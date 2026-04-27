Cultura

Todo lo que sobre Borges en la Feria del Libro: una muestra inmersiva, un laberinto, su costado mediático y muchas charlas

A cuarenta años de su muerte y en la cincuentena de la feria, la figura del autor del Aleph domina la escena cultural. Recuerdos inéditos y actividades especiales prometen nuevos enigmas

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La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires rinde homenaje a Borges en el 40° aniversario de su fallecimiento con exposiciones especiales - (Celeste Sawczuk)
La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires rinde homenaje a Borges en el 40° aniversario de su fallecimiento con exposiciones especiales - (Celeste Sawczuk)

Jorge Luis Borges escribió, pensó, habló de los laberintos. Ahora, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tiene uno propio con la voz del autor de fondo. Uno se marea dando vueltas por el lugar, pero el testimonio de él puede usarse como guia. Además, uno puede sumergirse en su universo en una experiencia visual inmersiva del universo borgeano.

El creador del Aleph es una de las celebridades de la cultura nacional, o eso se puede pensar al ver la cantidad de portadas de revistas y diarios con su figura. Eso está documentado en la exposición por el aniversario número 40 de su muerte que coincide con la edición 50 de la feria.

El autor es parte del ADN literario del país. Pero también llegó a Corea, Japón, Serbia, Italia, Estados Unidos, Bangladesh, al mundo entero. Rincones del planeta que cuestan imaginar. La colección de traducciones de su obra expuesta en La Rural demuestra eso.

Escritores coreanos como Kim Ho-Yeon y la Nobel Han Kang destacan la marca indeleble de Jorge Luis Borges en sus trayectorias literarias - (Celeste Sawczuk)
Escritores coreanos como Kim Ho-Yeon y la Nobel Han Kang destacan la marca indeleble de Jorge Luis Borges en sus trayectorias literarias - (Celeste Sawczuk)

Y en una sala, una muestra inmersiva permite escuchar al autor reflexionando sobre el tiempo, Buenos Aires y su propia vida, mientras en las paredes se suceden imágenes que envuelven al que mira, e incluso se ve al autor “revivido” tecnológicamente.

“Borges no solo acá, sino que también en Corea, fue un impacto y una influencia muy grande en la inspiración en los escritores coreanos”, comentó Kim Ho-Yeon a Infobae. El fin de semana que pasó, el autor de Las maravillas de la tienda de Cheongpa-dong y La asombrosa tienda de la señora Yeom estuvo presente en la feria y por primera vez en Argentina.

También la ganadora del premio Nobel 2024, Han Kang, habló de la influencia que tuvo el escritor en su carrera en varias entrevistas luego de haberse quedado con el reconocimiento máximo de la literatura.

“La literatura de Borges tiene el oficio del viajero, de lo fragmentario, del concepto, de la idea, de tiempos doblándose en mundos probables e improbables. Vamos a ser más directos: Borges era un flashero”, reflexionó Daniel Mecca, el director de #Borgespalooza, en la previa de su participación en la feria con la actividad “Borges es un escritor para la generación Z”. Un encuentro dónde se unieron generaciones con la literatura borgeana.

La influencia internacional de Borges queda reflejada en la colección de traducciones de su obra, exhibida en La Rural durante la feria - (Celeste Sawczuk)
La influencia internacional de Borges queda reflejada en la colección de traducciones de su obra, exhibida en La Rural durante la feria - (Celeste Sawczuk)

Desde la primera edición en 1975, Borges estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esas apariciones quedaron registradas en los medios nacionales de la época. Testigos de aquellos años, recuerdan su andar pausado, sostenido por su bastón, y su última gran aparición en 1985, cuando, ya debilitado, mantuvo un diálogo público con Susan Sontag.

En la edición quincuagésima del evento que reúne a miles de lectores de diferentes generaciones, Borges sigue estando presente y estas son las próximas actividades donde él es protagonista:

30 de abril

  • 17:30. En la Sala Rodolfo Walsh (Pabellón Amarillo), se realiza la actividad “Borges 40º Años – Entre Biógrafos”, organizada por SADE. Participan Lucas Adur y Alejandro Vaccaro en un diálogo abierto.
  • 19:00. En la Sala José Hernández (Pabellón Rojo), José Luis Parise presenta su nuevo libro “Cervantes y Borges Esotéricos. Iniciación para todos”. La organización está a cargo de Gárgola ediciones y la coordinación de Ernesto Damián Chiappella.
  • 20:00. En la Sala Julio Cortázar (Pabellón Amarillo), Penguin Random House Grupo Editorial organiza un homenaje a Jorge Luis Borges, con una presentación de libro.

2 de mayo

  • 19:00. En la Sala Zona Explora (Pabellón Amarillo), el Instituto Balseiro, el Centro Atómico Bariloche, la CNEA y la UNCUYO presentan “El Libro Absoluto: entre Borges y el Universo en la búsqueda del conocimiento Total”, una charla interactiva a cargo de Joaquín Fargas.
Las actividades borgeanas incluyen diálogos con biógrafos, presentaciones de libros y encuentros intergeneracionales para acercar su obra a la generación Z - (Celeste Sawczuk)
Las actividades borgeanas incluyen diálogos con biógrafos, presentaciones de libros y encuentros intergeneracionales para acercar su obra a la generación Z - (Celeste Sawczuk)

3 de mayo

  • 16:00. En la Sala Alfonsina Storni (Pabellón Blanco), el Centro Cultural Coreano organiza la charla “Han Kang y Jorge Luis Borges: memoria, cuerpo y laberintos literarios”. Participan Claudia Piñeiro y Silvia Hopenhayn, quienes exploran los cruces temáticos y estéticos entre ambos autores.

5 de mayo

  • 20:30. En la Sala Domingo Faustino Sarmiento (Pabellón Blanco), SADE organiza “Borges 40º Años – El Olvido que seremos”. Participan Héctor Abad Faciolince y Alejandro Vaccaro en un diálogo abierto.

6 de mayo

  • 19:00. En la Sala Alejandra Pizarnik (Pabellón Amarillo), Lucas Adur presenta su biografía “Jorge Luis Borges: Un destino literario”, acompañado de invitados especiales. La organización está a cargo de Calambur Distribuidora.
Ilustración de Jorge Luis Borges, un hombre de edad avanzada con traje, sosteniendo una esfera brillante con un diseño espiralado, en una biblioteca antigua y nebulosa.
La Feria del Libro ofrece entradas con beneficios y acceso gratuito en ciertos horarios, extendiéndose hasta el 11 de mayo en La Rural - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).

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