Cultura

Una señal de un minuto que recorrió el mundo: “CAOS Global”, la enigmática acción artística por fuera de los algoritmos

La intervención audiovisual "SIGNAL 01" se proyectó en 53 espacios culturales de 16 ciudades y propuso una circulación artística descentralizada, anónima y sin campaña digital. El objetivo, asegura Sofía Cruz, representante de la organización, es "recuperar sensibilidad y pensamiento crítico"

CAOS GLOBAL / SIGNAL 01
Una señal de un minuto que recorrió el mundo: “CAOS Global”, la enigmática acción artística por fuera de los algoritmos
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Entre el 23 y el 27 de abril de 2026, una secuencia audiovisual de sesenta segundos se proyectó en 53 espacios culturales de 16 ciudades. Desde Londres hasta Buenos Aires, pasando por Nueva York, Ciudad de México, Milán, Lisboa y Berlín, el proyecto CAOS Global: SIGNAL 01 apostó por una circulación artística descentralizada y simultánea. “SIGNAL 01 surgió de una incomodidad frente a la sobreabundancia. Vivimos en un ecosistema cultural saturado de imágenes, mensajes y explicaciones que compiten permanentemente por visibilidad”, dice Sofía Cruz en diálogo con Infobae Cultura.

“Sentíamos que no hacía falta producir más contenido, sino ensayar otra forma de hacerlo circular”, continúa Cruz, quien es Provocadora de Caos Regional en CAOS Global, la organización artística internacional, independiente y anónima con base en Londres, detrás de esta movida. Ella vivió varios años en el Reino Unido, donde trabajó en proyectos de arte contemporáneo junto a artistas, galerías y espacios culturales.

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“Nos preguntamos qué ocurriría si, en lugar de sumar ruido, creábamos una señal mínima y permitíamos que viajara a través de vínculos directos. Así apareció una obra de un minuto que, sin una sede central, una inauguración principal ni una campaña que la organizara, fue transmitida durante los mismos cinco días en 53 espacios de 16 ciudades. Más que llenar un vacío temático, buscamos recuperar algo que sentíamos debilitado: la pausa, la curiosidad, el encuentro y la posibilidad de enfrentarse a una imagen sin recibir de antemano instrucciones sobre cómo interpretarla. La cultura global no carece de imágenes; quizás carece de suficientes espacios para relacionarnos con ellas de otra manera”, dice.

Tres paneles verticales muestran a una mujer caminando y una proyección de video con el texto Caos Global ante un grupo de personas.
Proyección "Signal 01" de fondo en el MUT (Mercado Urbano Tobalaba), Santiago de Chile (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras SIGNAL 01, la iniciativa avanza hacia SIGNAL 01 / ECOS, una etapa en la que la señal se convierte en instalación física y analógica: inaugura el 18 de septiembre en MACBA, hasta el 4 de octubre. También quisimos invertir el movimiento habitual: que el público no tuviera que trasladarse hacia la obra, sino que la obra viajara hacia el público y apareciera en medio de contextos muy diferentes", agrega.

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La propuesta partió de una lógica inversa a la habitual: la obra no esperaba al público, sino que iba hacia él. Durante cinco días, librerías, galerías, cafeterías, escuelas de arte e instituciones culturales exhibieron esta pieza en loop, sin campaña digital ni inauguración central. La red incluyó espacios como El Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en Madrid; EnPomme, en Lisboa; Nube y Feliza, en Buenos Aires; y Leake Street Arches y Central Saint Martins, en Londres.

“Lo que los vinculó fue una disposición: alojar una obra sin intentar controlar completamente su significado y participar por un interés genuino en la propuesta, sin una promesa de visibilidad, prestigio o retorno comercial a cambio”, dice y agrega: “No buscamos un perfil determinado por la trayectoria, la nacionalidad, la disciplina o la posición dentro del mercado. Nos interesan la sensibilidad, el rigor, la curiosidad y la capacidad de trabajar con procesos abiertos, entendiendo que una obra puede transformarse cuando cambia de contexto y que su circulación también forma parte de su lenguaje”.

CAOS GLOBAL / SIGNAL 01
La intervención audiovisual “SIGNAL 01” se proyectó en 53 espacios culturales de 16 ciudades y propuso una circulación artística descentralizada, anónima y sin campaña digital. El objetivo, asegura Sofía Cruz, representante de la organización, es “recuperar sensibilidad y pensamiento crítico”

Cruz sostiene que “no existe un límite formal: pueden convivir técnicas analógicas y digitales, imágenes, sonido, instalación, animación o formatos todavía difíciles de clasificar. Pero la apertura no significa ausencia de criterio. El límite es ético, no estilístico. No nos interesan prácticas que reproduzcan discriminación, desinformación o discursos que anulen al otro como interlocutor, ni aquellas que pretendan imponer una única lectura posible. La apertura no significa ausencia de criterio”.

“No buscamos una incidencia entendida como persuasión ni como impacto publicitario. Tampoco queremos indicarle al público qué debe pensar. Nos interesa producir un pequeño desplazamiento en la manera de mirar, sentir y relacionarse con una imagen”, agrega.

CAOS GLOBAL / SIGNAL 01
"SIGNAL 01 / ECOS", una etapa en la que la señal se convierte en instalación física y analógica, inaugura el 18 de septiembre en MACBA, hasta el 4 de octubre

En un presente atravesado por la saturación, la desinformación y los discursos polarizados, la reacción inmediata muchas veces reemplaza a la reflexión. CAOS intenta abrir un intervalo dentro de esa dinámica: un espacio en el que cada persona pueda detenerse, asociar, interpretar y construir una lectura propia. La incidencia también sucede entre los espacios. SIGNAL 01 puso en relación lugares que normalmente no compartirían una misma obra, un mismo público ni una misma conversación. Demostró que puede construirse una experiencia global sin borrar las diferencias entre los contextos", continúa.

El objetivo, asegura, es “recuperar sensibilidad y pensamiento crítico para generar vínculos que no estén definidos únicamente por algoritmos y para recordar que una experiencia común no tiene que producir una interpretación idéntica”.

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