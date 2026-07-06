George Clooney recibirá el León de Oro honorífico en el Festival de Venecia

George Clooney recibirá el León de Oro honorífico a toda su carrera en la próxima edición de la Mostra de Venecia

El actor, director y productor de cine George Clooney será distinguido con el León de Oro honorífico a toda su carrera en la próxima edición de la Mostra de Venecia, informaron este lunes los organizadores del festival.

Clooney, de 65 años, declaró que recibir el premio le supone un “tremendo honor”.

“Eso probablemente significa que soy viejo, pero lo aceptaré”, dijo en un comunicado divulgado por el festival, que este año tendrá lugar del 2 al 12 de septiembre.

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El jurado de la 83ª Mostra de Venecia estará encabezado por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.

Clooney, conocido también por su activismo político y su trabajo humanitario, asiste con frecuencia al certamen veneciano.

George Clooney asiste con frecuencia al certamen veneciano y mantiene una trayectoria como actor, director y productor de cine

El actor “ha explorado diversos géneros con una versatilidad notable”, destacó el director del festival, Alberto Barbera, entre las que cito, entre otras, Syriana (2005), película por la que fue galardonado con el Oscar al mejor actor de reparto, Ocean’s Eleven, Gravity y Los descendientes.

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Barbera se refirió a Clooney como un “artista completo y carismático, apasionado y original”.

Fuente: AFP.

Fotos: Alberto Pezzali/ Invision/ AP, archivo y Europa Press.