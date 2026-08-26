Tres rastras accidentadas bloquean los principales accesos a San Salvador

Tres accidentes de rastras bloquearon las principales vías de ingreso a San Salvador y afectaron la movilidad durante varias horas. (Foto cortesía Viceministerio de Transporte de El Salvador)

Guardar

En las primeras horas del miércoles, tres accidentes de rastras bloquearon las principales vías de ingreso a San Salvador, ocasionando serias complicaciones en la movilidad para miles de automovilistas. Las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) activaron dispositivos especiales para atender la emergencia vial en distintos puntos estratégicos, mientras el tráfico permanecía interrumpido durante varias horas.

La primera emergencia se registró en la Carretera de Oro, frente a la residencial Altavista y la calle Flor de Fuego, donde una rastra sufrió un incendio provocado por un cortocircuito.

El Cuerpo de Bomberos intervino para controlar el fuego, mientras los gestores de tránsito del VMT y equipos de grúa trabajaban en la zona para remover el vehículo siniestrado y restablecer el paso. La columna de humo fue visible a varios kilómetros y complicó la visibilidad, lo que obligó a desviar temporalmente la circulación por rutas alternas.

PUBLICIDAD

Un accidente de transito dificultó la circulación vial en las afueras de San Salvador

Un segundo percance se produjo en la autopista a Comalapa, una de las arterias más transitadas que conecta la capital con el aeropuerto internacional y el sur del país.

En este sector, una rastra quedó atravesada tras un siniestro vial, generando largas filas de vehículos. El equipo de grúa del VMT llegó rápidamente para movilizar el transporte de carga y despejar la vía, permitiendo la reanudación gradual del tráfico. Las autoridades reportaron daños materiales y congestionamiento durante un lapso considerable.

El tercer incidente involucró a otra rastra en la carretera a Quezaltepeque, que presentó desperfectos mecánicos y bloqueó la circulación en dirección a San Salvador. El vehículo fue movilizado tras la llegada de los gestores de tránsito, quienes permanecen en la zona para supervisar la fluidez vehicular y evitar nuevos incidentes. Las autoridades instan a los conductores a mantener la calma y seguir las indicaciones de los agentes para prevenir mayores retrasos.

PUBLICIDAD

Un video grabado desde un vehículo en movimiento muestra las secuelas de un incidente en la carretera por la noche. Un camión de grandes dimensiones parece estar involucrado, con espuma, posiblemente de extintor, cubriendo parte del vehículo y la calzada.

Motociclista lesionado tras impactar contra un camión

En horas de la noche del martes se reportó un accidente en el cantón San Antonio, distrito de Santa María Ostuma, en el departamento de La Paz. Un motociclista resultó lesionado luego de colisionar con un camión. Según la información oficial, una de las llantas delanteras del camión pasó sobre las piernas del afectado, quien recibió primeros auxilios por parte de Comandos de Salvamento de Zacatecoluca en el lugar del incidente. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Nacional Santa Teresa para una evaluación médica más exhaustiva.

El estado de salud del motociclista no fue detallado por las autoridades.

Un motociclista resultó lesionado tras chocar con un camión en Santa María Ostuma y fue trasladado al Hospital Nacional Santa Teresa. (Foto cortesía redes sociales)

Crecen los accidentes viales en el país

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó un aumento de los principales indicadores de siniestralidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 25 de agosto de 2026. En ese lapso, se han registrado 14,651 accidentes de tránsito en El Salvador, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra fue de 13.790. El número de personas lesionadas subió de 8,361 en 2025 a 10,294 en 2026, lo que evidencia una tendencia al alza en la cantidad de víctimas.

PUBLICIDAD

En cuanto a los fallecimientos, el número de víctimas mortales pasó de 770 en 2025 a 939 en el mismo periodo de 2026, según las cifras oficiales. Las autoridades atribuyen el incremento a diversos factores, entre ellos el aumento del parque vehicular, imprudencias al volante y fallas mecánicas en unidades de carga pesada. El VMT y otras instituciones mantienen operativos de control en las principales carreteras, con el objetivo de reducir los riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios.

El tráfico en las inmediaciones de la capital se mantuvo afectado durante varias horas, mientras los equipos viales continuaban con los trabajos de remoción y asistencia en las zonas de los incidentes.

PUBLICIDAD