Casi el 30% de los argentinos opera en el mercado: qué inversiones eligen y qué provincias lideran el ranking

En la actualidad, hay más de 24 millones de cuentas abiertas en la Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi el 30% de los argentinos opera en el mercado de capitales y, en los últimos años, los cedears, las obligaciones negociables y las cauciones encabezaron el crecimiento de la plaza financiera local, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobresaliendo como el distrito con mayor porcentaje de inversores.

Así se desprende del último informe elaborado por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos). Al cierre de mayo de 2026, el número de cuentas abiertas en Caja de Valores superó los 24,6 millones, lo que equivale al 55% de la población económicamente activa y a casi un tercio de la población total del país. El incremento registrado desde 2018 alcanza el 1.967%, cifra que ilustra el salto en la participación ciudadana dentro del sistema financiero formal, que incluye las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales.

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El documento indica que más de 12,3 millones de personas poseen una cuenta comitente. En el último año, el promedio mensual de cuentas operativas llegó a 1.087.847, lo que representa que 1 de cada 21 personas económicamente activas opera en la bolsa cada mes. Desde 2024, la actividad inversora se aceleró: la cantidad de operaciones mensuales aumentó 90%, y el volumen promedio negociado por cuenta subió 82 por ciento. El flujo de operaciones entre 2024 y 2025 creció 116% y, en lo que va de 2026, ya se negoció casi la mitad de ese total.

Los instrumentos más elegidos

En términos de instrumentos, el reporte señala que los Cedear, certificados que representas acciones de empresas que cotizan en el exterior y permiten comprarlas y venderlas en la Bolsa de Argentina, y las cauciones, préstamos bursátiles de corto plazo, fueron los segmentos con mayor crecimiento en los últimos años. Entre 2018 y 2026, los Cedear aumentaron 12.328% y las cauciones 8.840 por ciento. Los títulos públicos y las obligaciones negociables también evidenciaron avances, con subas del 1.079% y 1.321%, respectivamente.

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El estudio puntualiza que “el crecimiento más significativo de los Cedear se dio en 2019, con una suba de 369,3% respecto del año anterior”. Actualmente, más de un millón de personas mantienen posiciones en esta opción, siendo los instrumentos más operados aquellos vinculados a empresas como Vista, Mercado Libre, Microsoft, Nu Bank, Nvidia y Meta, además del que replica al S&P 500.

El ranking provincial

En cuanto a la distribución geográfica, el reporte muestra que la participación del interior del país crece año tras año. En mayo de 2026, el 47% de las cuentas comitentes correspondía al interior, frente al 41% de 2023. Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza lideran el crecimiento fuera del área metropolitana. Córdoba, en particular, concentra el 20,3% de las cuentas en relación a su población económicamente activa, seguida por Santa Fe y Mendoza. “La federalización del mercado es uno de los procesos más notables del último trienio”, subrayaron desde BYMA.

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El ranking de provincias por proporción de personas físicas inversoras lo encabeza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 24,2%, seguida por Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe y Catamarca. Córdoba destaca por registrar una cantidad de cuentas comitentes equivalente al 296% de su población económicamente activa, mientras que CABA alcanza el 258 por ciento.

El volumen diario promedio de negociación al cierre de mayo de 2026 llegó a USD 12.261 millones, lo que representa un aumento del 1.866% respecto a 2018. El informe subraya que entre 2024 y 2025 se dio el mayor salto, con un incremento del 158% en el volumen negociado.

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El promedio diario de órdenes pasó de 7,6 millones en 2024 a 17,5 millones en 2026. Solo en mayo, el promedio diario de órdenes fue un 94,2% mayor que el mismo mes del año anterior y el sistema procesó picos de más de 25 millones de órdenes en una jornada.

En el financiamiento empresarial, las obligaciones negociables representaron el 46% de los fondos obtenidos por empresas en el mercado de capitales entre enero y junio de 2026. Para las pymes, los pagarés y los cheques de pago diferido fueron instrumentos clave, con participaciones del 24% y 21% respectivamente. “Estas herramientas son fundamentales para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas en todo el país”, sostiene BYMA.

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Por otra parte, la participación femenina en el mercado de capitales también presentó avances. Al cierre de mayo de 2026, las mujeres representaban el 40% de la base total de inversores, con un incremento de 5 puntos porcentuales desde 2023. El análisis señala que “el porcentaje de nuevas cuentas abiertas por mujeres creció 42,8% en comparación con mayo de 2025”.

¿El mercado argentino es chico?

Durante la presentación del informe, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, ponderó ante la prensa el crecimiento del mercado de capitales en los últimos años y rechazó, de manera enfática, las voces que describen al mercado argentino como “chico” o poco profundo, como alguna vez mencionó el ministro de Economía, Luis Caputo. En efecto, el titular de Hacienda impulsó la ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dentro de la reforma laboral, para darle mayor dinamismo a los flujos financieros y económicos.

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“Yo creo que el mensaje del ministro está mucho más orientado a que hay espacio de oportunidad para hacerlo crecer. Y estoy de acuerdo. Lo que le falta al mercado de capitales argentino son inversores de largo plazo consolidados”, planteó Merlo.

¿Qué falta para que eso ocurra? “Grandes pools de liquidez que puedan ir nutriendo más la construcción, sobre todo cuando querés que se dinamice ese mercado primario donde las empresas vienen a buscar financiamiento", respondió.

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Y agregó: “Desde esa perspectiva, el FAL será un gran valor sobre ese punto. Si en algún momento aparece una alternativa a lo que hoy es el FGS como gran jugador, también se van dando oportunidades para que esto redinamice. Pero decir que no hay mercado de capitales no es cierto”.

A modo ilustrativo, el titular de BYMA planteó que el interés inversor por los Bonares 2027 y 2028, que alcanzaron un nivel de emisión de USD 4.000 millones entre ambos, demuestra hasta qué punto el mercado da respuesta a este tipo de colocaciones.

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