Córdoba impulsa la Ley Agostina para prevenir y detectar casos de violencia y abuso contra menores

Agostina Vega, la joven que fue asesinada en mayo pasado, en Córdoba

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En la Legislatura de Córdoba presentaron el proyecto de Ley Agostina, una iniciativa impulsada por Gabriel Vega, padre de la adolescente asesinada en mayo, para crear un sistema integral de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia y abuso.

La propuesta ingresó ayer en la Secretaría Legislativa de la Unicameral y fue presentada en una reunión con la vicegobernadora Myrian Prunotto, de la que también participaron el presidente provisorio del cuerpo, Juan Manuel Llamosas, y la vicepresidenta Julieta Rinaldi. Según informó la propia Legislatura provincial, el encuentro sirvió para detallar el contenido de la iniciativa y explicar el circuito parlamentario que seguirá el texto antes de su tratamiento en comisión.

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Los puntos centrales

La iniciativa propone la creación del Sistema Integral Agostina, un esquema provincial de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niños, niñas y adolescentes orientado a actuar antes de que una situación de violencia, abuso o vulneración produzca consecuencias irreversibles. El proyecto parte de la idea de que las respuestas estatales deben activarse de manera anticipada y coordinada ante señales de riesgo.

Gabriel Vega, padre de Agostina, presentó el proyecto de ley

En ese marco, el texto prevé mecanismos de alerta y detección temprana para que, frente a indicadores serios y objetivos de vulneración, intervengan los organismos competentes. También incorpora el derecho de los menores a pedir ayuda, de modo que puedan comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros, solicitar asistencia y ser escuchados de acuerdo con su autonomía progresiva, sin que la protección dependa únicamente de la percepción de una persona adulta.

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Entre las herramientas previstas figura la Línea Agostina 24/7, pensada como un canal gratuito, confidencial y permanente, disponible por teléfono, mensajería, aplicación, web o chat, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema de protección. A eso se suma el Programa Agostina en Escuelas, una propuesta de formación preventiva sobre grooming, abuso, trata, consumos problemáticos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y autoprotección.

El texto también contempla la creación de Gabinetes Agostina, integrados por equipos interdisciplinarios para escucha, orientación, evaluación inicial, acompañamiento y derivación. Además, establece un Protocolo de Alerta y Búsqueda para actuar de manera inmediata ante la desaparición de menores, sin exigir un plazo de espera, y un Registro de Restricciones Judiciales de contacto con niños, niñas y adolescentes, con acceso limitado y resguardo de datos, para que las autoridades habilitadas puedan conocer medidas de protección vigentes.

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El proyecto de ley podría debatirse en la Legislatura de Córdoba, en caso de lograr el estado parlamentario para su debate

De esta forma, la iniciativa apunta a reforzar la protección de la infancia y la adolescencia mediante respuestas estatales rápidas cuando existan indicadores de violencia o abuso. El texto propone un esquema de prevención y actuación temprana para intervenir antes de que los casos escalen.

Al salir de la reunión, Vega resumió el objetivo central de la propuesta. “Queremos que se escuche al niño y al adolescente. Lo principal es que ellos dejen de estar vulnerados ante todas estas situaciones que están pasando en la actualidad”, afirmó tras la reunión.

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La abogada Fernanda Alaniz, que acompaña a la familia, sostuvo que la iniciativa busca instalar el tema por fuera de las disputas partidarias. “Agostina es de todos”, destacó, y agregó que esperan que el expediente comenzara su recorrido formal hasta llegar al debate legislativo, en la Legislatura de Córdoba.

Las últimas novedades del caso que conmocionó al país

A casi tres meses del femicidio de Agostina Vega, la Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Claudio Barrelier en otra causa abierta en 2025 por la denuncia de una joven de 20 años. El acusado fue notificado por el fiscal Raúl Garzón y se abstuvo de declarar. Ahora enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

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La Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Claudio Barrelier en otra causa abierta en 2025 por la denuncia de una joven de 20 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa se originó en mayo de 2025, cuando una joven denunció que Barrelier la llevó hasta su casa con el pretexto de guardar bolsos con dinero y que, una vez allí, la amenazó con un arma, la obligó a desnudarse, la amordazó y la inmovilizó con cinta adhesiva. De acuerdo con la denuncia, la víctima logró escapar cuando el acusado salió momentáneamente del domicilio. En ese momento, Barrelier fue detenido, pero recuperó la libertad 20 días después bajo fianza, con restricciones de contacto y la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía.

La investigación cobró nuevo impulso después del caso Agostina, ya que ambas causas permitieron cruzar pruebas y reforzar la hipótesis de abuso sexual en el expediente anterior. La causa se encuentra en una etapa avanzada, aunque todavía restan algunas pericias y testimonios. En paralelo, continúan las imputaciones por encubrimiento contra otras personas del entorno de Barrelier en el expediente por el femicidio de la adolescente.

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