada una de las 21 disciplinas establecidas dentro de la actividad Humanidades: Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Ética y Bioética, Estética, Ciencias Antropológicas, Educación, Psicología, Psicoanálisis, Historia Política, Cultural e Intelectual, Historia Económica y Social, Sociología, Ciencias Políticas, Filosofía del Derecho, Derecho Privado, Derecho Constitucional e Internacional Público, Derecho Administrativo, Tributario y Laboral, Derecho Penal y Procesal, Macroeconomía, Microeconomía y Econometría y Métodos Cuantitativos. De manera excepcional, esta edición incorporó una vigesimoprimera categoría, Estudios de Género.

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Diplomas premios Konex 2024 letras
La ceremonia de los Premios Konex 2026 se realizará en la Facultad de Derecho de la UBA y tendrá transmisión en vivo por YouTube con conducción de Silvina Chediek

Entre los distinguidos figuran nombres como Santiago Kovadloff y Néstor García Canclini en Estética, María Constanza Ceruti en Ciencias Antropológicas, Hugo Vezzetti en Psicología, Juan David Nasio en Psicoanálisis, Marcela Ternavasio en Historia Política, Cultural e Intelectual, Gabriel Kessler en Sociología y María Victoria Murillo en Ciencias Políticas, entre otros especialistas de cada campo.

Un jurado presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci

La selección de los premiados estuvo a cargo de un Gran Jurado integrado por 20 reconocidas personalidades. Su presidenta es Aída Kemelmajer de Carlucci, Premio Konex de Brillante 2016 y Konex de Platino en 1998 y 1996, mientras que el secretario general es Pablo Gerchunoff, Premio Konex de Platino 2016. José Emilio Burucúa, también Premio Konex de Brillante 2016 y Konex de Platino en 2014 y 2004, participó como invitado especial.

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Entre los integrantes del jurado se encuentra Horacio Rosatti, Premio Konex de Platino 2016 y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También forman parte Roberto Gargarella, Rosana Guber, Maristella Svampa, Sylvia Saítta y Horacio Tarcus, entre otros especialistas con trayectoria reconocida en ediciones anteriores del galardón.

Premios Konex 2026: quiénes integran el Gran Jurado
Aída Kemelmajer de Carlucci preside el Gran Jurado de los Premios Konex 2026 y Pablo Gerchunoff se desempeña como secretario general. Horacio Rosatti, Roberto Gargarella, Rosana Guber, Maristella Svampa, Sylvia Saítta y Horacio Tarcus integran el jurado de la edición Humanidades de la Fundación Konex

Homenaje a diez figuras fallecidas

Durante la ceremonia se rendirá homenaje a diez personalidades fallecidas en la última década, designadas por el Gran Jurado bajo la denominación “Los Inolvidables”. La nómina incluye a Mario Bunge, Emilio de Ípola, Jorge Dotti, Horacio Etchegoyen, Ernesto Garzón Valdés, Eva Giberti, Horacio González, Juan José Llach, José Nun y Juan José Sebreli.

La quinta vez que Humanidades protagoniza los Konex

Desde 1980, la Fundación Konex distingue cada año a una actividad diferente de la cultura argentina, en ciclos que se repiten cada diez años. La edición 2026 corresponde a la 47ª entrega de los Premios Konex y representa la quinta oportunidad en que se reconoce específicamente a las Humanidades. En ediciones anteriores de esta misma actividad, recibieron el Konex de Brillante Gregorio Weinberg en 1986, Gregorio Klimovsky en 1996, Julio Olivera en 2006, y Aída Kemelmajer de Carlucci junto a José Emilio Burucúa en 2016.

Tras la entrega de los diplomas al mérito se abrirá una segunda etapa del proceso, en la que el Gran Jurado elegirá al Konex de Platino de cada una de las 21 disciplinas y, entre ellos, al Konex de Brillante, distinción reservada a la figura más destacada de la década. La ceremonia final está prevista para el martes 3 de noviembre, a las 19 horas, también en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, donde además se entregarán el Konex de Honor, el Konex Mercosur y las Menciones Especiales.

Fotos: Nicolás Stulberg y archivo.

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