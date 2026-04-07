Cultura

‘Sarmiento, la clase’: Juan Leyrado revive al prócer para entender la educación en el presente

La obra escrita por Juan Francisco Dasso y dirigida por Nicolás Dominici, estrena este sábado en el Centro Cultural de la Cooperación y plantea qué pensaría el educador sobre el tiempo que vivimos

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Retrato de Juan Leyrado, un hombre mayor de cabello y barba blancos, con una camisa azul oscura, abotonándose la camisa y mirando al frente
Juan Leyrado personifica a Domingo Faustino Sarmiento en la obra "Sarmiento, la clase", que se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación

El sábado 11 de abril a las 22 horas debuta Sarmiento, la clase en el Centro Cultural de la Cooperación. La obra, escrita por Juan Francisco Dasso y dirigida por Nicolás Dominici, coloca a Juan Leyrado en el rol de Domingo Faustino Sarmiento. La propuesta teatral explora el pensamiento y las contradicciones de uno de los referentes históricos más debatidos en la historia argentina.

La trama presenta a Sarmiento en el presente, enfrentado al desafío de comprender y analizar la educación y el progreso en la actualidad. A lo largo de una clase magistral, el personaje alterna reflexiones, confesiones y afirmaciones provocadoras, en un clima donde la fascinación y la sorpresa marcan el pulso de la escena.

El elenco cuenta también con la participación de Carolina Oviedo. El diseño de maquillaje está a cargo de Germán Perez; la iluminación, de Fernando Chacoma; el vestuario, de Pia Drugueri; la escenografía, de Micaela Sleigh; el afiche, de Manuel Leyrado; la fotografía, de Manuela González Mendiondo. La producción ejecutiva corresponde a Lucía Asurey y Ana Balduini, y la producción general a Bárbara Lombardo, Sebastián Celoria y Luciano Leyrado. La prensa está a cargo de Tommy Pashkus.

Las funciones de abril se realizarán los sábados a las 22 horas, mientras que en mayo habrá funciones los viernes a las 20 horas y los sábados a las 22. Las entradas están disponibles por Alternativa Teatral y el valor es de $35.000.

* Sala Solidaridad, Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

[Fotos: prensa Sarmiento, la clase]

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