El Museo Nacional de Bellas Artes se metió en la previa de Argentina vs España con una respuesta más épica que futbolera

El Museo de Bellas Artes se sube a la guerra de posteos por el Mundial 2026.

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se sumó este jueves al duelo de posteos que protagonizan el Museo del Prado de Madrid y el MALBA en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: tomó las mismas palabras del museo madrileño y las reemplazó por obras propias de su colección, pero con un giro que va más allá de la respuesta deportiva. Intentó construir otro relato, otra identidad: la de un país que se piensa a sí mismo con figuras del interior profundo y batallas propias.

Todo comenzó cuando el Prado publicó un posteo con diez palabras —humildad, ilusión, motivación, armonía, estrategia, esfuerzo, camaradería, lucha, superación, prudencia— acompañadas por obras maestras de su colección: El Greco, Rubens, Tiziano, Tintoretto. El MALBA respondió con su propio decálogo: aguante, mística, corazón, amistad, pueblo, memoria, coraje, ritmo, locura, Messi. Obras de Pablo Suárez, Xul Solar, Antonio Berni, Marcos López. Ahora el MNBA se suma con una variante que no es réplica sino reescritura.

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Los posteos del Prado y el Malba fueron un contrapunto cultural.

El principal museo argentino tomó las palabras del Prado y las sostuvo, pero cambió las imágenes. Para “humildad” eligió una obra de Ramón Gómez Cornet, el pintor santiagueño que retrató durante décadas los rostros mestizos del norte argentino —niñas, alfareras, peones—. Para “ilusión”, una obra de Alfredo Guttero. Para “motivación”, Presentación de Jacob a Isaac, del napolitano Luca Giordano (1634-1705): un óleo sobre tela de alrededor de 1660 en el que el anciano Isaac bendice a su hijo menor Jacob, que se hace pasar por su hermano mayor con un engaño urdido por su madre Rebeca. La escena —el más débil que obtiene lo que le corresponde al primogénito— sugiere una intención para hablar de motivación.

Un carnicero joven carga una media res de carne sobre sus hombros en esta fotografía en blanco y negro de Julie Méndez Ezcurra, realizada en 1983.

Para “estrategia”, el MNBA eligió Ester y Mardoqueo escribiendo la primera carta del Purim, de Aert de Gelder (1675), un óleo sobre lienzo de 111 por 132 centímetros que forma parte de la colección permanente del museo. La obra representa el episodio bíblico del libro de Ester: Mardoqueo y la reina Ester redactan las cartas que ordenarán a los judíos celebrar la victoria sobre sus enemigos. El cuadro, proveniente de la colección Hirsch, es uno de los pocos Gelder —discípulo directo de Rembrandt— que se conservan fuera de Europa. Que el MNBA lo elija para “estrategia” frente al Carlos V a caballo de Tiziano que usó el Prado para el mismo concepto marca una diferencia de imaginarios: donde el museo español puso al emperador victorioso, el argentino puso a dos figuras que escriben en la oscuridad para sobrevivir.

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Para “armonía”, una fotografía de Charly García tomada por Alejandro Kuropatwa en 1989, en el marco de la producción del álbum Cómo conseguir chicas: el rock nacional como sinónimo de cohesión y tiempo compartido. Kuropatwa (Buenos Aires, 1956-2003) fue el fotógrafo que retrató la escena del rock nacional en los años ochenta y noventa, y cuya obra ingresó al MNBA como documento de época.

La “épica” del MNBA y “La vuelta del malón”

Para “esfuerzo” eligieron El carnicero, de Julie Mendez Ezcurra: el morocho del barrio, el trabajador de carne y hueso. Para “lucha”, un cuadro de Cándido López, el soldado-pintor que perdió la mano derecha en la batalla de Curupaytí durante la Guerra de la Triple Alianza y aprendió a pintar con la izquierda para documentar ese conflicto con minuciosidad. Sus obras, conservadas en el MNBA, son un registro visual sostenido de esa guerra desde adentro.

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La pintura de Cándido López titulada "Después de la Batalla de Curupaytí" muestra un campo de batalla con soldados dispersos y cuerpos caídos, ambientado en 1893.

Hasta ahí, el MNBA siguió la misma estructura que el Prado. La última palabra cambia: donde el museo español puso “prudencia” —con El caballero de la mano en el pecho, de El Greco, como advertencia velada a la Argentina que siempre remonta— el MNBA pone “épica”. Y la imagen es La vuelta del malón, el óleo monumental de Ángel Della Valle pintado en 1892, una obra discutida del arte argentino del siglo XIX.

La vuelta del malón muestra a un grupo de guerreros indígenas a caballo que regresan de un ataque a una aldea criolla, con una mujer blanca cautiva entre ellos. Premiada en la Exposición Universal de Chicago en 1893, la obra condensa la tensión entre civilización y barbarie que atravesó el debate político argentino desde Sarmiento en adelante. Que el museo la elija para representar la “épica” de esta selección tiene una carga simbólica.

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El Museo de Bellas Artes posteó la obra "Charly García" de Alejandro Kuropatwa, de 1989.

La frase de Scaloni que resignifica la elección

La elección resuena con fuerza a partir de una declaración del director técnico Lionel Scaloni tras la semifinal. “Son indios”, en el buen sentido de la palabra. Se han criado en situaciones extremas, en ambientes donde no le tenían miedo a nada", dijo el entrenador. Scaloni se corrigió de inmediato —“perdón por lo de indios”— y lanzó una frase que se volvió viral: “¿Me la mandé, no? Me está mirando con una cara mi señora...”. El MNBA parece haber leído esa frase con atención.

Donde el Prado desplegó siglos de arte de corte y mitología clásica europea, y el MALBA respondió con el pop y el arte urbano contemporáneo, el MNBA propone figuras del interior argentino, una batalla propia y, al final, con una decisión que puede ser controvertida, el malón: una imagen de la otredad dentro del imaginario nacional.

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La final entre Argentina y España se juega el domingo. Tres museos ya tomaron partido.