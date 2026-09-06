Cultura

La “Escultura de los deseos” de Marta Minujín llega el Museo Castagnino

La instalación inflable propone ingresar a una estructura de 15 metros y participar con un gesto íntimo en su interior

Marta Minujin
La “Escultura de los deseos” de Marta Minujín se exhibirá en el Museo Castagnino
Guardar

La Escultura de los Deseos de Marta Minujín se exhibirá en en el Museo Castagnino con una propuesta participativa que convierte la visita en una experiencia inmersiva: el público podrá recorrer por dentro y por fuera una estructura inflable de 15 metros de altura y susurrar allí sus propios deseos, en continuidad con la investigación que la artista argentina desarrolla desde la década de 1960 sobre espacios habitables y arte vivido desde adentro.

La instalación mide 15 metros de alto, 10 metros de profundidad y siete metros de base. Está compuesta por 20 piezas entrelazadas que forman un portal blando, inflable y luminoso, concebido para ser transitado y no solo observado a distancia.

PUBLICIDAD

En el centro de la obra, el visitante queda rodeado por formas ondulantes, colores fluorescentes y sonidos de la naturaleza, entre ellos cantos de pájaros. Ese dispositivo sensorial sostiene el núcleo de la propuesta: cada persona puede susurrar sus deseos en un gesto planteado como experiencia íntima y también colectiva.

Escultura de los Deseos se inscribe en un eje central de la trayectoria de Minujín. La pieza recupera el carácter experimental de sus primeras esculturas de colchones, desarrolladas en los años 60 como entornos lúdicos, participativos y pensados para ser habitados.

PUBLICIDAD

Marta Minujin
Está compuesta por 20 piezas entrelazadas que forman un portal blando, inflable y luminoso, concebido para ser transitado y no solo observado a distancia

La obra, disponible desde el 11 septiembre al 12 de octubre, responde de forma directa a la pregunta sobre qué encontrará el público en el museo: no se trata de un objeto estático, sino de un espacio de juego y exploración. Sus patrones fluorescentes y su escala monumental intensifican la percepción del entorno y refuerzan la idea de una experiencia física dentro de la instalación.

Marta Minujín nació en Buenos Aires en 1943 y es una de las figuras centrales del arte contemporáneo latinoamericano. Su producción tuvo un papel decisivo en el desarrollo del happening, el arte participativo y las prácticas vinculadas con los medios de comunicación de masas.

Antes de llegar a Castagnino, la instalación se presentó por primera vez en 2017 en la Plaza República del Perú, junto al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA. Más tarde volvió a exhibirse en 2025 en el Museo de Arte Contemporáneo de Arabia Saudita, SAMoCA, en Riad.

Ese recorrido reciente se suma a una producción de varias décadas. Entre los trabajos más conocidos de la artista figuran La Destrucción de 1963, El Batacazo de 1964, La Menesunda de 1965 y Simultaneidad en simultaneidad de 1966.

En 1983 realizó Partenón de Libros. La obra fue reconstruida en 2017 para la Documenta 14 de Kassel, una nueva presentación que afianzó su reconocimiento internacional.

Temas Relacionados

Arte contemporáneoEsculturaArte argentinoMarta MinujínMuseo CastagninoRosario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La magia sobrevive”: Marilú Marini y el teatro como un lugar donde se cuentan historias a la tribu

A sus 86 años, la actriz y directora argentina radicada en París desde hace más de 50 años, protagonizó y puso en escena dos obras en dos meses: una pequeña hazaña artística

“La magia sobrevive”: Marilú Marini y el teatro como un lugar donde se cuentan historias a la tribu

Gustavo Ferreyra: “En mis novelas, los personajes más queribles siempre han sido mujeres”

Es uno de los grandes autores argentinos y la editorial Godot está reeditando su obra. Recientemente publicó “Dóberman”, una premiada ficción ambientada en el menemismo cuyo protagonista es un hombre turbio que, a partir de quedarse sin palabras en público, colapsa

Gustavo Ferreyra: “En mis novelas, los personajes más queribles siempre han sido mujeres”

Yo-Yo Ma, el violonchelista más famoso del mundo: “No hay nadie que no sea interesante; por eso quiero mantener la curiosidad hasta el final”

A los 70 años, el extraordinario músico franco-chino mantiene una agenda cargada de conciertos y proyectos comunitarios, con el humanismo como eje central de su trabajo artístico

Yo-Yo Ma, el violonchelista más famoso del mundo: “No hay nadie que no sea interesante; por eso quiero mantener la curiosidad hasta el final”

Los libros de no ficción de septiembre: Durán Barba, ciberfeminismos, IA y desigualdad social

Ensayos, investigaciones y crónicas que recorren algunos de los debates más urgentes del presente: pobreza, nuevas tecnologías, violencia digital y las transformaciones del poder

Los libros de no ficción de septiembre: Durán Barba, ciberfeminismos, IA y desigualdad social

Qué esconden los cuadros más famosos: firmas secretas, símbolos y pistas ocultas en obras de Frida Kahlo, Klimt y Basquiat

Debajo de cada pincelada, alguien dejó algo escrito: un nombre en un espejo, una fecha que no era casualidad, un símbolo. El lienzo siempre guarda más de lo que muestra a primera vista

Qué esconden los cuadros más famosos: firmas secretas, símbolos y pistas ocultas en obras de Frida Kahlo, Klimt y Basquiat

DEPORTES

Se corre el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: Kimi Antonelli lidera y Franco Colapinto marcha 13°

Se corre el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: Kimi Antonelli lidera y Franco Colapinto marcha 13°

El despiste de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia de la F1: marchaba en el 4° lugar y perdió 12 posiciones

El fuerte accidente de Charles Leclerc que generó una bandera roja en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

La más “extraña” pelea de boxeo: lo golpearon en la nunca, cayó fuera del ring y el árbitro declaró nulo el resultado

El estremecedor accidente en una de las curvas más peligrosas del mundo que terminó con un auto partido a la mitad

TELESHOW

El gesto de la madre de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras que podría enfurecer a Chechu Bonelli

El gesto de la madre de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras que podría enfurecer a Chechu Bonelli

Leticia Brédice, del desafío de ser Susana y la alegría de Es mi sueño a Milagro, su proyecto más personal: “Me potencia accionar”

Maribel Verdú se animó por primera vez al terror con Bajo tus pies: “Fue una pesadilla humana y asfixiante”

El Flaco Pailos vuelve a Buenos Aires con Solo de Humor: “El cariño de la gente es lo más lindo que tiene esto”

Mariela Prieto y el Turco García brindaron juntos y sellaron la reconciliación: "Vos y yo siempre"

INFOBAE AMÉRICA

Presuntos nexos con alias “Diablo”: la investigación que intervino despachos judiciales en Costa Rica

Presuntos nexos con alias “Diablo”: la investigación que intervino despachos judiciales en Costa Rica

El acuerdo con Bolivia y el convenio con Belice amplían las opciones de exportación de El Salvador

República Dominicana impulsa la mecanización agrícola para bajar costos y reducir la dependencia de mano de obra extranjera

La Comisión de Turismo del Congreso de Guatemala inicia el análisis de la reforma integral del Inguat

Clima adverso golpea al campo hondureño: pérdidas afectan granos de consumo básico