La “Escultura de los deseos” de Marta Minujín llega el Museo Castagnino

La “Escultura de los deseos” de Marta Minujín se exhibirá en el Museo Castagnino

Guardar

La Escultura de los Deseos de Marta Minujín se exhibirá en en el Museo Castagnino con una propuesta participativa que convierte la visita en una experiencia inmersiva: el público podrá recorrer por dentro y por fuera una estructura inflable de 15 metros de altura y susurrar allí sus propios deseos, en continuidad con la investigación que la artista argentina desarrolla desde la década de 1960 sobre espacios habitables y arte vivido desde adentro.

La instalación mide 15 metros de alto, 10 metros de profundidad y siete metros de base. Está compuesta por 20 piezas entrelazadas que forman un portal blando, inflable y luminoso, concebido para ser transitado y no solo observado a distancia.

PUBLICIDAD

En el centro de la obra, el visitante queda rodeado por formas ondulantes, colores fluorescentes y sonidos de la naturaleza, entre ellos cantos de pájaros. Ese dispositivo sensorial sostiene el núcleo de la propuesta: cada persona puede susurrar sus deseos en un gesto planteado como experiencia íntima y también colectiva.

Escultura de los Deseos se inscribe en un eje central de la trayectoria de Minujín. La pieza recupera el carácter experimental de sus primeras esculturas de colchones, desarrolladas en los años 60 como entornos lúdicos, participativos y pensados para ser habitados.

PUBLICIDAD

Está compuesta por 20 piezas entrelazadas que forman un portal blando, inflable y luminoso, concebido para ser transitado y no solo observado a distancia

La obra, disponible desde el 11 septiembre al 12 de octubre, responde de forma directa a la pregunta sobre qué encontrará el público en el museo: no se trata de un objeto estático, sino de un espacio de juego y exploración. Sus patrones fluorescentes y su escala monumental intensifican la percepción del entorno y refuerzan la idea de una experiencia física dentro de la instalación.

Marta Minujín nació en Buenos Aires en 1943 y es una de las figuras centrales del arte contemporáneo latinoamericano. Su producción tuvo un papel decisivo en el desarrollo del happening, el arte participativo y las prácticas vinculadas con los medios de comunicación de masas.

PUBLICIDAD

Antes de llegar a Castagnino, la instalación se presentó por primera vez en 2017 en la Plaza República del Perú, junto al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA. Más tarde volvió a exhibirse en 2025 en el Museo de Arte Contemporáneo de Arabia Saudita, SAMoCA, en Riad.

Ese recorrido reciente se suma a una producción de varias décadas. Entre los trabajos más conocidos de la artista figuran La Destrucción de 1963, El Batacazo de 1964, La Menesunda de 1965 y Simultaneidad en simultaneidad de 1966.

PUBLICIDAD

En 1983 realizó Partenón de Libros. La obra fue reconstruida en 2017 para la Documenta 14 de Kassel, una nueva presentación que afianzó su reconocimiento internacional.