Tip de la RAE: eclipse de Sol, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

Con motivo del eclipse total de Sol que será visible como tal en varias regiones de España y otros países, se ofrecen algunas claves de redacción para las noticias relacionadas.

En la expresión eclipse de Sol , lo adecuado es la mayúscula en el nombre de la estrella, como indica la Ortografía de la lengua española para los contextos astronómicos (que no solo se dan en la literatura científica, sino también en las noticias sobre este tipo de fenómenos, por ejemplo) en los que se usa como nombre propio . La misma norma se aplica a tierra y luna .

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En cambio, si se recurre al adjetivo, lo apropiado es la minúscula ( eclipse solar ), al igual que para los especificadores total , anular o parcial ( eclipse solar total , eclipse total de Sol ).

Las denominaciones que aluden a las fases de la luna se escriben con minúsculas : «Solo en los puntos en los que la órbita de la Luna se cruza con la eclíptica puede ocurrir un eclipse solar y solo si coincide con la fase de luna nueva».

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Para expresiones meramente descriptivas o referenciales como planeta azul o astro rey , se aconseja también la minúscula .

Como denominaciones también descriptivas, lo indicado para los nombres de los hemisferios es asimismo la minúscula , al igual que para los puntos cardinales : «El cielo nos regalará un doble espectáculo que no ocurre con frecuencia: un eclipse solar que recorrerá el hemisferio norte y la lluvia de perseidas».

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Como señala la Ortografía de la lengua española , cuando el genérico península se corresponde con el accidente geográfico que nombra y va seguido de un adjetivo que deriva de un topónimo al que dicho accidente corresponde, ambos se escriben con minúscula : península ibérica .

Cuando se omite el adjetivo, es posible la mayúscula inicial en península si se emplea como una antonomasia en contextos en los que la referencia es inequívoca: «España se convertirá en el centro de todas las miradas con un eclipse total de Sol que cruzará la península/Península de oeste a este».

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El término astroturismo , que recurre al elemento astro- para designar un tipo de turismo centrado en la observación del cielo nocturno y de los fenómenos astronómicos, se escribe en una sola palabra , sin necesidad de guion ni de resaltes: « España, epicentro mundial del astroturismo ».

Los símbolos no llevan punto y, por lo general, se separan con un espacio de la cifra que los precede: «Tendrá la mayor duración del eclipse total: 1 min 50 s». No es adecuado prescindir de ese espacio, como a menudo se ve, en la expresión de los porcentajes ( % ) : «S erá total en casi el 40 % de su territorio ».

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Además, en lengua escrita, no varían en plural : «La anchura aproximada de la franja donde se ve el eclipse total es de 294 km».

Cabe recordar que el símbolo de los kilómetros es km ; el de las horas, h ; el de los minutos, min y el de los segundos, s , no sg . Los símbolos de los minutos y segundos sexagesimales (′ y ″, respectivamente) se usan, junto con el de grados (°), para las coordenadas geográficas y no para el tiempo cronológico . En este caso, van unidos a la cifra: «Datos calculados para 40° 4′ 38″ N, 2° 7′ 50″ W (Cuenca)».

En la expresión de la hora en la que podrá verse el eclipse es aconsejable, por precisión, emplear el modelo de veinticuatro horas ( «Allí la totalidad será de un minuto, a las 20:32 h» ), aunque, en caso de preferir el de doce horas con cifras, pueden utilizarse las abreviaturas a. m. o p. m. para especificar el momento exacto («… a las 8:32 p. m.»).

El adjetivo ultravioleta concuerda en plural con rayos ( rayos ultravioletas ). Sin embargo, a menudo se utiliza la expresión rayos ultravioleta , que es válida si se considera que ultravioleta funciona como un sustantivo en aposición : « No debes mirar directamente al Sol porque los rayos ultravioleta pueden dañar tus retinas de por vida ».

Por otro lado, se recuerda que infrarrojo se escribe con -⁠rr- detrás del prefijo .

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.