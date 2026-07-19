Antonio Banderas, en la previa de la final: “Durante un rato España y Argentina serán rivales. Después volverán a ser lo que siempre han sido, dos pueblos hermanos”

El mensaje de amistad de Antonio Banderas.

Antonio Banderas publicó este domingo en su cuenta de X un mensaje que detuvo por un momento la fiebre mundialista: antes de que España y Argentina salten al césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar la final del Mundial 2026, el actor malagueño eligió hablar no de táctica ni de pronósticos, sino de hermandad. “Naturalmente quiero que gane España, pero también el fútbol y todo aquello que une a nuestros dos países", escribió en su perfil @antoniobanderas, en un posteo que tuvo amplia difusión y que expone la posición de alguien que lleva décadas tendiendo puentes entre ambas orillas del Atlántico.

La frase del posteo no fue la declaración de amor a la selección española, sino la que vino después: “Durante un rato España y Argentina serán rivales. Después volverán a ser lo que siempre han sido para mí: dos pueblos hermanos“. Banderas habla desde la experiencia. Su vínculo con Argentina arranca en 1984, cuando visitó Buenos Aires por primera vez junto a la Compañía Nacional de Teatro de España y conoció a Alfredo Alcón, a quien describe como un “dios” del teatro y un “animal hecho para el teatro” con una potencia enorme.

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Rivales por un rato, hermanos para siempre

Con los años, esa conexión se profundizó: trabajó junto a Héctor Alterio y expresó públicamente su admiración por producciones argentinas como Relatos Salvajes.

El vínculo más reciente llegó con Competencia oficial, la película de los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, en la que Banderas compartió cartel con Penélope Cruz y Oscar Martínez. En marzo de 2026, durante el Festival de Cine de Málaga, fue el propio Banderas quien entregó a ambos directores las Biznagas de Honor —el máximo reconocimiento del festival— y anticipó públicamente la posibilidad de un nuevo proyecto compartido.

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“La verdadera victoria nunca debería pertenecer al odio”

El posteo de Banderas tiene un alcance que va más allá de la previa deportiva. El actor planteó una reflexión sobre el rol del deporte en las sociedades: “El deporte tiene esa maravillosa capacidad de enfrentarnos sin dividirnos, de competir sin dejar de respetarnos y de recordarnos que la verdadera victoria nunca debería pertenecer al odio, sino a la admiración". La frase llega en un contexto en el que la final entre España y Argentina —dos países unidos por el idioma y separados por el Atlántico— genera tensiones que van mucho más allá de lo estrictamente deportivo en redes sociales. Banderas eligió correrse de ese ruido. Su mensaje apunta a otro destinatario: las comunidades hispanas de todo el mundo, a quienes convocó a dar ejemplo con el comportamiento de jugadores e hinchas. “Que gane quien mejor juegue. Y que, cuando el árbitro señale el final, celebremos todos algo mucho más importante que un resultado: la amistad entre dos países que hablan el mismo idioma”, escribió.

Hola amigos.



Hoy es la final del Campeonato del Mundo de Fútbol.

Naturalmente quiero que gane España, pero también el fútbol y todo aquello que une a nuestros dos países.



Durante un rato España y Argentina serán rivales. Después volverán a ser lo que siempre han sido para mí:… pic.twitter.com/nzq4cKotG4 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) July 19, 2026

Un país al que se siente “profundamente unido”

El posteo también tuvo un costado personal. Banderas fue explícito sobre lo que no va a cambiar sin importar el marcador final: “Pase lo que pase, yo seguiré admirando a los inmensos artistas argentinos con los que he tenido el privilegio de trabajar, seguiré admirando a sus jugadores de fútbol y, por supuesto, seguiré queriendo a mis muchos amigos de Argentina y a todo un país al que me siento profundamente unido“.

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Antonio Banderas: que gane el que mejor juegue.

Su relación con Argentina nunca fue solo artística. En visitas anteriores al país, Banderas apadrinó la Casa Garrahan, institución de beneficencia a la que brindó su apoyo de forma concreta. También ofreció una masterclass en la Usina del Arte para estudiantes de cine y teatro, y fue invitado al almuerzo de Mirtha Legrand, uno de los rituales más arraigados de la televisión argentina.

Él mismo definió ese vínculo en términos que no admiten ambigüedad: una relación “carnal y de amistad” con el suelo argentino.

El partido se juega este domingo en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. España busca su segunda estrella mundialista. Argentina, campeona vigente desde Qatar 2022, defiende el título con Lionel Messi como figura.

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