Javier Bardem debuta en el teatro de la mano del director argentino Juan Carlos Corazza

Javier Bardem debutará en el teatro el 5 de noviembre con la obra 'Chéjov, Chéjov' en Madrid, dirigido por Juan Carlos Corazza y en comnpañía de Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco

El actor español Javier Bardem debutará en el teatro el 5 de noviembre próximo con un montaje de su maestro de interpretación, el argentino Juan Carlos Corazza, a partir de obras breves, cuentos y escritos del ruso Anton Chéjov.

El espectáculo, Chéjov, Chéjov, se representará hasta el 31 de enero de 2027 en Madrid, en el escenario Espacio Zafra Teatro, un espacio artístico dirigido por Corazza y que cuenta con Bardem entre los socios.

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Completarán el reparto Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco, anunció el teatro este martes en un comunicado. Es una producción de Pingüin Films y Zafra Teatro, con producción ejecutiva de Producciones Teatrales Contemporáneas.

“Con sencillez, humor y brevedad, Chéjov mira lo humano sin juicios, con ternura, profundidad y compasión”, señala en la nota Corazza, que ha dedicado gran parte de su trayectoria a la formación de intérpretes, y que firma tanto la dirección como la adaptación de esta obra.

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La obra sobre textos de Antón Chéjov recorre comedias breves con personajes atravesados por contradicciones, torpezas y deseos de conexión

Bardem es el actor español más internacional del momento. Su carrera incluye títulos como Before Night Falls, Biutiful y No Country for Old Men, con la que ganó el Oscar de actor de reparto (2008).

Ganador de seis premios Goya del cine español, también ha participado en las películas Mar adentro, Los lunes al sol, El buen patrón y El ser querido, entre muchas otras.

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Sobre la pieza

¡Chéjov, Chéjov! es una adaptación de obras breves, cuentos y escritos de Antón Chéjov dirigida por Juan Carlos Corazza, con un elenco encabezado por Javier Bardem, Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco, y acompañamiento en vivo de acordeón y violín. La puesta recorre el universo de las comedias breves del escritor ruso, donde los personajes se enredan en contradicciones, torpezas y deseos de conexión, con un tono que oscila entre lo cómico y lo profundamente humano. La producción es una coproducción de Pingüin Films y Zafra Teatro, con dirección musical de Vadim Yukhnevich y diseño de iluminación y espacio escénico de Javier Ruiz de Alegría.

Con información de EFE.

Fotos: EFE/Ellas Comunicación/ ©Sergio Parra y Estudio Zafra Teatro.