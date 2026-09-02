Las acciones de Nvidia se disparan en un mercado que vuelve a apostar por el gasto en IA

Jensen Huang, CEO de Nvidia, presente en la Cumbre de la Innovación del G20.

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Las acciones de Nvidia avanzaron 20% en 2026 y sumaron cerca de USD 300.000 millones a la capitalización bursátil de la compañía, la más grande en cuanto a valor de mercado, con USD 5,47 billones este miércoles. Esta tendencia se concentró en la última semana: el avance fue del 10% a partir de la presentación del último balance trimestral el pasado 26 de agosto.

La suba volvió a colocar a la empresa entre los principales indicadores de la inversión global en inteligencia artificial, ante señales de que la demanda de chips y capacidad de procesamiento mantiene su ritmo.

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Este miércoles las acciones de Nvidia se disparan un 4% en Wall Street, tras un resonante anuncio: el gigante tecnológico acaba de invertir USD 3.500 millones en MediaTek, un fabricante de chips taiwanés, que ayudará a sus clientes a crear chips de IA personalizados que se integren en los sistemas más amplios de Nvidia.

Nvidia sube 20% en 2026 y el mercado vuelve a apostar por el gasto en inteligencia artificial

El movimiento de la firma tecnológica en Wall Street se apoya en proyecciones de ventas, resultados trimestrales y una expansión de la demanda más allá de los grandes proveedores de servicios en la nube. El mercado también sigue de cerca la capacidad de Nvidia para atender pedidos en un escenario en el que la oferta continúa limitada.

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La compañía fundada y dirigida por Jensen Huang prevé un crecimiento de ventas del 70% para el año fiscal 2028, una estimación que supera las expectativas que manejaba el consenso de analistas. Esa diferencia abre la posibilidad de ingresos adicionales por más de USD 100.000 millones, de acuerdo a datos de Bloomberg.

La previsión apunta a que la demanda de procesadores para inteligencia artificial se mantendrá por encima de la capacidad de producción disponible. Para los inversores, esa relación entre pedidos y oferta es uno de los factores centrales de la valuación de la empresa.

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El negocio de centros de datos concentra 92% de las ventas

Los últimos resultados trimestrales reforzaron esa lectura. Nvidia informó ingresos por USD 96.200 millones y una ganancia ajustada de USD 2,22 por acción, cifras superiores a las previsiones del mercado.

El segmento de centros de datos concentró más del 92% de las ventas totales. Esa unidad generó USD 89.000 millones durante el trimestre, mientras que la compañía proyectó ingresos por USD 108.000 millones para el período siguiente.

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La evolución de las acciones de Nvidia en el último mes.

El peso de esta división refleja el cambio que produjo la inteligencia artificial generativa en el negocio de semiconductores. Los procesadores gráficos y los sistemas de computación de alto rendimiento pasaron a ocupar un lugar central en la infraestructura que utilizan empresas tecnológicas, proveedores de nube y desarrolladores de modelos de IA.

Entidades financieras como Citi, JP Morgan y UBS elevaron sus precios objetivo y mantuvieron o reforzaron sus recomendaciones de compra sobre Nvidia. Las revisiones se vinculan con la expectativa de que los pedidos continúen firmes y con la capacidad de la empresa para sostener sus márgenes.

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Las claves del ascenso de Nvidia

Foco en grandes corporaciones. El escenario ya no depende solo de los llamados hiperescaladores, las grandes compañías que administran servicios globales de computación en la nube. Ahora la tendencia apunta a la expansión de las inversiones en AI Clouds y en los segmentos industrial y corporativo. Gobiernos como clientes. Esta diversificación incluye empresas que incorporan herramientas de IA a sus operaciones y proyectos promovidos por gobiernos que buscan desarrollar infraestructura tecnológica propia. La ampliación de clientes reduce la dependencia de un grupo limitado de compradores y extiende el ciclo de inversión a otras áreas de la economía. Producción a gran escala. La disponibilidad de productos sigue como un punto de atención. Nvidia busca responder a esa presión mediante acuerdos de suministro y compromisos de capacidad que alcanzan USD 279.000 millones, según citó Bloomberg. Innovación permanente. A la vez, la próxima arquitectura GPU (unidad de procesamiento gráfico) Vera Rubin aparece como otro elemento de las expectativas del mercado. Se trata de una plataforma de supercomputación e inteligencia artificial de nueva generación diseñada por Nvidia para acelerar el entrenamiento y la ejecución de modelos avanzados de lenguaje y sistemas de IA agéntica. Proyección de ingresos potenciales. El desarrollo permitiría elevar los ingresos potenciales por gigavatio de infraestructura instalada, con equipos que concentran mayor capacidad de procesamiento. “En su más reciente conferencia sobre resultados, Nvidia afirmó que su oportunidad de ingresos por cada gigavatio de capacidad de energía para la producción de IA ha aumentado de aproximadamente USD 18.000 millones con la GPU Hopper a USD 25.000 millones con la GPU Grace Blackwell, y a USD 40.000 millones con Vera Rubin”, indicó Yahoo Finance.