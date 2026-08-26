500 mil MYPE se benefician de apoyos crediticios y digitales mientras enfrentan el desafío de la formalización en El Salvador

Conamype presenta su informe 2025-2026 y deja una cifra sobre las MYPE atendidas que marca el período (Foto cortesía CONAMYPE)

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La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) presentó su informe de labores del período de junio de 2025 a mayo de 2026, en el que reportó acciones de fortalecimiento económico, inclusión financiera, innovación y formalización empresarial. Según el documento, las medidas alcanzaron a más de 500 mil micro y pequeñas empresas en El Salvador.

Según el informe, más de 500 mil micro y pequeñas empresas (MYPE) se beneficiaron de estrategias de desarrollo económico local en 179 distritos del país.

Entre junio de 2025 y mayo de 2026, se firmaron 15 convenios y se implementaron 16 planes de desarrollo económico local en coordinación con 32 municipalidades. Además, 559 funcionarios municipales y productores de turismo recibieron capacitación especializada.

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Un total de 2,472 MYPE recibieron capacitación en procesos de transformación digital, con énfasis en habilidades para la modernización de negocios, atención al cliente y herramientas para pagos digitales. La iniciativa permitió la entrega de paquetes tecnológicos valorados en más de $500 por beneficiario.

Inclusión financiera y formalización empresarial

El Fondo Especial para la Inclusión Financiera de la MYPE (FECAMYPE) amplió su alcance nacional mediante la creación de un fideicomiso para facilitar el acceso al crédito, con enfoque en emprendimientos liderados por mujeres.

Durante el período, se aprobaron créditos por más de $1.300.000, respaldados con garantías por $4.000.000, que beneficiaron a más de 1.300 MYPE. La tasa de morosidad superior a 90 días se mantuvo por debajo del 0,02%.

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El fideicomiso amplió cobertura para impulsar proyectos liderados por mujeres, mientras la cartera aprobada creció y un registro técnico sobre pagos atrasados quedó en niveles poco habituales (Foto cortesía CONAMYPE)

CONAMYPE y los Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE) facilitaron el registro de 5.463 nuevos negocios, de los cuales 3.589 pertenecen a mujeres y 1.874 a hombres. De esos registros, 1.999 corresponden a emprendimientos, 3.141 a microempresas y 287 a pequeñas empresas.

Producción, artesanías y atención a la población

En el fortalecimiento de cadenas de valor, se consolidaron las capacidades de 146 actores económicos en sectores como cosmética, textil, turismo y horticultura, y se capacitó a 195 mujeres en negocios sostenibles. Cuatro MYPE aceleradas lograron elevar sus ventas más de 20%. La participación de 140 asistentes en ferias internacionales y la vinculación de 15 marcas a mercados de exportación formaron parte de las acciones de internacionalización del sector moda.

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El sector artesanal recibió asistencia técnica, formación empresarial y promoción comercial, con beneficios para más de 40 MYPE, 100 artesanos y otras 70 MYPE. Los festivales regionales generaron más de $14.000 en ventas y el Premio Nacional de Artesanías otorgó $30.000 en incentivos. También se formalizaron nueve MYPE y se capacitó a más de 100 personas, lo que impulsó el desarrollo de más de 60 prototipos y la incorporación de procesos de automatización. La participación en ferias generó ventas superiores a $21.700.

El informe reporta la atención a 2.077 hombres y 5.723 mujeres en todo el país. En ese marco, se contabilizaron 22.984 asesorías, 1.269 asistencias técnicas y 1.851 capacitaciones grupales, con ventas reportadas por $32.306.617 y la generación de 3.788 empleos.

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La estrategia amplió su alcance nacional para abrir puertas al financiamiento. El reporte detalla montos aprobados y respaldo, mientras avanza el registro de nuevos negocios en el país. Qué viene después es la clave (Foto cortesía CONAMYPE)

Proyecciones y retos para el próximo período

Para el período junio de 2026 a mayo de 2027, CONAMYPE proyecta fortalecer el apoyo empresarial con énfasis en innovación, transformación digital, acceso a mercados y alianzas público-privadas. Entre las acciones previstas figuran el acompañamiento para la formalización empresarial, la actualización del Registro MYPE, el desarrollo de encuentros de cadenas de valor, bootcamps y hackathons para emprendedores, y la consolidación del Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (CEDART).

El informe también señala retos como la formalización de la MYPE, la disponibilidad de espacios de comercialización, la baja participación en capacitaciones y la lentitud de procesos administrativos. Entre las soluciones propuestas figuran campañas de información, gestión de alianzas y diversificación de convocatorias para fortalecer la participación y el acceso a oportunidades.

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