Honduras

Crece la mortalidad vial en Honduras: el exceso de velocidad y el alcohol siguen detrás de los accidentes

Más de 1,350 personas han muerto en accidentes de tránsito y las autoridades advierten que el problema podría agravarse con el crecimiento del parque vehicular

Los accidentes de tránsito en Honduras superaron los 12.500 casos y dejaron 1.357 muertos, según la DNVT.
Los accidentes de tránsito en Honduras superaron los 12.500 casos y dejaron 1.357 muertos, según la DNVT.
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El problema de los accidentes de tránsito en Honduras enfrenta un nuevo desafío: el crecimiento sostenido del número de conductores y vehículos que circulan por las carreteras del país.

Aunque las autoridades mantienen operativos y sanciones para intentar reducir los percances viales, las cifras continúan reflejando un escenario preocupante.

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Más de 12,500 accidentes de tránsito fueron registrados a nivel nacional y 1,357 personas perdieron la vida, de acuerdo con datos proporcionados por el comisionado Lenin Morel, director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). La cifra de fallecidos representó 20 víctimas más que en el mismo período del año anterior.

Según Morel, alrededor de 98,000 jóvenes cumplirán 18 años en 2027, lo que podría traducirse en una mayor demanda de permisos de conducir y, al mismo tiempo, en un aumento del número de motocicletas y vehículos incorporados a las calles y carreteras.

El crecimiento de nuevos conductores representa un desafío para las instituciones responsables de regular el tránsito, especialmente si no está acompañado por programas efectivos de educación vial, controles y una infraestructura adecuada.

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La mortalidad por accidentes de tránsito en Honduras registró 20 víctimas más que en el mismo período del año anterior.
La mortalidad por accidentes de tránsito en Honduras registró 20 víctimas más que en el mismo período del año anterior.

“Tenemos que prepararnos todos los entes del Estado”, advirtió Lenin Morel al referirse al escenario que enfrenta Honduras ante el crecimiento proyectado de la movilidad.

La preocupación no se limita a la cantidad de personas que comenzarán a conducir. También está relacionada con el tipo de vehículos que utilizarán y con la capacidad de las carreteras para absorber un parque vehicular cada vez mayor.

Factores que cobran vidas

Dentro de las causas asociadas a los accidentes graves, la DNVT identificó dos conductas que continúan apareciendo de manera recurrente: el exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol.

Durante el período analizado, las autoridades impusieron más de 15.000 sanciones a conductores que fueron detectados manejando bajo los efectos del alcohol.

Según Morel, 81 personas fueron remitidas por lesiones graves relacionadas con la ingesta de bebidas alcohólicas, mientras que otras 40 fueron remitidas por homicidio imprudente.

Las cifras reflejan que la conducción bajo los efectos del alcohol no solo genera infracciones administrativas, sino que puede terminar en hechos con consecuencias penales cuando provoca lesiones graves o la muerte de otras personas.

Como parte de los controles, la DNVT también retiró de circulación 477 vehículos. De ese total, 202 conductores dieron positivo a alcohol u otras sustancias, de acuerdo con los datos proporcionados por la institución.

El desafío pasa también por modificar conductas al volante, mejorar las condiciones de las carreteras y aumentar la capacidad de vigilancia en los puntos donde se registra una mayor incidencia de accidentes.

Honduras y el control de velocidad

Ante la persistencia de accidentes relacionados con la velocidad, la DNVT trabaja en un reglamento específico para regular este factor de riesgo. La propuesta se encuentra en proceso de revisión antes de ser remitida a las autoridades correspondientes.

El objetivo es establecer herramientas que permitan controlar de manera más efectiva la velocidad a la que circulan los vehículos y reducir los accidentes que se producen cuando los conductores pierden el control o no tienen capacidad de reacción ante una situación imprevista.

Honduras prepara un reglamento para controlar la velocidad con señalización vial, reductores y dispositivos electrónicos, como parte de una estrategia de prevención.
Honduras prepara un reglamento para controlar la velocidad con señalización vial, reductores y dispositivos electrónicos, como parte de una estrategia de prevención.

La DNVT advirtió que una nueva normativa tendría que ir acompañada de infraestructura. Morel señaló la necesidad de instalar nueva señalización vial, reductores de velocidad y dispositivos electrónicos de control.

La situación resulta especialmente relevante en un contexto donde las motocicletas tienen una presencia cada vez mayor en las vías y donde las conductas de riesgo pueden transformar un incidente de tránsito en un accidente mortal.

Con 1,357 fallecidos y más de 12,500 accidentes registrados a la fecha, las autoridades enfrentan la tarea de convertir las medidas anunciadas en políticas permanentes de prevención.

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