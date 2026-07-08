Cultura

La nueva novela de Arturo Pérez-Reverte sobre un enigma familiar ya tiene fecha de publicación

‘La hipótesis más peligrosa’, que será editada el 20 de octubre, se sitúa en el Mediterráneo y plantea una aventura con mirada histórica, donde se cruzan el arte, la historia y una narrativa policial

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Arturo Pérez-Reverte presenta nueva novela, 'La hipótesis más peligrosa'
Arturo Pérez-Reverte presenta nueva novela, 'La hipótesis más peligrosa'

El escritor español best seller Arturo Pérez-Reverte publicará su nueva novela La hipótesis más peligrosa el 20 de octubre, una historia de aventuras con una mirada a la historia, que transcurre en el Mar Mediterráneo.

Así lo ha comunicado la editorial Alfaguara que ha señalado que el Mediterráneo es un mar donde todavía resuena el eco de batallas, exilios, piratas, imperios desaparecidos, leyendas, dioses antiguos, libros clásicos y derrotas humanas.

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La historia tiene como protagonista a Cal Gadea, un chico de dieciséis años criado por sus abuelos y fascinado por los videojuegos, que encuentra al hombre al que lleva tiempo buscando: Asier Lerrant, el padre que nunca conoció.

Lo localiza en un puerto del Mediterráneo siguiendo unas vagas pistas y una fotografía antigua, movido por una pregunta que lo atormenta desde niño: ¿por qué ese hombre abandonó a su madre y lo dejó también a él fuera de su historia?. A bordo de un velero que trafica con arte robado, padre e hijo emprenden un viaje en el que la búsqueda personal se intercala con un enigma histórico y una trama de carácter policíaco.

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Arturo Perez Reverte
Arturo Pérez Reverte es una apasionado por la navegación y la historia, dos de los temas centrales de su nueva novela

El principio que da título al libro estructura tanto el relato como el aprendizaje del joven protagonista: “prepararlo todo según la hipótesis más probable, pero adoptar las medidas de seguridad según la hipótesis más peligrosa”. Esa máxima la transmite Lerrant a su hijo Cal como regla de navegación y de vida, y vertebra la novela entera. También, se relaciona con una de las pasiones del escritor: la navegación.

La hipótesis más peligrosa es una novela de aventuras y formación en la que el vínculo entre padre e hijo se pone a prueba en un entorno de riesgo y secretos. La figura paterna, descripta como hermética y difícil de descifrar, no solo enseña a navegar, sino a comprender que la supervivencia depende de reglas fundamentales. A lo largo de la travesía, la tensión del enigma policíaco se entrelaza con la evolución emocional de los personajes, quienes aprenden a confiar y a sortear obstáculos imprevistos.

El Mar Mediterráneo actúa en la obra como algo más que un escenario físico: es el símbolo de una historia compartida por civilizaciones, exilios y enfrentamientos. La propia editorial la describe como “una asombrosa mirada sobre el Mediterráneo como memoria viva de la Historia: un mar donde todavía resuena el eco de batallas, exilios, piratas, imperios desaparecidos, leyendas, dioses antiguos, libros clásicos y derrotas humanas”.

Fuente: EFE

[Fotos: Adrián Escandar; prensa Planeta]

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