Cultura

De cara al Mundial, Lamine Yamal ya tiene su propia estatua

La pieza llega a días del inicio del campeonato mundial de fútbol y también funciona como homenaje a la Eurocopa 2024, cuando el jugador del Barcelona vistió la camiseta de España campeona de Europa

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El Madame Tussauds de Berlin presenta la figura de cera de Lamine Yamal de cara al Mundial
El Madame Tussauds de Berlín presentó una figura de cera de Lamine Yamal antes del inicio del campeonato mundial de fútbol y como recuerdo de la Eurocopa 2024

El Madame Tussauds de Berlín presentó este martes una figura de cera de Lamine Yamal a pocos días de que se inicie el campeonato mundial de fútbol y también como recuerdo de la Eurocopa 2024, en la que el jugador del Barcelona terminó convirtiéndose en parte de la historia de Berlín vistiendo la camiseta de la selección española campeona de Europa.

“Cuando tomamos la decisión de que Lamine formara parte de la familia de Madame Tussauds era el momento de la Eurocopa que fue el boom de Lamine Yamal en Alemania y de allí nació la idea”, explicó la directora de Mercadotecnia de la sede berlinesa del museo, Paola López Petzoldt.

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Se trata de la primera figura de Lamine Yamal que hay en un Madame Tussauds y de la primera figura de todas las sedes de esa marca en la que el personaje aparece con bráquets.

El proceso de producción de la figura de cera duró cerca de un año y empezó con una sesión para la que el equipo de Madame Tussauds fue a Barcelona para tomarle las medidas al jugador de fútbol.

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Al lado de Messi

Lamine estuvo como cuatro horas parado en esa pose”, dijo López Petzoldt.

Lamine aparece en una zona dedicada enteramente al fútbol y en una esquina en la que están también Lionel Messi y el internacional alemán Jamal Musiala.

El Madame Tussauds de Berlin presenta la figura de cera de Lamine Yamal de cara al Mundial
La figura de cera de Lamine Yamal es la primera en un Madame Tussauds y la primera de la marca que muestra al personaje con bráquets

Messi está entre los dos, Lamine -vestido con la roja- está a su izquierda, y Musiala, a su derecha.

El que esté junto a Messi, según López Petzoldt, forma parte de la historia y fue una petición del propio Lamine, que, en la sesión con la gente de Madame Tussauds en Barcelona, recordó aquella foto que lo muestra a él de niño en una bañera y a Messi al lado.

En la figura de cera, el jugador hace su emblemático gesto con los dedos –un 3, un 0 y un 4– que reproduce los últimos tres dígitos del código postal de Rocafonda, barrio de Mataró donde creció.

No lejos de allí están dos leyendas del fútbol alemán –Uwe Seeler y Franz BeckenbauerKylian Mbappé –normalmente acompañado por Cristiano Ronaldo, cuya figura está siendo restaurada– y el actual capitán de la selección alemana, Joshua Kimmich.

Lamine, en la historia de Berlín

Para llegar hasta allí hay que hacer un recorrido a partir del cual se puede reconstruir la historia de Berlín, la historia de Alemania y, en parte, la historia del mundo –al menos en los últimos dos siglos– con una mezcla de figuras de la política, del deporte, la cultura popular y de la literatura y el arte que a veces parecen interactuar entre ellos.

Manuel Neuer está en la entrada –tal vez habría que decir que en la portería–, más adelante se pueden encontrar a Marlene Dietrich y a Max Schmelling, al mismo Adolf Hitler –encerrado en un búnker que parece más bien una cárcel–, que tiene al frente a Winston Churchill y un recorte de prensa que dice que la guerra ha llegado a su fin.

El Madame Tussauds de Berlin presenta la figura de cera de Lamine Yamal de cara al Mundial
Lamine Yamal aparece en la zona de fútbol del Madame Tussauds de Berlín junto a Lionel Messi y Jamal Musiala

Y no muy lejos de allí está el atleta estadounidense Jesse Owens, que, con sus triunfos en los Juegos Olímpicos de Berlín, puso en ridículo la idea de la superioridad de la raza aria.

La presencia de Lamine Yamal apunta a que él, a su manera, ya forma parte de toda esa historia a la que pertenecen también momentos en que la política y el deporte se juntan como el llamado “cuento de verano”, como se conoce en Alemania el Mundial de 2006, que está documentado con un grupo formado por las figuras de Angela Merkel, Jürgen Klinsmann y Oliver Kahn.

Antes de llegar a la zona donde está Lamine, que ahora tiene también en una pared un cuadro del Mundial de 2026, se pasa por figuras de escritores como Bertolt Brecht o Günter Grass, artistas como Joseph Beuys o un ícono como Marilyn Monroe, que está justo al lado de una figura de Alice Schwarzer, la gran dama del feminismo alemán.

Pero, pese a todas esas figuras, o a las de personajes como Sigmund Freud o Albert Einstein, suelen ser las figuras relacionadas con el fútbol las que más atraen y con las que la gente se toma más fotos.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Annette Riedl/ Madame Tussauds.

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