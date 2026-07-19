La Biblioteca Nacional propone vacaciones de invierno gratis con cine, lectura y talleres para toda la familia

El auditorio de la Biblioteca Nacional se convierte en sala de cine para chicos.

La Biblioteca Nacional programó una agenda de vacaciones de invierno con entrada libre y gratuita y foco familiar, con funciones de cine, lectura e ilustración en vivo, y talleres plásticos que ocuparán el Auditorio Jorge Luis Borges y varias salas del edificio entre el 21 y 30 de julio.

El eje audiovisual se centra en el ciclo de cine La Nave de los Sueños y en una tarde de cortometrajes, con actividades que apuntarán a público infantil y a “todas las edades” según la descripción de la propuesta.

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La programación combinará títulos y formatos: una proyección de documental ambiental para chicos, una lectura con ilustración en vivo proyectada en pantalla grande, un bloque de animación curado por una cineasta y dos encuentros de lectura y creación vinculados al universo de Jorge Luis Borges.

El Centro de Literatura Infantil y Juvenil de la institución tuvo a cargo la curaduría de las actividades de lectura, cine y producción plástica, con convocatorias en la Sala Augusto R. Cortazar, la Sala Leopoldo Marechal y el Salón Comunitario.

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El martes 21 de julio a las 16.30 se realizará en el Auditorio Jorge Luis Borges una función de vacaciones de invierno de La Nave de los Sueños, con la proyección de Patrulla del clima de Carolina Fernández.

El documental ambiental estará dirigido al público infantil y contará la historia de un grupo de niñas y niños preocupados por el futuro del planeta, que emprenderán acciones para proteger el ambiente.

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El film "Patrulla del clima!", conciencia ecológica para la gente del futuro.

Cine infantil y documental ambiental: dos funciones en el Auditorio Jorge Luis Borges

El viernes 24 de julio a las 16.00, el mismo auditorio alojará Mundo animado, una selección de cortometrajes de animación “apta para todas las edades” a cargo de la cineasta Georgina Barreiro.

Tras la proyección, la actividad incluirá una conversación sobre los escenarios, las historias y los personajes de los cortos exhibidos.

Lectura, ilustración en vivo y talleres plásticos

El miércoles 22 de julio a las 16.00, la Sala Augusto R. Cortazar recibirá Bicho raro: lectura e ilustración con Paz Tamburrini, en una tarde que combinará lectura y dibujo en vivo.

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La actividad incluirá la lectura de Bicho raro de Graciela Montes. Tamburrini dibujará en vivo, con las imágenes proyectadas en pantalla grande, e invitará a chicos, chicas y familias a sumarse a una propuesta plástica inspirada en el cuento.

El miércoles 29 de julio a las 16.00, la Sala Leopoldo Marechal alojará Borges, entre libros y pinceles, una tarde de lectura y creación en el marco de la muestra dedicada a Borges.

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En ese encuentro se leerá El secreto de Borges y, junto al artista Martín Cáceres, se desarrollará una actividad de pintura inspirada en el universo del cuento, con un despliegue de caballetes para crear en familia.

El jueves 30 de julio a las 16.00, el Salón Comunitario será sede de una edición de Había una vez… Ronda de lecturas, con lectura de un cuento y una propuesta plástica para seguir imaginando, jugando y creando a partir de la historia.

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