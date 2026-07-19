Cultura

La Biblioteca Nacional propone vacaciones de invierno gratis con cine, lectura y talleres para toda la familia

La institución abrirá sus salas del 21 al 30 de julio con una agenda pensada para chicos y grandes, entre proyecciones, dibujo en vivo y propuestas creativas para compartir en grupo

Guardar
Google icon
Cine-argentino-en-la-Biblioteca-Nacional
El auditorio de la Biblioteca Nacional se convierte en sala de cine para chicos.

La Biblioteca Nacional programó una agenda de vacaciones de invierno con entrada libre y gratuita y foco familiar, con funciones de cine, lectura e ilustración en vivo, y talleres plásticos que ocuparán el Auditorio Jorge Luis Borges y varias salas del edificio entre el 21 y 30 de julio.

El eje audiovisual se centra en el ciclo de cine La Nave de los Sueños y en una tarde de cortometrajes, con actividades que apuntarán a público infantil y a “todas las edades” según la descripción de la propuesta.

PUBLICIDAD

La programación combinará títulos y formatos: una proyección de documental ambiental para chicos, una lectura con ilustración en vivo proyectada en pantalla grande, un bloque de animación curado por una cineasta y dos encuentros de lectura y creación vinculados al universo de Jorge Luis Borges.

El Centro de Literatura Infantil y Juvenil de la institución tuvo a cargo la curaduría de las actividades de lectura, cine y producción plástica, con convocatorias en la Sala Augusto R. Cortazar, la Sala Leopoldo Marechal y el Salón Comunitario.

PUBLICIDAD

El martes 21 de julio a las 16.30 se realizará en el Auditorio Jorge Luis Borges una función de vacaciones de invierno de La Nave de los Sueños, con la proyección de Patrulla del clima de Carolina Fernández.

El documental ambiental estará dirigido al público infantil y contará la historia de un grupo de niñas y niños preocupados por el futuro del planeta, que emprenderán acciones para proteger el ambiente.

El film "Patrulla del clima!", conciencia ecológica para la gente del futuro.
El film "Patrulla del clima!", conciencia ecológica para la gente del futuro.

Cine infantil y documental ambiental: dos funciones en el Auditorio Jorge Luis Borges

El viernes 24 de julio a las 16.00, el mismo auditorio alojará Mundo animado, una selección de cortometrajes de animación “apta para todas las edades” a cargo de la cineasta Georgina Barreiro.

Tras la proyección, la actividad incluirá una conversación sobre los escenarios, las historias y los personajes de los cortos exhibidos.

Lectura, ilustración en vivo y talleres plásticos

El miércoles 22 de julio a las 16.00, la Sala Augusto R. Cortazar recibirá Bicho raro: lectura e ilustración con Paz Tamburrini, en una tarde que combinará lectura y dibujo en vivo.

La actividad incluirá la lectura de Bicho raro de Graciela Montes. Tamburrini dibujará en vivo, con las imágenes proyectadas en pantalla grande, e invitará a chicos, chicas y familias a sumarse a una propuesta plástica inspirada en el cuento.

El miércoles 29 de julio a las 16.00, la Sala Leopoldo Marechal alojará Borges, entre libros y pinceles, una tarde de lectura y creación en el marco de la muestra dedicada a Borges.

En ese encuentro se leerá El secreto de Borges y, junto al artista Martín Cáceres, se desarrollará una actividad de pintura inspirada en el universo del cuento, con un despliegue de caballetes para crear en familia.

El jueves 30 de julio a las 16.00, el Salón Comunitario será sede de una edición de Había una vez… Ronda de lecturas, con lectura de un cuento y una propuesta plástica para seguir imaginando, jugando y creando a partir de la historia.

Temas Relacionados

Biblioteca NacionalVacaciones de inviernoJorge Luis BorgesLiteratura infantil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

David Uclés no verá la final del Mundial: “Decidí ver ‘La Odisea’ a la misma hora y ahorrarme el partido”

El ganador del último Premio Nadal ha preferido ver la última película de Christopher Nolan, aunque su plan no ha convencido a varios de sus seguidores

David Uclés no verá la final del Mundial: “Decidí ver ‘La Odisea’ a la misma hora y ahorrarme el partido”

Guerra Civil Española: el miliciano sin nombre de Hans Gutmann vuelve a mirar al Ebro

Instalarán en Cataluña una escultura basada en la imagen de 1938. Nunca se supo la identidad del combatiente

Guerra Civil Española: el miliciano sin nombre de Hans Gutmann vuelve a mirar al Ebro

El periodista español que entiende la Argentina desde el fútbol: “Dejen de pensar que no los queremos, los queremos hasta durmiendo”

Juan Cruz Ruiz dice los extranjeros dejan de serlo cuando dicen que admiran a Messi. Y que sin este deporte no entenderíamos tampoco a Borges

El periodista español que entiende la Argentina desde el fútbol: “Dejen de pensar que no los queremos, los queremos hasta durmiendo”

Guillermo Martínez: “Yo veo que hay una marcha sostenida al Medioevo, estoy esperando que cambien los vientos”

En su novela ‘Un crimen dialéctico’, el escritor argentino construye un policial filosófico cuyo protagonista es un científico y ex militante revolucionario que regresa al país, al final de una dictadura, con una “misión de sangre”

Guillermo Martínez: “Yo veo que hay una marcha sostenida al Medioevo, estoy esperando que cambien los vientos”

Christopher Nolan y su director de fotografía cuentan la hazaña de filmar ‘La Odisea’

El director británico y su socio de siempre, el neerlandés Hoyte van Hoytema, revelan detalles de un complejo rodaje. “Definitivamente es cine en su forma más pura”, aseguran

Christopher Nolan y su director de fotografía cuentan la hazaña de filmar ‘La Odisea’

DEPORTES

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: La Roja confirmó la formación y Scaloni haría tres cambios

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: La Roja confirmó la formación y Scaloni haría tres cambios

El elogio de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su gran maniobra en el Gran Premio de Bélgica de F1

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de Bélgica

Scaloni apeló al misterio para la final del Mundial, pero podría hacer cambios en Argentina para enfrentar a España

Por qué el Gran Premio de Bélgica fue una de las mejores carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1

TELESHOW

Ropa interior rosa, peluches, uñas y looks albicelestes: las insólitas cábalas de los famosos para la Scaloneta

Ropa interior rosa, peluches, uñas y looks albicelestes: las insólitas cábalas de los famosos para la Scaloneta

María Becerra llegó al estadio de la final del Mundial 2026 para cantar el Himno: “Esto es lo más lindo de mi carrera”

Ciro Martínez emocionó a todos los pasajeros en el vuelo al Mundial: entre el himno nacional y su tema de Los Piojos

Vuelos cancelados, angustia y rituales: la odisea de los famosos argentinos para ver la final de la Selección

La desgarradora carta de despedida de Sabrina Cortez a su mamá: “No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos”

INFOBAE AMÉRICA

Conductor ebrio fue capturado tras atropellar a un menor en el occidente salvadoreño

Conductor ebrio fue capturado tras atropellar a un menor en el occidente salvadoreño

Agro guatemalteco en alerta por la canícula prolongada que se prevé de julio a agosto

Qué lugares históricos y naturales podría sumar la UNESCO a la lista de patrimonios en peligro

Nicaragua, entre la memoria y la imposición: relatos de un 19 de julio dividido

80 % de los reclusos en la República Dominicana presenta problemas de salud mental