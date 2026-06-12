Tips de ortografía: donación de sangre, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

PUBLICIDAD

Uso correcto

Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio, se proponen a continuación una serie de claves de redacción lingüísticas al respecto.

Como otros nombres de días establecidos en conmemoración de un asunto, lo apropiado es escribirlo con mayúsculas en los sustantivos y adjetivos que lo conforman .

PUBLICIDAD

En esta voz es igualmente válido mantener el grupo -⁠ns- o simplificarlo y escribir trasfusión , sin la n , como recoge el Diccionario de la lengua española . Ocurre lo mismo con el verbo relacionado transfundir / trasfundir .

Uno de los componentes fundamentales de la sangre son los hematíes , voz escrita con tilde en la i por constituir un hiato junto con la vocal abierta átona e .

PUBLICIDAD

El Rh (o factor Rh ) , que alude a cierto antígeno que puede constituir una incompatibilidad sanguínea en las transfusiones, se escribe con mayúscula en la r inicial y sin punto final , mientras que al sustantivo factor le corresponde la minúscula .

Las denominaciones Rh positivo y Rh negativo se escriben con el segundo término en minúscula y sin comillas ni cursivas .

El sistema de grupos sanguíneos más relevante en hemoterapia es el sistema AB0 , en el que se incluyen los tipos A, B, AB y 0. Este último elemento, el número cero, se sustituye a veces por la letra mayúscula O , por lo que se utiliza también como denominación sistema ABO , de acuerdo con el Diccionario panhispánico de términos médicos .

PUBLICIDAD

La clasificación de los tipos sanguíneos al combinar el Rh y el sistema AB0 incluye ocho tipos, que se representan con A , B , AB y 0 / O seguidos de los signos + y −. No debe confundirse el signo del menos con el guion (-) o la raya (—) .

Si en lugar de estos signos se emplean las palabras negativo y positivo , estas se escriben separadas, en minúscula y sin resalte: AB negativo .

PUBLICIDAD

A quien tiene los tipos sanguíneos 0− o AB+ se le llama comúnmente donante universal o receptor universal , respectivamente. Estas denominaciones se escriben con minúsculas y no precisan resalte alguno .

Hemo- y hemat(o)- , que significan ‘sangre’, se escriben , de modo general, unidos a la base a la que se añaden cuando esta es univerbal, sin guion ni espacio: hemoaglutinación , hematoma …

PUBLICIDAD

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.