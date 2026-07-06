Cinco noches a puro jazz: Struttin’ y Guillermo Lancelotti homenajean al gran Louis Armstrong

Struttin’ presenta en Buenos Aires el ciclo Evocando a Armstrong, una serie de cinco conciertos que recorrerá distintos escenarios de la ciudad y San Isidro con un repertorio centrado en Louis Armstrong y con la participación del trompetista Guillermo “Willy” Lancelotti, una figura poco frecuente en los escenarios porteños por su residencia en la Patagonia.

La programación incluye funciones el 9 y 10 de julio a las 21:00, el 11 de julio a las 20:00, el 12 de julio a las 21:00 y el 14 de julio a las 20:00. Las presentaciones serán en Borges, Clásica y Moderna, Zazu Jazz, Swing City y Jazzología en el Teatro 25 de Mayo.

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El espectáculo toma como eje la obra del músico que transformó la historia del jazz y busca reconstruir, a través de arreglos preparados para esta ocasión, el swing, la improvisación y la energía asociados al sonido de Nueva Orleans. La propuesta se presenta como una inmersión en el universo musical de Armstrong más que como una sucesión de canciones históricas.

Willy Pagiatis, Jorge Lombardo y Facundo Torella

La presencia de Lancelotti aparece como uno de los principales atractivos de la gira. Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, el músico desarrolló una carrera artística y docente intensa y sus actuaciones en la capital argentina son esporádicas. Su recorrido internacional incluye festivales y escenarios de Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. En 2006 recibió el premio al Mejor Solista otorgado por el maestro Claude Bolling en el Eurojazz Festival de Rueil-Malmaison, en Francia.

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Lancelotti estará acompañado por una formación integrada por Leonardo Caldera en piano, conocido por su trabajo en La Porteña Jazz Band; Eduardo Manentti en trombón, primer concertista de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos; Facundo Torella en saxofón y clarinete, integrante de La Porteña Jazz Band y la Antigua Jazz Band; Guillermo Pagiatis en contrabajo; y Jorge Lombardo en batería.

Leo Caldera y Eduardo Manentti

La propuesta apunta a recrear en vivo el lenguaje del jazz clásico y el sonido característico de Nueva Orleans. El vínculo artístico de Lancelotti con la obra de Armstrong lo convirtió en una referencia para quienes buscan acercarse a ese repertorio y a esa tradición interpretativa.

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La gira comenzará el jueves 9 de julio a las 21:00 en Borges, en Borges 1975, en el barrio de Palermo. Continuará el viernes 10 de julio a las 21:00 en Clásica y Moderna, en avenida Callao 892.

Guillermo Lancelotti

La tercera presentación será el sábado 11 de julio a las 20:00 en Zazu Jazz, en avenida del Libertador 16118, San Isidro. El domingo 12 de julio a las 21:00 el ciclo llegará a Swing City, en avenida Raúl Scalabrini Ortiz 103.

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La última fecha anunciada será el martes 14 de julio a las 20:00 en Jazzología – Teatro 25 de Mayo, en avenida Triunvirato 4444. El recorrido plantea así una serie de conciertos dedicada al legado de Armstrong más de un siglo después de sus primeras grabaciones.