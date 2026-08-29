‘Modistas’, el libro que rescata del olvido a las mujeres que dieron forma a la moda argentina en siete décadas de historia

Lorena Pérez escribió "Modistas", un ensayo sobre las mujeres que dieron forma a la moda argentina durante siete décadas

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Lorena Pérez, periodista cultural, historiadora del arte por la Universidad de Buenos Aires y archivista por la Universidad Nacional de San Martín, publica Modistas, un ensayo que rescata del olvido a las mujeres que dieron forma a la moda argentina durante siete décadas. El libro, novedad de agosto de 2026 del sello Editorial El Ateneo, es el resultado de más de dos décadas de investigación, entrevistas y construcción de archivos documentales.

Con colaboraciones en medios como La Nación, L’Officiel, Rolling Stone y GQ, y como fundadora de Bloc de Moda —plataforma pionera en la comunicación de moda digital en América Latina—, Lorena Pérez convirtió su trabajo periodístico en una línea de investigación sostenida. En 2022 recibió una beca del Fondo Nacional de las Artes para desarrollar el proyecto Mujeres vestidas por mujeres, semilla directa de este libro.

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Modistas propone una nueva lectura de la historia de la moda argentina, contada desde las diseñadoras, modistas, artistas y creadoras que el relato oficial desplazó a los márgenes. Desde las primeras casas de alta costura en Buenos Aires hasta el estallido del Instituto Di Tella, desde el under porteño hasta Palermo Soho, el ensayo recorre un linaje de talento y trabajo femenino que moldeó no solo prendas, sino identidades.

A continuación, Infobae Cultura comparte la introducción del libro Modistas.

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EL MANIFIESTO DEL ESPEJO

¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué se elige esa prenda y no otra al empezar el día? ¿O cuántos de los hitos que definen tu silueta diaria se le atribuyen, en realidad, a las manos de una mujer?

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Existe una grieta silenciosa en el relato oficial de la moda. Mientras la historia ensalzaba los vestidos de ensueño ideados por hombres para ser admirados como objetos de contemplación, había una estirpe de creadoras resolviendo el vestuario para la mujer en movimiento.

¿Quién escribe, entonces, la historia de la moda? Hombres y mujeres compartieron visiones y territorios, pero las creadoras femeninas inyectaron una dosis necesaria de practicidad en el acto de vestirse, una intuición creativa que brota de la vivencia íntima del propio cuerpo.

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Sin embargo, lo que trasciende a través de las décadas se sigue contado, predominantemente, desde una lente masculina. Modistas llega para hacer las paces con ese vacío y reescribir la memoria. Este libro propone una nueva forma de ver y de mostrar. Relata la evolución de la moda en Argentina a partir de un guardarropa diario que privilegió la función por sobre el ornamento, lejos de esa elegancia que el canon social se encargó de perpetuar.

"Modistas" reúne más de dos décadas de investigación, entrevistas y archivos documentales

Al evocar décadas pasadas y vestuarios simbólicos, la memoria suele traicionarnos invocando primero el nombre de un modisto, pero las mujeres tienen el derecho ganado de ocupar el espacio que les corresponde, sus aportes exigen el mismo reconocimiento. Históricamente, tuvieron menor visibilidad como líderes o empresarias: recibían menos atención por sus triunfos y ocupaban roles subordinados en la narrativa oficial.

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Frente a este escenario, diversas camadas de diseñadoras estuvieron en marcha. Hoy, con el impulso de la cuarta ola del feminismo, la moda se revela como un ideario estético liberador: fueron las mujeres quienes sacudieron las estructuras del sistema y pusieron en crisis el concepto decorativo del vestir. Desde entonces, la interpelación permanece abierta. El trabajo diario continúa erosionando los estereotipos de belleza hegemónicos.

Esta manera de pensar la moda atravesó mi propio recorrido, pero en 2016 cobró otra dimensión cuando fui seleccionada para viajar a Medellín y participar en el taller “Mujeres perdidas, otras mujeres” en la Fundación Gabo. La experiencia fue guiada por la escritora estadounidense Judith Thurman, cuyas columnas en The New Yorker ya habían despertado en mí un interés profundo por sus perfiles de creadores y creadoras, abordados siempre con una mirada integral. De ella aprendí que el trabajo de las mujeres podía leerse como una categoría de análisis política, laboral y estética.

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Durante las sesiones, Thurman reconstruyó la evolución del vestir. Explicó que hasta el siglo XIX hombres y mujeres eran igual de vanidosos con el vestuario, pero con la llegada del capitalismo empezó la división tajante. La “gran renuncia masculina” asignó al hombre la seriedad del traje de negocios, mientras que la mujer quedó relegada a la esfera doméstica. Para las mujeres de clase media y alta, su papel fue reducido a una especie de gueto: criaturas inútiles, de valor puramente ornamental como esposas.

En ese núcleo conceptual, encontré la confirmación de una búsqueda que ya estaba presente en mi escritura. Más que un cambio de dirección fue la toma de conciencia de una práctica que desarrollaba desde que inicié mi proyecto editorial Blocdemoda.com en 2006. En más de veinte años como periodista, cubriendo semanas de la moda, ferias internacionales y realizando viajes de investigación, comprendí la necesidad de integrar naturalmente el trabajo de las mujeres como una categoría de la que apenas se hablaba, o que, cuando se hacía, estaba teñida de superficialidad.

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Como outsider del sistema, siempre observé con distancia la cultura visual de las grandes producciones y esa fascinación casi ciega por el culto de la imagen o las prendas llamadas “sublimes”. Para mí, la belleza aparecía según cómo las prendas quedaban puestas y cómo resolvían la vida de quien las vestía. Así comencé mi primer circuito sobre las zapateras, un reporteo sobre la transformación de un oficio que históricamente lo manejaban los hombres, en el que visité fábricas y talleres buscando lo que se escondía detrás de la producción.

Si algo entendí a través de la lectura y de mi formación, es que cada década inicia con un cambio ya revelado en la anterior. Modistas es el resultado de la línea de investigación “Mujeres vestidas por mujeres”, iniciada en 2011, becada luego por el Fondo Nacional de las Artes, en 2022.

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Lorena Pérez, periodista cultural, historiadora del arte por la UBA y archivista, por el proyecto Mujeres vestidas por mujeres recibió en 2022 una beca del Fondo Nacional de las Artes, que dio origen al libro "Modistas"

Este libro ofrece una reflexión crítica sobre las pioneras que fundaron las primeras casas de alta costura en Buenos Aires y las artistas que cruzaron su oficio con la moda. Desde la visión austríaca de Fridl Loos hasta la explosión sensorial del Instituto Di Tella con Mary Tapia, Dalila Puzzovio y Delia Cancela. En las siguientes páginas, se explora el ascenso de la moda boutique; desde la mística de Rosita Bailón hasta las “boutiqueras” de los años ochenta, figuras relegadas a los márgenes de la historia oficial que, sin embargo, construyeron modelos de negocio envidiables. También se analizan las primeras marcas jóvenes de los ochenta y los noventa, diseñadas por manos femeninas.

Vale la pena recordar que la identidad fundacional de Palermo Viejo, mucho antes de su proyección global, se construyó a través de la gestión de las mujeres. Ellas fueron piezas clave en el desarrollo del diseño de autor, es momento de redescubrir su producción desde una perspectiva renovada.

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Mi tarea se despliega en la intersección entre el periodismo y la investigación, mi rol como archivista y mi formación como historiadora del arte. Esta hibridez me permite abordar el objeto de estudio con un compromiso documental que inscribe estas prácticas en las crónicas que construyo. No busco privilegiar una disciplina sobre otra, sino hacerlas converger para situar el diseño en su contexto histórico e interpretar sus subjetividades.

La investigación se construyó con el siguiente ecosistema de fuentes:

Entrevistas en profundidad: A partir de un diálogo sostenido a lo largo de los años con las protagonistas, fue posible realizar un seguimiento cercano de sus trayectorias y comprender la evolución real de su trabajo.

Mapeo de campo: Visitas a fábricas, talleres, seguimiento de investigaciones previas y el estudio de archivos institucionales y personales.

Las “del costado de la foto”: Aquellas personas que ayudan a reconstruir temporadas, acontecimientos, o que fueron clientes y amigos del personaje de mi interés, fundamentales para recuperar la historia donde el documento oficial falta.

Curaduría histórica de fotografías: El análisis de la fotografía de registro en pasarela para entender cómo se exhibían las colecciones, prestando especial atención a las mutaciones de la silueta y a los detalles que definen el eje de mi trabajo.

Cuando la noción de tendencia perdió vigencia surgió un guardarropa atemporal impulsado por diseñadoras locales, una propuesta que dialoga en simultáneo con las prácticas de otras creadoras en el mundo. De este modo, el vestirse para los demás se transformó en un acto de identidad propia que, lejos de aislar, invita a conectar con lo colectivo.

Mi deseo es que estas páginas funcionen como un espejo retrovisor: solo al distinguir con nitidez las siluetas que nos precedieron, podremos comprender la naturaleza de nuestra propia armadura cotidiana. Más allá de rescatar historias y nombres del olvido, busco descifrar las tensiones de nuestro presente para intuir hacia dónde se desplazará nuestra identidad en los años por venir. Al final del día, este libro es una invitación a descoser el relato heredado y empezar a leer, entre puntada y puntada, la historia que llevamos puesta.