Guatemala estrena un sistema digital gratuito para facilitar el comercio exterior de pequeñas empresas

Integrantes de la Cámara de Industria de Guatemala participan en una conferencia y un panel de discusión ante un grupo de asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cámara de la Industria de Guatemala lanzó ICC One Click, una plataforma digital gratuita creada para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan exportar y expandir sus negocios fuera del país con apoyo de inteligencia artificial, información comercial y recursos especializados sobre mercados, requisitos y logística.

El alcance de la herramienta se apoya en la red de la Cámara de Comercio Internacional, que, según la información presentada en el lanzamiento, representa a más de 45 millones de empresas en más de 170 países.

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La plataforma fue desarrollada por ese organismo y puesta a disposición de distintos países; en Guatemala la ofrece la CIG como parte del capítulo nacional de la organización.

El lanzamiento oficial reunió a John W. H. Denton, secretario general de la ICC; al presidente de la junta directiva de la CIG Enrique Font; a la viceministra de Desarrollo de la Mipyme del Ministerio de Economía Elizabeth Ugalde; a Andrea Monzón, secretaria general de ICC Guatemala y directora general de operaciones de la CIG; a Mickela Vucetich, campaign manager de ICC One Click, y a Gerardo Araneda, director general de Guandy.

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La Cámara de Industria de Guatemala lanzó ICC One Click, una plataforma digital gratuita para que las mipymes puedan exportar y expandir sus negocios fuera del país. (Cámara de Industria de Guatemala)

La plataforma reúne en un solo sitio información para exportar y elegir mercados

ICC One Click es un portal multilingüe que concentra herramientas, recursos e información para que las mipymes puedan iniciar o continuar sus procesos de internacionalización. Su objetivo, de acuerdo con la presentación de la entidad empresarial, es dar a las empresas herramientas, conocimientos, capacidades y conexiones para generar actividad económica más allá de las fronteras.

Andrea Monzón explicó que la plataforma fue concebida para responder a una necesidad detectada por la ICC en los procesos de internacionalización de las mipymes. También señaló que se llama One Click porque concentra múltiples herramientas en materia de comercio para acompañar a las empresas en sus procesos de exportación.

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Monzón detalló que la plataforma está alimentada por inteligencia artificial y por recursos aportados por la ICC, sus comités nacionales y cámaras de comercio alrededor del mundo. Ese contenido busca ofrecer a las empresas la información necesaria para iniciar su salida a mercados internacionales.

La herramienta permite que cada empresa genere una ficha con los productos que puede exportar. A partir de esa información, el sistema orienta sobre qué mercados podrían tener potencial para ese producto y qué requisitos se necesitan para exportarlo al destino de interés.

Entre esos requisitos figuran condiciones sanitarias, legales y comerciales. La plataforma también pone a disposición modelos de contratos de exportación, información sobre incoterms y otros formatos vinculados con productos específicos.

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El sistema fue diseñado para resolver cuatro obstáculos de las mipymes exportadoras

Según la CIG, ICC One Click aborda cuatro desafíos identificados entre las empresas orientadas a la exportación: la navegación en mercados extranjeros, el cumplimiento normativo, la logística de envíos y la construcción de alianzas confiables. Esa estructura busca facilitar el comercio internacional de las empresas guatemaltecas y ampliar su presencia en otros destinos.

Uno de los sectores con mayor potencial de aprovechamiento es el de alimentos y bebidas, que ya tiene presencia internacional y coloca productos en Centroamérica, Estados Unidos y países de Europa. De acuerdo con la información difundida por la cámara, ese rubro es uno de los que más puede beneficiarse de la herramienta y diversificar mercados.

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Monzón indicó que en la Cámara de Industria de Guatemala el 75% de las empresas socias son mipymes. Ese peso dentro de la membresía, explicó, llevó a la institución a buscar mecanismos para acercarles instrumentos que les permitan acceder a otros mercados.

Mickela Vucetich informó que el servicio es gratuito y que los interesados pueden crear una cuenta en el sitio https://oneclick.iccwbo.org/. Monzón agregó que no es necesario ser asociado de la CIG para utilizar la herramienta.

Vucetich precisó que, cuando un usuario se registra, la plataforma hace preguntas sobre el negocio o sobre la información que busca. A medida que crece la interacción, el sistema amplía y personaliza el contenido que puede resultar útil para cada empresa.

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ICC One Click opera con tres instrumentos principales: un chatbot o asistente virtual con conocimientos de la ICC y del ecosistema empresarial, un plan de acción comercial organizado por pasos y subpasos a lo largo de distintas etapas del desarrollo del negocio, y un apartado de recursos de la ICC sobre trámites y procesos de exportación.

En ese último módulo, el usuario puede indicar qué producto desea exportar y a qué país. A partir de esa consulta, la plataforma no solo entrega respuestas, sino que despliega una caja de herramientas con documentos relacionados.