“Lenguajes del adiós“: la despedida a una madre con material audiovisual recuperado 20 años después (Fotos: Mauricio Cáceres)

Lenguajes del adiós ya está en escena. En la sala Luisa Vehil del Teatro Nacional Cervantes se despliega la obra escrita, dirigida e interpretada por Patricio Abadi. Recorre la última etapa de vida de su madre, junto a un material audiovisual recuperado y digitalizado durante la pandemia, casi 20 años después de haber sido generado.

La obra despliega una reconstrucción del vínculo entre madre e hijo a partir de relatos, música, imágenes, videos y monólogos. La puesta articula momentos de ficción con un dispositivo audiovisual en escena de carácter performático.

PUBLICIDAD

Lenguajes del adiós se centra en el proceso de transitar una despedida y convertir esa experiencia en materia escénica. La propuesta busca un encuentro cercano con el espectador desde la emoción y el humor, con la ternura, el arte y los hijos como vías para transformar el dolor y reescribir la propia historia.

El nuevo unipersonal de Patricio Abadi que está en el Teatro Nacional Cervantes enlaza ficción y registros familiares digitalizados para pensar la despedida como experiencia compartida, en una temporada que se extenderá hasta el 9 de agosto (Mauricio Cáceres)

El crítico e investigador Ricardo Dubatti, en el prólogo del inminente libro de la obra, dijo que el proyecto “pone en escena el proceso de recorrer, de pensar, de imaginar, dar palabras y metáforas, a los otros pero también a uno mismo”.

PUBLICIDAD

El equipo artístico está integrado por Jazmín Titiunik en coreografía y diseño de movimiento, Gaspar Carvajal en colaboración artística, Daniela Colucci en asesoría artística, Demián Ledesma Becerra en diseño audiovisual y mapping, Ricardo Sica en iluminación, Martina Nosetto en vestuario y Rodrigo González Garillo en escenografía.

Abadi es escritor, actor, director, formador y licenciado en Comunicación con orientación en Letras. Egresó de la carrera de Dramaturgia de la Escuela Municipal de Arte Dramático dirigida por Kartun (Mauricio Cáceres)

La llegada de Lenguajes del adiós al Teatro Nacional Cervantes coincide con otro lanzamiento de Abadi: este año la editorial Atuel publicará el libro homónimo con prólogo de Dubatti y texto de contratapa a cargo de Mauricio Kartun.

PUBLICIDAD

Abadi es escritor, actor, director, formador y licenciado en Comunicación con orientación en Letras. Egresó de la carrera de Dramaturgia de la Escuela Municipal de Arte Dramático dirigida por Kartun. Fue coautor de la exitosa El equilibrista, protagonizada por Mauricio Dayub.

(Fotos: Mauricio Cáceres)

A fines de 2023 estrenó Balada para un sueño y Estrellas fugaces en Estados Unidos y participó como invitado especial en los Martín Fierro Latinos de Miami. Recientemente presentó en la Feria del Libro Ya no pienso en matambre ni le temo al vacío (Monólogos), editado por Atuel, que reúne los textos de la obra. En su tarea como formador brindó workshops en Buenos Aires, Uruguay, España y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

* “Lenguajes del adiós” está de jueves a domingo a las 18 horas en la sala Luisa Vehil del Teatro Nacional Cervantes (Avenida Libertad 815, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).