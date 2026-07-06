Cultura

Cinco noches a puro jazz: Struttin’ y Guillermo Lancelotti homenajean al gran Louis Armstrong

La banda argentina, con la participación especial del trompetista, presenta el ciclo “Evocando a Armstrong” en salas porteñas y en San Isidro, con un recorrido por el legado del ícono de Nueva Orleans y arreglos pensados especialmente para estas funciones

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Cinco noches a puro jazz: Struttin’ y Guillermo Lancelotti homenajean al gran Louis Armstrong
Cinco noches a puro jazz: Struttin’ y Guillermo Lancelotti homenajean al gran Louis Armstrong

Struttin’ presenta en Buenos Aires el ciclo Evocando a Armstrong, una serie de cinco conciertos que recorrerá distintos escenarios de la ciudad y San Isidro con un repertorio centrado en Louis Armstrong y con la participación del trompetista Guillermo “Willy” Lancelotti, una figura poco frecuente en los escenarios porteños por su residencia en la Patagonia.

La programación incluye funciones el 9 y 10 de julio a las 21:00, el 11 de julio a las 20:00, el 12 de julio a las 21:00 y el 14 de julio a las 20:00. Las presentaciones serán en Borges, Clásica y Moderna, Zazu Jazz, Swing City y Jazzología en el Teatro 25 de Mayo.

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El espectáculo toma como eje la obra del músico que transformó la historia del jazz y busca reconstruir, a través de arreglos preparados para esta ocasión, el swing, la improvisación y la energía asociados al sonido de Nueva Orleans. La propuesta se presenta como una inmersión en el universo musical de Armstrong más que como una sucesión de canciones históricas.

Cinco noches a puro jazz: Struttin’ y Guillermo Lancelotti homenajean al gran Louis Armstrong
Willy Pagiatis, Jorge Lombardo y Facundo Torella

La presencia de Lancelotti aparece como uno de los principales atractivos de la gira. Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, el músico desarrolló una carrera artística y docente intensa y sus actuaciones en la capital argentina son esporádicas. Su recorrido internacional incluye festivales y escenarios de Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. En 2006 recibió el premio al Mejor Solista otorgado por el maestro Claude Bolling en el Eurojazz Festival de Rueil-Malmaison, en Francia.

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Lancelotti estará acompañado por una formación integrada por Leonardo Caldera en piano, conocido por su trabajo en La Porteña Jazz Band; Eduardo Manentti en trombón, primer concertista de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos; Facundo Torella en saxofón y clarinete, integrante de La Porteña Jazz Band y la Antigua Jazz Band; Guillermo Pagiatis en contrabajo; y Jorge Lombardo en batería.

Cinco noches a puro jazz: Struttin’ y Guillermo Lancelotti homenajean al gran Louis Armstrong
Leo Caldera y Eduardo Manentti

La propuesta apunta a recrear en vivo el lenguaje del jazz clásico y el sonido característico de Nueva Orleans. El vínculo artístico de Lancelotti con la obra de Armstrong lo convirtió en una referencia para quienes buscan acercarse a ese repertorio y a esa tradición interpretativa.

La gira comenzará el jueves 9 de julio a las 21:00 en Borges, en Borges 1975, en el barrio de Palermo. Continuará el viernes 10 de julio a las 21:00 en Clásica y Moderna, en avenida Callao 892.

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Guillermo Lancelotti

La tercera presentación será el sábado 11 de julio a las 20:00 en Zazu Jazz, en avenida del Libertador 16118, San Isidro. El domingo 12 de julio a las 21:00 el ciclo llegará a Swing City, en avenida Raúl Scalabrini Ortiz 103.

La última fecha anunciada será el martes 14 de julio a las 20:00 en JazzologíaTeatro 25 de Mayo, en avenida Triunvirato 4444. El recorrido plantea así una serie de conciertos dedicada al legado de Armstrong más de un siglo después de sus primeras grabaciones.

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